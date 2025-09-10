Dončić z drugega planeta, sojenje pa …

Po napetem spopadu v zadnji četrtfinalni tekmi letošnjega evropskega prvenstva v košarki, v kateri se je Slovenija na krilih zopet fenomenalnega Luke Dončića (39 točk, 10 skokov) odločno upirala favorizirani Nemčiji, a je ta naposled zmagala z 99:91, smo na hitro pobrskali po zanimivih odzivih na Twitterju.

Poglejte si, kaj je po tekmi povedal Luka Dončić

"Kapo dol Sloveniji, da je Nemčijo prignala do roba v resnično epskem dvoboju"

Hats off to Slovenia for pushing Germany to the edge in a truly epic #Eurobasket showdown 🇸🇮🙌 pic.twitter.com/PIvaDXQ8Iy — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 10, 2025

"Luka je z drugega planeta, a na našem vladajo Nemci"

Luka je s druge planete, ali na ovoj Njemci vladaju: prvak svijeta srušio Sloveniju za polufinale Eurobasketa #sport #kosarka #EuroBaskethttps://t.co/mdGhzMt3fq — Vijesti (@Vijestime) September 10, 2025

"Današnje sojenje je bilo sramota športu, Nemce so v polfinale ponesli sodniki. Sram te bodi, EuroBasket"

"Po mojem, noro strokovnem mnenju te stvari odločijo zmagovalca v trdi bitki: v hokeju – sootout, v nogoemtu – enajstmetrovke, v tenisu – tiebreak, v košarki – sodniki"

Manā, dīvāna eksperta izpratnē, lūk, kas nosaka uzvarētāju sīvas cīņas gadījumā: hokejā- bulīši, futbolā- pendeles, tenisā- taibreiks, basketbolā- tiesnesis. #EuroBasket — Salvis Lapiņš 🇺🇦 🇦🇷 (@SalvisLapins) September 10, 2025

"Kako ogabno sojenje, Slovenija je bila okradena"

What a disgusting officiating Slovenia got robbed #EuroBasket — BeefStew (@stewstephen911) September 10, 2025

"Pa tako daleč smo prišli brez govora o sodnikih"

And we almost made it so far in the #Eurobasket without much ref talk — Aris Barkas (@arbarkas) September 10, 2025

"Slovenija ima mentaliteto Interja, izgovore išče pri sodnikih"