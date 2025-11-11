Zaljubljeni par je nič hudega sluteč užival v romantičnem zmenku nočnega utripa Barcelone, ko se je mimo njega sprehodil eden največjih nogometnih zvezdnikov na svetu Lionel Messi, ki se je ravno ta večer na hitro ustavil v mestu in na stadionu Camp Nou, kjer je doživel največje uspehe.

When you are on a romantic date… and Messi walks by 🤯



🎥 IG/nilitus28 pic.twitter.com/ta7C8bmdU3 — 433 (@433) November 10, 2025

Fant in dekle sta si očitno privoščila romantični večer. Na posnetku lahko vidimo, kako se objameta, poljubita in spregovorita nekaj besed v katalonščini. Kot je razvidno s posnetka, sta dobro razpoložena, dekle pa v rokah drži darilo fanta – velik šopek rož. V tistem trenutku se mimo njiju nepričakovano v spremstvu varnostnikov sprehodi argentinski nogometni as Lionel Messi, ki je v Barceloni doživel največje uspehe v karieri.

Številni spletni komentatorji so se po objavi posnetka oglasili in pošalili na račun romantičnega para. "Zapustil bi svoje dekle in se šel srečat z Messijem." "Na takšen zmenek moram tudi sam." Tako sta zapisala dva od uporabnikov platforme X.

Zaljubljenca pa nista bila edina, ki sta ponoči na ulicah Barcelone srečala argentinskega zvezdnika, nekateri so se z njim tudi fotografirali:

Lionel Messi, ki je svoje največje nogometne uspehe doživel prav s klubom iz Barcelone, kamor se je pred dnevi na kratko iz ZDA vrnil v večernih urah, je na družbenih omrežjih objavil nekaj fotografij s kultnega stadiona Camp Nou, ki ga trenutno še prenavljajo. Osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu je zapisal: "Vrnil sem se na kraj, ki ga pogrešam z dušo. Kraj, kjer sem bil neizmerno srečen, kjer ste me tisočkrat naredili najsrečnejšega na svetu." Dodal je, da upa, da se bo nekega dne vrnil, ne le zato, da se poslovi kot igralec, kar mu leta 2021 ni povsem uspelo.

Messi je sicer po informacijah portala Diario Sport v Barcelono prispel z zasebnim letalom iz Miamija z Rodrigom de Paulom in njegovo družino. Bival je v hotelu zelo blizu Camp Noua, šel z argentinskim soigralcem de Paulom na večerjo in nato na nočni ogled Barceloninega kultnega stadiona. Naslednje jutro sta Argentinca in soigralca v Inter Miamiju odletela v Alicante, kjer sta se pridružila argentinski reprezentanci.