Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
14.26

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Camp Nou Barcelona Lionel Messi Lionel Messi

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 14.26

27 minut

Messi bi se rad poslovil od Barcelone na prenovljenem Camp Nouu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Messi Barcelona | Lionel Messi je leta 2021 zapustil Barcelono v solzah. | Foto Reuters

Lionel Messi je leta 2021 zapustil Barcelono v solzah.

Foto: Reuters

Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je obiskal prenovljeni stadion Camp Nou in izrazil upanje, da se bo nekega dne lahko nanj vrnil in se poslovil od nogometnega kluba Barcelona. V dresu katalonskega velikana je dosegel največje klubske uspehe na športni poti.

Lionel Messi
Sportal Dva Messijeva gola za zgodovinsko napredovanje Interja

Osemintridesetletni Lionel Messi je leta 2021 zapustil katalonski klub in se odpravil v PSG zaradi hudih finančnih težav španskega kluba, preden se je dve leti pozneje preselil v ZDA, kjer igra za Inter Miami.

"Sinoči sem se vrnil na kraj, ki ga močno pogrešam. Kraj, kjer sem bil neizmerno srečen, kjer ste me tisočkrat spravili v občutek, da sem najsrečnejša oseba na svetu," je osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu objavil na Instagramu.

"Upam, da se bom nekega dne lahko vrnil, da se poslovim kot nogometaš, saj mi to nikoli ni uspelo," je dodal svetovni prvak z Argentino iz leta 2022.

Messi je v soboto dvakrat zadel za ekipo Inter Miami in ji pomagal, da se je uvrstila v zgodovinski polfinale vzhodne konference lige MLS.

Camp Nou Barcelona Lionel Messi Lionel Messi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.