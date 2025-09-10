Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
10. 9. 2025,
22.38

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Sreda, 10. 9. 2025, 22.38

41 minut

Tvitosfera

Dončić z drugega planeta, sojenje pa …

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Luka Dončić | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po napetem spopadu v zadnji četrtfinalni tekmi letošnjega evropskega prvenstva v košarki, v kateri se je Slovenija na krilih zopet fenomenalnega Luke Dončića (39 točk, 10 skokov) odločno upirala favorizirani Nemčiji, a je ta naposled zmagala z 99:91, smo na hitro pobrskali po zanimivih odzivih na Twitterju.

EuroBasket 2025 četrtfinale Slovenija Nemčija Luka Dončić
Sportal "Pustili smo se sprovocirati s strani sodnikov"
EuroBasket 2025 četrtfinale Slovenija Nemčija Luka Dončić
Sportal Slovenija odlična, Dončić vrhunski, a je Nemčija v zadnjih minutah ukradla polfinale

Poglejte si, kaj je po tekmi povedal Luka Dončić

"Kapo dol Sloveniji, da je Nemčijo prignala do roba v resnično epskem dvoboju"

"Luka je z drugega planeta, a na našem vladajo Nemci"

"Današnje sojenje je bilo sramota športu, Nemce so v polfinale ponesli sodniki. Sram te bodi, EuroBasket"

"Po mojem, noro strokovnem mnenju te stvari odločijo zmagovalca v trdi bitki: v hokeju – sootout, v nogoemtu – enajstmetrovke, v tenisu – tiebreak, v košarki – sodniki"

"Kako ogabno sojenje, Slovenija je bila okradena"

"Pa tako daleč smo prišli brez govora o sodnikih"

"Slovenija ima mentaliteto Interja, izgovore išče pri sodnikih"

Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.