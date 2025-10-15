Osredkar pred svojo 200. tekmo v slovenskem dresu

Slovenski futsal bo v petek doživel enega najlepših trenutkov zadnjih let, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, ko bo na igrišče športne dvorane na Kodeljevem stopil kapetan reprezentance Igor Osredkar. Ta bo proti Hrvaški na prijateljskem dvoboju odigral svojo 200. tekmo v dresu Slovenije.

Gre za izjemen mejnik in priznanje športniku, ki že dve desetletji uteleša vrednote, na katerih temelji slovenski futsal: predanost, srčnost, profesionalnost in spoštovanje do igre, so zapisali pri krovni zvezi.

"Ko oblečeš dres z državnim grbom, se ne sprašuješ, kolikokrat ga boš. Vselej ga oblečeš s ponosom, kot da je prvič," pred svojim igralskim jubilejem pravi Igor Osredkar, ki velja za najizkušenejšega in najtrofejnejšega slovenskega reprezentanta v futsalu vseh časov.

Osredkar je bil del vseh ključnih poglavij zgodovine slovenskega futsala; od prvega nastopa na evropskem prvenstvu do izjemnega dosežka leta 2018, ko je Slovenija v razprodanih Stožicah zaigrala v četrtfinalu eura.

Osem let pozneje bo Slovenija gostiteljica futsalskega eura, ki bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 v Ljubljani.

Tekma proti Hrvaški bo poklon športniku, ki je s svojim zgledom navdihnil generacije igralcev, in hkrati uvod v zgodbo, ki bo vrhunec doživela prihodnje leto, ko bo Ljubljana znova postala središče evropskega futsala, so še zapisali pri krovni zvezi.