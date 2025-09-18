Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
18. 9. 2025,
13.58

Švica Slovenija preiskava laboratorij Curaprox zdravje umik iz prodaje ZPS dojenček

Po začasni prekinitvi prodaje odpoklic dud Curaprox

Na. R.

Testi v tujini so potrdili slovenske rezultate. Fotografija je simbolična.

Testi v tujini so potrdili slovenske rezultate. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Potem ko je 4. septembra Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) objavila rezultate primerjalnega testiranja širokega nabora otroških dud, pri čemer so bile v dudi Curaprox zaznane povišane vrednosti snovi BPA (bisfenol A), je podjetje Curaden AG nemudoma ustavilo globalno prodajo dud in naročilo dodatna testiranja v neodvisnih laboratorijih, ki so potrdila prisotnost BPA v trdem delu izdelka – ščitniku dude. Podjetje Curaden AG in skladno s tem uvoznik in distributer Curaden Slovenija d.o.o. sta v sredo, 17. septembra, začela takojšnji odpoklic dud.

Vsi kupci lahko kupljene dude vrnejo na mesto nakupa in prejmejo polno vračilo kupnine. Kupcem, ki so izdelek letos kupili v spletni trgovini Curaprox, bodo avtomatsko vrnili kupnino. Izdelki na zalogi, v skladiščih ali prodajnih mestih bodo uradno odstranjeni in uničeni, so sporočili iz podjetja. 

Testiranja v Švici potrdila slovenske rezultate 

"Varnost otrok in kakovost izdelkov postavljamo na prvo mesto. Zato za izdelavo dud uporabljamo skrbno izbrane materiale, kot sta medicinski silikon za cucelj in Tritan 401 za ščitnik, ki sta po specifikacijah proizvajalcev certificirana brez BPA," je ob tem sporočila generalna direktorica švicarskega podjetja Curaden AG Christine Breitschmid

"Na žalost so tudi testiranja v Švici potrdila rezultate slovenskega laboratorija. Ugotovili smo, da določen del dud Curaprox, natančneje trdi del – ščitnik, vsebuje povečane vrednosti BPA. Zato smo se odločili za takojšen odpoklic izdelkov po vsem svetu," je še dodala Breitschmid.

Otroci niso ogroženi

Iz Curaden Slovenija so še sporočili, da na podlagi trenutnih podatkov uporaba dude otroka neposredno ne ogroža, vendar zakonodaja stremi k popolni odpravi izpostavljenosti BPA pri najmlajših.

"V imenu podjetja se iskreno opravičujem. Ta napaka se ne bi smela zgoditi, saj je naše temeljno vodilo, da noben izdelek ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje. Posebej se opravičujem vsem staršem, ki so zaupali naši dudi in pričakovali izdelek najvišje kakovosti, varnosti in inovativnosti. Dejstvo, da smo to zaupanje omajali, me tudi osebno zelo prizadene," je še dodala Breitschmid.

Za nadaljnje zagotavljanje varnosti in kakovosti izdelkov bo Curaden AG nadaljeval tehnične analize z namenom popolnega razumevanja vzroka odstopanja. Okrepili bodo notranje nadzorne mehanizme za zagotavljanje kakovosti in varnosti ter preučili možnosti za ponovno lansiranje dude, izdelane v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi, so še navedli v podjetju.

Kupcem je na voljo podpora na telefonski številki 02 460 53 42 in prek e-pošte info@curaprox.si.
