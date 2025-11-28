Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alpsko smučanje, Copper Mountain, veleslalom (m)

Žan Kranjec na progo takoj za Avstrijcem

Žan Kranjec je uvodni veleslalom v Söldnu končal na devetem mestu, danes bo nastopil s številko dve.

Žan Kranjec je uvodni veleslalom v Söldnu končal na devetem mestu, danes bo nastopil s številko dve.

Alpski smučarji bodo v Copper Mountainu po četrtkovem superveleslalomu danes tekmovali še v veleslalomu. Prvo vožnjo bo ob 18. uri po slovenskem času odprl Avstrijec Stefan Brennsteiner, takoj za njim pa se bo na progo podal osameli slovenski smučar Žan Kranjec. Finale bo ob 21. uri.

Sportal Odermatt pokvaril avstrijsko veselico. Čustvena vrnitev po 684 dneh: Nisem si predstavljal, da bo tako lepo.

Karavana alpskega smučanja se je iz Evrope preselila v ZDA, kjer moške tekme svetovnega pokala gosti Copper Mountain.

V četrtek je bil na sporedu uvodni superveleslalom sezone, na katerem je zmagal najboljši smučar lanskega seštevka svetovnega pokala Marco Odermatt pred tremi Avstrijci, edini Slovenec med dobitniki točk je bil na 13. mestu Miha Hrobat. Po 684 dneh od grdega padca v Wengnu se je v tekmovalni ritem najvišje ravni uspešno vrnil Norvežan Alexander Aamodt Kilde.

Danes bodo na svoj račun prišli veleslalomisti, ki jih čaka drugi veleslalom sezone. Ob 18. uri po slovenskem času ga bo odprl Avstrijec Stefan Brennsteiner, takoj za njim pa bo nastopil edini slovenski predstavnik Žan Kranjec. Uvodni veleslalom sezone v Söldnu je pripadel Odermattu, ki bo napadal drugo zmago v dveh dneh v Copper Mountainu, Kranjec je bil deveti.

Finale bo ob 21. uri.

V soboto in nedeljo bodo na tem prizorišču nastopile še smučarke, najprej v veleslalomu, nato še v slalomu.

Copper Mountain, veleslalom, štartna lista

1. Stefan BRENNSTEINER (Aut)
2. Žan KRANJEC (Slo)
3. Thomas TUMLER (Švi)
4. Henrik KRISTOFFERSEN (Nor)
5. Loic MEILLARD (Švi)
6. Marco ODERMATT (Švi)
7. Lucas PINHEIRO BRAATHEN (Bra)
8. Marco SCHWARZ (Aut)
9. Timon HAUGAN (Nor)
10.  Filip ZUBČIĆ (Hrv)
11. River RADAMUS (ZDA)
12. Thibaut FAVROT (Fra)
13. Raphael HAASER (Aut)
14. Atle Lie McGRATH (Nor)
15. Luca de ALIPRANDINI (Ita)
...

Miha Hrobat
Sportal Slovenski as razkril, kaj bi imel, kar ima Odermatt
Federica Brignone
Sportal Italijanska šampionka v bitki s časom, OI niso več oddaljene sanje
Lara Gut-Behrami
Sportal Slabe napovedi so se uresničile. Kaj sporoča Švicarka?
