Zakaj vsi govorijo o jokajočem dojenčku, nihče pa ne o jokajočih starših?

Rojstvo otroka je čudežen trenutek, ki ga mnogi opisujejo kot najlepšo izkušnjo v življenju. A ob vsem veselju se vse prepogosto pozabi na starše, za katere je vse, kar sledi po rojstvu otroka, nekaj popolnoma novega. Ko starši prvič z dojenčkom prestopijo domači prag, se tudi zanje začne novo poglavje, v katerem jih kljub vsem nasvetom babic in tečajev starševstva pogosto spremljata občutek zmedenosti in celo tiha panika.

Kaj pomeni ta jok? Zakaj ga ne morem potolažiti? In predvsem – kaj storiti, ko dojenček zboli, kdaj obiskati zdravnika, kaj storiti ob udarcu? Vsi govorijo o otroku, a le redki o tem, kako se v teh trenutkih počutijo tudi starši. Z otrokom v naročju nenadoma postanete odgovorni za še eno življenje, življenje malega bitja. Kako se s tem soočiti, kako kar najbolje poskrbeti za ta mali čudež?

Foto: Shutterstock

Ko potrebuješ več kot le nasvet

Da bi vam kot staršem olajšali prve korake v novi življenjski vlogi, so v Generali Zavarovalnici pripravili program Za srečen začetek, ki ponuja varen pristan za vse, ki se prvič (ali znova) podajate na pot starševstva. Program je zasnovan kot praktičen vodnik skozi najpogostejše izzive, s katerimi se srečujejo starši: vključuje preverjene nasvete strokovnjakinj, ki naslavljajo vprašanja, povezana z razumevanjem otroškega vedenja in potreb, in priporočila, kako ukrepati, ko se pojavijo bolezni ali poškodbe.

A to ni le skupek generičnih napotkov. Program temelji na vsakodnevnih vprašanjih, ki jih starši postavljajo pediatrom, vzgojiteljem in strokovnjakom za razvoj. Njegov namen je opomoči starše s strokovnimi in uporabnimi videonasveti, s katerimi bodo starši okrepili tudi zaupanje vase in v svojo novo vlogo.

Foto: Shutterstock

Videonasvete, ki vam pomagajo razumeti vedenje in potrebe vaših otrok ter se naučiti osnov prve pomoči, sta zasnovali diplomirana medicinska sestra Andreja Gerl in Barbara Cvetko, ki je svoje znanje specialne pedagogike prenesla v prakso kot samostojna podjetnica in avtorica programov za pomoč pri vzgoji Pikarije in Hiša firbca.

"Glede na bogate izkušnje podpiranja staršev vem, da z jasnimi odgovori in kakovostnimi informacijami lahko naredimo starševstvo lahkotnejše, otroka pa z večjo gotovostjo spremljamo do njegovega potenciala," je o sodelovanju v programu povedala Barbara Cvetko.

Za bodoče starše: priprava na spremembo

Čeprav dojenček morda še ni v vašem naročju, se vam v mislih zagotovo že zastavljajo številna vprašanja. Kaj vse je treba urediti pred porodom? Tu ne gre le za opremo in oblačila, tukaj je še cel seznam administrativnih opravil. Morda pa vas zanima bolj, kaj vse vas čaka po porodu? Ste že izbrali ime, do kdaj morate to storiti? Kako hitro boste po porodu okrevali, kako najlažje ponovno doseči postavo, ki ste jo imeli pred nosečnostjo?

Da bi staršem omogočili čim bolj miren in samozavesten vstop v starševstvo, so v programu Za srečen začetek posebno pozornost namenili tudi obdobju pred rojstvom otroka.

Foto: Shutterstock

Če se v program prijavite že v času nosečnosti, prejmete tri uporabne vodiče, ki vam bodo pomagali pri pripravah na prihod dojenčka. V njih boste našli praktičen seznam nujnih potrebščin z nasveti, kako privarčevati pri opremi, in nasvete, kako urediti pravice in obveznosti pred rojstvom ter celo vodič za poporodno telovadbo.

Za starše dojenčkov: razumevanje brez ugibanja

Ko otrok pride na svet, je vsak dan nov. Prvi jok, prvo hranjenje, prve bolezni … in nešteto trenutkov, ko se starši sprašujejo, ali je njihovo ravnanje ustrezno in kaj bi še lahko storili.

Program Za srečen začetek staršem dojenčkov vsak mesec ponuja nove strokovne videonasvete, ki pokrivajo najrazličnejši tematski spekter, odgovarjajo na številna vprašanja, ki se porajajo mladim staršem, na primer:

Zakaj joka, ko ga odložiš?

Zakaj vse nosi v usta?

Kaj narediti pri dihalni stiski?

Kaj storiti, če se začne dušiti?

Videonasveti so kratki, jedrnati, življenjski, takšni, da vam bodo prišli prav tudi ob 3. uri zjutraj, ko boste z eno roko na telefonu iskali odgovore, medtem ko boste z drugo roko nežno objemali svojega otročička.

Foto: Shutterstock

Otrokova samostojnost je uspeh zanj in za starše

Ko otrok začne hoditi in raziskovati svet, postane življenje še bolj zanimivo in tudi nepredvidljivo. Zato je posebej tej starosti posvečen samostojen del programa Za srečen začetek.

Videonasveti v tem delu pokrivajo praktične veščine samostojnosti: kako doseči, da se otrok sam umiva, oblači, sodeluje v kuhinji. Zajeti pa so tudi nasveti o prvi pomoči, prilagojeni pogostim nezgodam malčkov, na primer, kaj narediti ob poškodbi glave ter kako pravilno oskrbeti rano ali opeklino.

"Kot medicinska sestra se v ambulanti za nujno medicinsko pomoč pogosto srečujem z negotovimi in prestrašenimi starši, ko pride do bolezni njihovih otrok. Zato smo želeli pripraviti nekakšen videovodnik, ki bo s preprostimi nasveti in triki olajšal obdobje bolezni in poškodb ter jim hkrati dal občutek, da vse, kar potrebujejo, že imajo. In to je zaupanje vase in znanje, v katerega so se odločili vložiti," je o pripravi programa povedala Andreja Gerl.

Z vsebino iz programa Za srečen začetek boste lahko samozavestno rekli: "Obvladam. Zmorem."

Foto: Shutterstock

Štipendija za vašega otroka

Ob brezplačnem vpisu v program Za srečen začetek se starši samodejno vključite tudi v nagradno igro Štipendija za otroka. Vsako leto Generali Zavarovalnica srečnemu nagrajencu podari naložbeno zavarovanje v vrednosti 4.500 evrov*, ki se pri otrokovem 18. letu začne izplačevati kot mesečna štipendija v višini sto evrov**.

Na takšen način program ne ponuja le znanja in varnosti za danes, ampak spodbuja tudi razmišljanje o dolgoročni prihodnosti otroka. Kot starši ne morete napovedati vsega, kar se bo zgodilo v življenju vašega otroka, lahko pa z majhnimi koraki že danes zgradite temelje za bolj miren jutri.

Ker je prihodnost pomembna že danes

Ko se soočate s prvimi izzivi starševstva, je poleg vsakodnevne skrbi za otroka pomembno razmišljati tudi o prihodnosti. Prav finančna varnost lahko vašim otrokom kasneje odpre vrata do kakovostnega izobraževanja, osebnega razvoja in večje samostojnosti v odrasli dobi.

Zato že ob vključitvi v program Za srečen začetek razmislite tudi o sklenitvi naložbenega zavarovanja Moj življenjski bonus. Gre za obliko varčevanja, ki omogoča obročno plačevanje premije in postopno gradnjo sredstev za dolgoročne cilje, naj bo to varna pokojnina, pomoč pri nakupu stanovanja ali druga življenjska prelomnica, ki jo imate kot družina v načrtu.

Foto: Shutterstock

*Nagrada je naložbeno zavarovanje Enkratni življenjski bonus s plačilom enkratne premije 4.500 EUR. Štipendija 100 EUR** na mesec za 5 let se bo lahko začela izplačevati kot rentna opcija iz naložbenega zavarovanja po 18 letih varčevanja.

**Višina štipendije je informativna in bo odvisna od donosnosti naložbe in rentnega produkta, ki bo v veljavi ob izplačilu. Izračunana je ob predvideni 3,8-odstotni donosnosti in izbrani Aktivni naložbi ter starosti zavarovane osebe ob sklenitvi naložbenega zavarovanja 30 let.