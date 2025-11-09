Trener Los Angeles Lakers po slabem večeru brez komentarja #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so na gostovanju doživeli prepričljiv poraz proti Atlanti (122:102) in tako prekinili niz petih zaporednih zmag. Poraz je močno razburil glavnega trenerja Lakersov J. J. Redicka, ki na novinarski konferenci, ki je trajala zgolj minuto in pol, ni bil preveč zgovoren.

"Ni veliko pozitivnega. Hawks so igrali čvrsto in zasluženo zmagali. Mi smo odpovedali in zdaj nas čaka temeljita analiza," je bil po tekmi kratek trener J. J. Redick, ki se ni niti trudil skrivati nezadovoljstva.

Jason Kidd after going 2-7:

"The boat is not burning, so we're fine"



JJ Redick after losing 1 game out of last 6:



Novinar ga je nato vprašal o energiji ekipe, ki je bila očitno na zelo nizki ravni. Delovalo je, kot da ekipa sploh ne želi zmage. Redick je bil ob tem kratek: "To sem opazil že v prvih dveh minutah. Od svoje ekipe nisem videl popolnoma nič."

Po tej izjavi je brez dodatnih vprašanj vstal in zapustil konferenco.

Priložnost za popravni izpit bo že v ponedeljek, ko Jezerniki gostujejo pri Charlotte Hornets.

Luka Dončić je bil z 22 točkami, petimi skoki in 11 asistencami prvi strelec večera, vendar je ob tem izgubil tudi pet od skupno 19 žog Jezernikov, ki so vodile do 36 točk tekmecev. Odigral je le 27 minut tekme, vse točke pa je dosegel v prvem polčasu, preden ga je trener sredi tretje četrtine poklical iz igre.

