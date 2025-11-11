Luka Dončić strelski kralj lige NBA, a ne sme biti na lestvici

V ligi NBA, v kateri še kako odmeva dogajanje v Dallasu, kjer je brez službe ostal generalni direktor Nico Harrison , bodo v noči na sredo odigrali šest tekem. Vodilno moštvo Oklahoma City Thunder bo gostilo Golden State, že v noči na četrtek pa čaka branilce naslova nov zahteven izpit, saj se bodo v poslastici zahodne konference udarili z Los Angeles Lakers. Luka Dončić je v življenjski strelski formi, na tekmo dosega dobrih 37 točk, največ izmed vseh v ligi. Vseeno pa na uradni lestvici lige NBA ne zaseda prvega mesta. Ker je manjkal že na štirih tekmah, namreč ne izpolnjuje zahtevanega kriterija, da je odigral vsaj 70 odstotkov srečanj. Na lestvico bi se lahko najhitreje vrnil, če bo nastopil na vseh treh naslednjih tekmah.

Jezerniki bodo z vročim Luko Dončićem, ki na tekmo v povprečju dosega 37,1 točke, 9,4 skoka in 9,1 asistence, ta večer počivali, nov izziv pa jih čaka v noči na četrtek. Gostovali bodo pri aktualnih prvakih Oklahoma City Thunder, ki so v zadnjih sezonah večkrat ostali praznih rok na dvoboju proti Dončiću. Prvake najprej čaka tekma z Golden Statom.

Vrača se Curry, prvaki bodo oslabljeni

Stephen Curry se vrača na parket. Foto: Reuters OKC je prva ekipa, ki je v tej sezoni v ligi NBA prišla do desetih zmag. Izgubila je le enkrat, tokrat pa jo čaka zelo zahteven tekmec. K bojevnikom se namreč po treh tekmah izostanka zaradi bolezni vrača Stephen Curry.

Oklahoma se bo v dvoboj podala zelo oslabljena, manjkali bodo trije pomembni igralci. To so drugi najboljši strelec Jalen Williams, ki v tej sezoni po operaciji zapestja še ni zaigral, eden najboljših obrambnih igralcev v ligi Luguentz Dort (rama), ki je ponavadi zadolžen tudi za pokrivanje Dončića, in Aaron Wiggins, ki ne bo kandidiral za tekmo z Golden Statom zaradi poškodbe mečne mišice. Če bo omenjena trojica odsotna tudi proti Jezernikom, bodo imeli gostje iz Los Angelesa lažjo pot do zmage. Že tako bodo Lakersi v prednosti, saj bodo lahko v dvoboj vstopili bolj spočiti od prvakov.

Dosega največ točk v povprečju, a ...

Luka Dončić na začetku sezone 2025/26 ruši mejnike in postavlja nove rekorde. Foto: Reuters Zanimivo je, da Luka Dončić, čeprav je sezono 2025/26 odprl z izjemnimi strelskimi številkami, s kakršnimi v karieri na uvodnih nastopih še ni imel opravka, na uradni lestvici najboljših strelcev lige NBA ne zaseda prvega mesta. Na lestvici ga sploh ni, saj ne izpolnjuje zahtevanega kriterija, da je odigral vsaj 70 odstotkov srečanj. Na lestvico bi se lahko tako najhitreje vrnil, če bo nastopil na vseh treh naslednjih tekmah. Do takrat njegovega imena, čeprav mu gre tako dobro, ne bo na lestvici najboljših strelcev. In tudi najboljših podajalcev, skakalcev in tako naprej.

Dončić je sicer v začetku sezone postavil še nekaj novih mejnikov. V zgodovino se je vpisal kot branilec, ki se lahko pohvali z največjim številom tekem, na katerih je prispeval vsaj 30 točk, pet skokov in pet asistenc. Toliko kot Ljubljančan jih ni v ligi NBA med branilci zbral nihče. Prevladuje še na enem seznamu. Tudi proti Charlottu je že v prvem polčasu presegel mejo 20 točk. To je storil že petič v tej sezoni, kar ni uspelo nikomur drugemu v ligi NBA.

NBA Players of the Week for Week 3.



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/IK3AJACquO — NBA (@NBA) November 10, 2025

V zadnjem tednu je v izjemni formi Nikola Jokić. Prislužil si je priznanje najboljšega igralca tedna zahodne konference, že njegovo 18. v karieri. Njegove številke so prepričljive. Na tekmo je v zadnjem tednu v povprečju prispeval 31,3 točke, 11,3 skoka in 13,3 asistence, Denver pa je dobil vse štiri tekme. V noči na četrtek se bo pomeril s Sacramentom.

