Pomen vzdrževanja ustne higiene med ortodontskim zdravljenjem

Za ortodontsko terapijo se danes odloča vedno več posameznikov, saj si poleg izboljšane funkcije in ustnega zdravja veliko ljudi želi tudi izboljšane estetike. Seveda pa je brezhibna ustna higiena obvezna spremljevalka ortodontskih pacientov, saj lahko ima neustrezna higiena hitro negativne posledice, kot so zobna gniloba, vnetje dlesni ali celo parodontalna bolezen.

Vzdrževanje higiene v ustih z zobnim aparatom zahteva več časa in pripomočkov. Foto: ortho web 2

Za ortodontsko terapijo se odločijo tisti, ki imajo nepravilnosti pri postavitvi zob ali v prostorskem odnosu zgornje in spodnje čeljusti, ter tisti, ki niso zadovoljni z estetiko svojega nasmeha. Ortodontska terapija lahko z vzpostavitvijo ustrezne postavitve zob prepreči ali omili številne težave, kot so neustrezna obraba zob, motnje čeljustnega sklepa in tudi težave, ki so posledica onemogočenega vzdrževanja ustne higiene zaradi neustreznih prostorskih razmer.

Skriti kotički – zahtevnejše čiščenje

Vzdrževanje odlične ustne higiene je pri pacientih, ki so vključeni v ortodontsko zdravljenje, še pomembnejše kot pri drugih ljudeh. Že osnovne težave, kot so tesna stanja, rotacije ali malpozicije zob, pacientom močno otežijo ali pa celo onemogočijo učinkovito čiščenje vseh zobnih površin. Raziskave pa dokazujejo, da uporaba fiksnih ortodontskih aparatov lahko še dodatno poslabša dostop do nekaterih kotičkov v ustni votlini, hkrati pa aparat z nosilci, žičkami in gumicami deluje kot retencijsko mesto za plak, kar kopičenje zobnih oblog samo še poveča. Prav tako na teh mestih zastajajo koščki hrane, kar še dodatno vodi v razrast bakterij, ki povzročajo zobno gnilobo in vnetje dlesni.

Medzobne ščetke so nepogrešljiv pripomoček za čiščenje medzobnih prostorov ter nosilcev in žičk zobnega aparata. Foto: ortho - CPS

Poravnani ali zdravi zobje? Oboje.

Dlesen, ki je vneta zaradi plaka, postane pordela, boleča in ob ščetkanju lahko krvavi. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, bo napredovalo v parodontalno bolezen, ki vodi v izgubo zob. Ohranjanje ustrezne ustne higiene torej zagotavlja, da ortodontsko zdravljenje poteka učinkovito in brez zapletov, hkrati pa zagotavlja ustno zdravje po prenehanju ortodontske terapije.

Kaj potrebujemo za vsakodnevno ustno nego?

Pri fiksnih ortodontskih aparatih se srečujemo z zahtevnim čiščenjem vseh zobnih površin, saj je aparat čvrsto pritrjen na zobe in nam onemogoča enostaven dostop. Pomembno je, da preprečimo nabiranje zobnega plaka okoli nosilcev, žic in gumic. Pri tem nam lahko pomagajo:

Prilagojena mehka ortodontska zobna ščetka , ki ima sredinsko vrsto ščetin skrajšano, s čimer omogoči enostaven dostop za čiščenje neposredno nad ortodontskim aparatom. Prav tako je primerna za čiščenje področja dlesni z modificirano Bassovo tehniko, ki učinkovito odstrani plak s področja dlesni.

, ki ima sredinsko vrsto ščetin skrajšano, s čimer omogoči enostaven dostop za čiščenje neposredno nad ortodontskim aparatom. Prav tako je primerna za čiščenje področja dlesni z modificirano Bassovo tehniko, ki učinkovito odstrani plak s področja dlesni. Ščetka z enim snopom ščetin za težje dostopna mestna, kjer so na primer zobje zelo tesno skupaj ali pa so rotirani.

za težje dostopna mestna, kjer so na primer zobje zelo tesno skupaj ali pa so rotirani. Medzobne ščetke , s katerimi lahko učinkovito počistimo področje aparata in z njimi enostavno dosežemo predele pod žico in okoli nosilcev. Seveda so medzobne ščetke namenjene tudi čiščenju medzobnih prostorov, ki jih je nemogoče doseči z navadno zobno nitko, saj nam pot skozi medzobni kontakt onemogoča žica aparata.

, s katerimi lahko učinkovito počistimo področje aparata in z njimi enostavno dosežemo predele pod žico in okoli nosilcev. Seveda so medzobne ščetke namenjene tudi čiščenju medzobnih prostorov, ki jih je nemogoče doseči z navadno zobno nitko, saj nam pot skozi medzobni kontakt onemogoča žica aparata. Ortodontska nitka, ki ima zadebeljen del, s katerim lažje vstopimo v medzobni prostor, saj se nitka ne zvije.

Snemni aparati in težko dostopna mesta

Pri snemnih ortodontskih aparatih, h katerim spadajo tudi trenutno zelo priljubljene nevidne opornice, je čiščenje lažje, saj aparat pred umivanjem zob snamemo iz ust. V tem primeru se srečujemo s težavami, ki jih povzročajo ortodontske nepravilnosti, zato moramo čiščenju posvetiti dodatno pozornost. Za čiščenje zob uporabljamo mehko zobno ščetko, s katero učinkovito odstranimo zobni plak in ne ranimo dlesni. Težje dostopna mesta lažje dosežemo s čopasto ščetko, medzobne prostore pa lahko očistimo tako z medzobnimi ščetkami kot z zobno nitko. Ne smemo pozabiti na čiščenje zobnih aparatov, ki jih prav tako temeljito poščetkamo, da preprečimo razrast bakterij.

Vložek v skrb za ustno zdravje se obrestuje Čeprav je vzdrževanje ustne higiene med ortodontsko terapijo zahtevno, imamo na voljo dovolj ustreznih pripomočkov, s katerimi lahko natančno očistimo svoje zobe. Z njihovo uporabo in primernimi tehnikami ščetkanja lahko pacienti ohranijo zdrave zobe in obzobna tkiva ter si s tem zagotovijo odlične rezultate ortodontske terapije in posledično čudovit, zdrav nasmeh.

Avtorica članka: Valentina Težak, dr. dent. med.

Naročnik oglasnega sporočila je CURADEN SLOVENIJA D.O.O.