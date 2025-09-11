Omić in Prepelič brez milosti nad sodnike, Alena premagale solze #video

Po četrtfinalni tekmi letošnjega evropskega prvenstva med Nemčijo in Slovenijo je bilo ogromno govora tudi o delu sodniške trojice, ki si je prislužila kar nekaj negativnih besed slovenske izbrane vrste, ki je na koncu klonila z 91:99. Med bolj glasnimi sta bila Klemen Prepelič in Alen Omić, ki je ob tem potočil tudi nekaj solz.

Porazi v športu vedno bolijo, še bolj pa bolijo porazi, v katerih športniki občutijo, da se jim dogaja krivica. Eden izmed takšnih je bil zagotovo poraz proti Nemčiji, proti kateri je Slovenija 35 minut kljub nekaterim dvomljivim odločitvam igrala fantastično tekmo, na koncu pa bila za zares kratek korak prekratka. Veliko začudenih pogledov in privzdignjenih obrvi je že med srečanjem prejel sodniški kriterij, Luka Dončić je tako že na začetku tretje četrtine prejel četrto osebno napako, Aleksej Nikolić in Alen Omić pa sta srečanje na koncu končala predčasno s petimi osebnimi napakami.

"To se mi ni zgodilo še nikoli v življenju. Ne bi govoril o tem, res ne bi govoril," o delu sodnikov pretirano besed ni želel izgubljati Luka Dončić, sta pa bila o tej temi precej bolj zgovorna Klemen Prepelič in Alen Omić, ki je po koncu tako kot še nekaj drugih reprezentantov potočil tudi nekaj solz.

"Če na evropskem prvenstvu ni zaščiten najboljši igralec, potem sploh ne vem, kaj naj rečem. Ne razumem, kaj točno se je danes sploh dogajalo, res sem v šoku. Enostavno ne morem verjeti. Prideš v reprezentanco, dva meseca daješ vse za ta dres, potem pa se zgodi, da tekmo izgubiš v zadnjih dveh minutah na 'njihov' način. Ne vem, kaj naj še rečem. Igra je potekala osem proti petim, česa takšnega v karieri še nisem doživel. Boli me," je na robu solz dejal center Slovenije.

"Iskreno mi je vseeno, kaj si mislijo ljudje, mi smo dali vse za ta dres, dali smo vse od sebe in res je škoda. Igrali smo dobro, vse je teklo po planu, potem pa … Ko ima toliko košarkarjev težave z osebnimi napakami, potem res ne moreš igrati agresivno. Luka je v nekaj minutah dobil tri osebne napake, ne vem res … zaslužili smo si mesto v polfinalu," je še dodal Omić.

Prepelič: To je smešno in nesprejemljivo

Še bolj zgovoren in jasnega pogleda je bil Prepelič. "Potem ko je Srbija izpadla je Nemčija zagotovo najboljša ekipa na turnirju, a mi smo bili boljši praktično skozi celotno tekmo 37, 38 minut oziroma dokler so nam pustili fizično igro. Če pogledamo statistiko, smo bili boljši praktično v vseh statističnih prvinah, od skokov do asistenc, v oko pa mi pade 37 prostih metov Nemčije proti 25 slovenskim. Žalostno je, ker smo bili skupaj od 23. julija stran od družin, odpovedujemo se poletjem in takšne stvari se nam in še nekaterim drugim ekipam dogajajo znova in znova," je opozoril Prepelič.

Ob tem je poudaril, da zagotovo niso sodniki tisti, ki nosijo odgovornost za slovenski poraz, a so imeli, po njegovo, preveliko vlogo pri poteku srečanja. "Ne vem kateremu košarkarskemu navdušencu ali navijaču, da ena ekipa po tako fizični tekmi v zadnjih dveh minutah meče 13 prostih metov, potem ko je bila skozi celotno srečanje dovoljena agresivna igra. Zame takšne stvari niso normalne, sploh, ko vemo, koliko prekrškov je bilo storjenih nad Luko med praktično vsakim napadom, sigurno ne morejo dosoditi vsakega, a zagotovo igralcu njegovega kova ne dosodiš tehnične napake v prvih minutah srečanja. To je smešno in nesprejemljivo. Še enkrat ponavljam, sigurno niso samo oni krivi za poraz, a mislim, da smo sicer opravili dobro delo tudi v komunikaciji z njimi in nismo izgubili glave dokler se niso začele dogajati takšne stvari," je bil še neposreden Prepelič.

Ponavljajoča se težava s kvaliteto sojenja

O tem, da na prvenstvih pod okriljem Fibe ne sodijo najboljši sodniki, je bilo že v preteklosti povedanega ogromno, praktično ne mine tekmovanje, ko to ne bi postal predmet debate, nič drugače ni niti letos. "Dokler se določene zadeve ne bodo dvignile na nivo turnirjev kot so EuroBasket, olimpijske igre, svetovno prvenstvo in na nivo superzvezdnikov, ki na takih turnirjih igrajo, se bo to še naprej dogajalo. Ljudje bodo razočarani, žalostni. Res je žalostno in boli, a ne moremo narediti veliko. Te stvari ponavljamo poletje za poletjem. Boli, a res sem ponosen na to ekipo, tukaj je bilo sedem košarkarjev, ki so prvič igrali na evropskem prvenstvu. Marsikdo ni verjel, mi smo. Hoteli smo biti najboljša ekipa na turnirju in danes smo to pokazali. Ta turnir lahko zapustimo z dvignjeno glavo," je še dodal Prepelič.

Omić v solzah

32-letni Štajerec je sicer že večkrat poudaril, da bo Sloveniji na voljo dokler bo le lahko. O prihodnosti pa je spregovoril Omić, ki je sicer letos poleti po spletu okoliščin prvič po skoraj desetletju oblekel dres s slovenskim grbom, odprto pa ostaja vprašanje, če bo Slovenija nanj računala tudi še kdaj v prihodnosti. Ni skrivnost, da bodo v slovenski reprezentanci za naslednja tekmovanja našli novo rešitev v obliki naturaliziranega košarkarja.

"Zdaj bomo videli, kako naprej, tudi sam zase ne vem, kaj bo naslednji korak in tudi moja prihodnost v tem dresu. Bomo videli, če bo Slovenija še potrebovala mojo pomoč, sem vedno na voljo, če bo to mesto zasedel kdo drug, to prav tako spoštujem. Rad imam Slovenijo," je bil čustven Omić, ob vprašanju, kakšna sta bila zanj zadnja dva meseca pa dodal: "Užival sem, to so moji bratje, res mi je bilo lepo …" nato pa povesil glavo in v solzah zapustil dvorano.

