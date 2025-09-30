Mladi slovenski diamant spisal zgodovino, debi Čančarja, Prepelič do zmage nad Partizanom

Začela se je nova sezona košarkarske evrolige. Med dvajsetimi klubi, kar je dva več kot v pretekli sezoni, so tudi štirje (občasni) slovenski reprezentanti. Za uvod je Dubaj Klemna Prepeliča na domačem terenu z 89:76 premagal Partizan. Milanska Olimpia Vlatka Čančarja ter Josha Neba je z 92:82 zmagala na gostovanju pri Crveni zvezdi. Si pa je mesto v prvi ekipi Baskonie zagotovil še mladi Stefan Joksimović. Španska ekipa je s 96:102 klonila proti Olympiacosu, sekundo igre pa je dobil tudi slovenski diamant, ki bo novembra dopolnil šele 17 let.

Na prvi tekmi sezone je Dubaj, ki ga vodi Jurica Golemac, vloga pomočnika pa pripada Janu Šentjurcu, z 89:76 premagal Partizan, ki v Coca Cola areni vseh 40 minut ni imel odgovora na igro razpoložene dubajske zasedbe. Blestel je Davis Bertans, ki je dosegel 20 točk, od tega pet trojk v sedmih poskusih, Klemen Prepelič se v dobrih osmih minutah ni vpisal med strelce (0/4 met iz igre), za Partizan je Tyrique Jones prispeval 13 točk.

Uradni debi v dresu Milana je dočakal Vlatko Čančar, potem ko v italijanskem superpokalu, ki ga je Milano osvojil, zaradi manjših težav preventivno še ni zaigral. Ob zmagi Milana nad Crveno zvezdo (92:82) je igral le dobrih pet minut, v katerih je ostal brez točke (0/1), imel je eno izgubljeno žogo. Josh Nebo je v slabih 28 minutah dosegel 12 točk in pet skokov, najboljši strelec je bil Zach Leday z 21 točkami, pri Zvezdi je Jordan Nwora prispeval 19 točk.

Vlatko Čančar je igral dobrih pet minut. Foto: Guliverimage

Sekunda za Joksimovića

Poseben trenutek je v torek dočakal mladi slovenski košarkar Stefan Joksimović, ki je v dresu Baskonie debitiral v evroligi. Joksimović je dobil priložnost sekundo pred koncem prve četrtine, tako da je uradno vpisal nastop v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Joksimović je s 16 leti in 318 dnevi najmlajši član Baskonie, ki je kadarkoli zaigral v evroligi. Na tretjem mestu na lestvici pa je še en Slovenec, Vit Hrabar, ki je evroligaški debi lani dočakal s 17 leti in 344 dnevi. Njegove predstave na pripravljalnih tekmah članske ekipe v Burgosu in Valencii ter zabijanje proti Bilbau so navdušile trenerja Paola Galbiatija, ki ga je uvrstil v prvo ekipo tudi za evroligo. Joksimović je poleti igral tudi na evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je ob šestem mestu Slovenije v povprečju dosegal 13,6 točke in 4,9 skoka na srečanje.

Baskonia je sicer na prvem srečanju s 96:102 izgubila proti Olympiacosu, za katerega je Saša Vezenkov dosegel 24 točk in 13 skokov, Timothe Luwawu je za Baskonio prispeval točko manj.

Do prve zmage v sezoni je prišel prvak Eurocupa iz prejšnje sezone, Hapoel iz Tel Aviva, ki je s 102:87 premagal Barcelono. Antonio Blakeney je ob zmagi prispeval 20 točk.

Evroliga se je z 18 razširila na 20 klubov, kar pomeni, da bo vsaka ekipa v rednem delu odigrala štiri tekme več. Na sporedu je kar 12 dvojnih tednov. Novinci so Dubaj, Hapoel Tel Aviv in Valencia. V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah. Od tam prihajata tudi glavna favorita na stavnicah Olympiakos in Panathinaikos. Naslov brani Fenerbahče, ki je na zadnjem zaključnem turnirju v Abu Dabiju premagal Panathinaikos v polfinalu ter Monaco v finalu.

Evroliga, 1. krog

Torek, 30. september

Sreda, 1. oktober

Lestvica: