Četrtfinalna tekma med Slovenijo in Nemčijo bo v posebnem spominu, žal z grenkim priokusom, ostala slovenskemu košarkarju Edu Muriću, ki je po podatkih KZS s tem obračunom kot prvi slovenski košarkar v zgodovini zabeležil stoti uradni nastop za izbrano vrsto, glede na napovedi pred prvenstvom pa na ta način sklenil tudi svojo bogato reprezentančno pot.

"Ne, ne morem, danes ne," je ob sprehodu mimo slovenskih predstavnikov sedme sile po porazu z Nemčijo na vprašanje o prošnji za komentar dogajanja poklapano odvrnil Edo Murić, nato pa v pospešenem ritmu vidno razočaran odkorakal proti garderobi. Razumljivo je bilo razočaranje v slovenskem taboru ob dejstvu, da je bil polfinale oddaljen le pol koraka, ogromno, izjema ni bil niti 33-letni slovenski košarkar.

Čeprav si je, kot je priznal po tekmi z Italijo, močno želel, da se njegova zbirka števila uradnih tekem ne bi zaustavila pri številki sto, pa so bili svetovni prvaki Nemci po razburljivih zadnjih minutah srečanja previsoka ovira. Murić je tako ob jubileju ostal brez komentarja, prav tako tudi še ni uradno potrdil, da je njegove reprezentančne poti po skoraj 15 letih uradno konec. Verjetno bo treba še počakati na njegovo odločitev in trenutek, ko bo Eurobasket tudi uradno za slovenskimi košarkarji.

Dončić o Muriću:

Je res konec?

Četudi Murić o svojem velikem dosežku ni spregovoril, pa so o veličini slovenskega košarkarja, ki velja za pravega vodjo tudi zunaj igrišč, spregovorili številni drugi akterji v slovenski izbrani vrsti. Ljubljančan je reprezentančni dres na velikem tekmovanju prvič oblekel na evropskem prvenstvu leta 2011, zatem je vselej brez izgovorov, če je bil le zdrav, priskočil na pomoč izbrani vrsti in skozi leta s svojo borbenostjo in vodstvenimi sposobnostmi postal eden od zaščitnih znakov slovenske izbrane vrste, nekaj časa je nosil tudi kapetanski trak.

S Slovenijo je med drugim leta 2017 osvojil evropski naslov, v kvalifikacijah za olimpijske igre je leta 2021 v finalu mojstrsko zaustavil Domantasa Sabonisa, zatem pa s Slovenijo na olimpijskih igrah v Tokiu prišel do četrtega mesta. Po težki poškodbi kolena je letos poleti doživel novo pomlad in navdušil s svojimi predstavami v reprezentančnem dresu. Tudi zato se mnogi nadejajo, da si bo morda premislil in nadaljeval udejstvovanje v dresu s slovenskim grbom.

Edo Murić in Luka Dončić, soigralca in velika prijatelja Foto: FIBA

Poklon selektorja in soigralcev

Z izbranimi besedami je o njem spregovoril selektor Aleksander Sekulić. "Ne vem, ali je to zadnje dejanje, če je, je to njegova odločitev, o tem ne bi govoril. Edo je v reprezentanci že res dolgo, težko je povzeti njegov doprinos, ker je bil del izbrane vrste toliko let, bil je tudi del zlate generacije in kapetan. Mislim, da sem z njim prvič delal leta 2010 v klubu in se je od takrat odločno spremenil na bolje, postal je pravi košarkar in pravi vodja ekipe v smislu garderobe."

"Reprezentanci ni nikoli rekel ne, če je bil le zdrav, vedno se je nesebično podredil ekipi in on je eden od razlogov, zakaj je bila reprezentanca tako uspešna. Ne govorimo samo o naslovu evropskih prvakov, temveč tudi, da smo bili četrti na olimpijskih igrah in redno v borbi za uvrstitev na mesta, ki vodijo v polfinale. O Edu lahko govorim le v superlativih, ne morem reči ene slabe besede," je še dodal Sekulić.

Sekulić je z izbranimi besedami spregovoril o Muriću. Foto: Reuters

Dončić: On je pravi kapetan

Poln pohval je bil tudi Luka Dončić, ki je od Murića prevzel kapetanski trak, že na treningih pa je videti, da oba košarkarja veže veliko prijateljstvo tudi zunaj parketa. "Vsa čast. Edo je eden mojih bližnjih prijateljev. Kar je dajal reprezentanci skozi leta, je neverjetno, res vsa čast. Vzel sem mu kapetanski trak, a on je pravi kapetan," je bil jasen Dončić, nato pa z nasmehom še dodal: "Mogoče pa ga še prepričamo, da ostane."

Murić si je vrsto let delil parket tudi s Klemnom Prepeličem. "Vsa čast Edu najprej za prikazano in pripadnost državi. Z Edom sem igral tudi v mlajših kategorijah in to so res težki trenutki. Edo si zasluži vso spoštovanje in pohvale za vse, kar je naredil za reprezentanco. Vsi upamo, da si bo premislil in bo z nami še naprej, a to na žalost ni v mojih rokah. Je prvi košarkar, ki je zaigral na stotih uradnih tekmah, kar je po mojem mnenju spektakularno, še posebej v svetu, kjer je košarka postala enakovredna in je vsaka uvrstitev na veliko tekmovanje težko prigarana. Jaz sem prvi, ki lahko to potrdi, ker prihajam vedno znova v kvalifikacije in vem, kako je težko. Še enkrat, vsa čast Edu, in kot sem rekel, upam, da ta stoti nastop ni bil zadnji," se nadaljevanja poti Murića nadeja tudi Prepelič.

Edo Murić in Klemen Prepelič Foto: Guliverimage

Čustven je bil tudi Aleksej Nikolić. "Vsa čast, tukaj nimam kaj reči. On je primer reprezentanta oz. igralca, ki je zgled vsem. Na vsaki reprezentančni akciji je vedno z velikim ponosom predstavljal svojo državo in to se tudi vidi v številu njegovih nastopov. Škoda, ker se ni izšlo drugače in bi vse skupaj podaljšali tudi zanj. A dobro, gremo naprej z dvignjenimi glavami, nimamo si kaj očitati," je še povedal slovenski organizator igre.

Najboljši po uradnih nastopih v slovenski reprezentanci po statistiki KZS: 1. Edo Murić – 100 nastopov

2. Goran Dragić – 90

3. Jaka Lakovič – 86

4. Jaka Blažič – 82

5. Klemen Prepelič – 78

6. Zoran Dragić – 77

7. Uroš Slokar – 76

8. Goran Jagodnik – 75

9. Marijan Kraljević – 73

10. Jaka Daneu – 67

. Boris Gorenc – 67

