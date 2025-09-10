Sreda, 10. 9. 2025, 22.38
Tvitosfera
Dončić z drugega planeta, sojenje pa …
Po napetem spopadu v zadnji četrtfinalni tekmi letošnjega evropskega prvenstva v košarki, v kateri se je Slovenija na krilih zopet fenomenalnega Luke Dončića (39 točk, 10 skokov) odločno upirala favorizirani Nemčiji, a je ta naposled zmagala z 99:91, smo na hitro pobrskali po zanimivih odzivih na Twitterju.
"Kapo dol Sloveniji, da je Nemčijo prignala do roba v resnično epskem dvoboju"
Hats off to Slovenia for pushing Germany to the edge in a truly epic #Eurobasket showdown 🇸🇮🙌 pic.twitter.com/PIvaDXQ8Iy— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 10, 2025
"Luka je z drugega planeta, a na našem vladajo Nemci"
Luka je s druge planete, ali na ovoj Njemci vladaju: prvak svijeta srušio Sloveniju za polufinale Eurobasketa #sport #kosarka #EuroBaskethttps://t.co/mdGhzMt3fq— Vijesti (@Vijestime) September 10, 2025
"Današnje sojenje je bilo sramota športu, Nemce so v polfinale ponesli sodniki. Sram te bodi, EuroBasket"
Luka je s druge planete, ali na ovoj Njemci vladaju: prvak svijeta srušio Sloveniju za polufinale Eurobasketa #sport #kosarka #EuroBaskethttps://t.co/mdGhzMt3fq— Vijesti (@Vijestime) September 10, 2025
"Po mojem, noro strokovnem mnenju te stvari odločijo zmagovalca v trdi bitki: v hokeju – sootout, v nogoemtu – enajstmetrovke, v tenisu – tiebreak, v košarki – sodniki"
Manā, dīvāna eksperta izpratnē, lūk, kas nosaka uzvarētāju sīvas cīņas gadījumā: hokejā- bulīši, futbolā- pendeles, tenisā- taibreiks, basketbolā- tiesnesis. #EuroBasket— Salvis Lapiņš 🇺🇦 🇦🇷 (@SalvisLapins) September 10, 2025
"Kako ogabno sojenje, Slovenija je bila okradena"
What a disgusting officiating Slovenia got robbed #EuroBasket— BeefStew (@stewstephen911) September 10, 2025
"Pa tako daleč smo prišli brez govora o sodnikih"
And we almost made it so far in the #Eurobasket without much ref talk— Aris Barkas (@arbarkas) September 10, 2025
"Slovenija ima mentaliteto Interja, izgovore išče pri sodnikih"
La Slovenia ha la mentalità dell inter. Protestare e avere l alibi dell arbitro.#germanyslovenia #EuroBasket #EuroBasket2025— perry (@Xry7) September 10, 2025