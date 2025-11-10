Messi bi se rad poslovil od Barcelone na prenovljenem Camp Nouu

Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je obiskal prenovljeni stadion Camp Nou in izrazil upanje, da se bo nekega dne lahko nanj vrnil in se poslovil od nogometnega kluba Barcelona. V dresu katalonskega velikana je dosegel največje klubske uspehe na športni poti.

Osemintridesetletni Lionel Messi je leta 2021 zapustil katalonski klub in se odpravil v PSG zaradi hudih finančnih težav španskega kluba, preden se je dve leti pozneje preselil v ZDA, kjer igra za Inter Miami.

"Sinoči sem se vrnil na kraj, ki ga močno pogrešam. Kraj, kjer sem bil neizmerno srečen, kjer ste me tisočkrat spravili v občutek, da sem najsrečnejša oseba na svetu," je osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu objavil na Instagramu.

"Upam, da se bom nekega dne lahko vrnil, da se poslovim kot nogometaš, saj mi to nikoli ni uspelo," je dodal svetovni prvak z Argentino iz leta 2022.

Messi je v soboto dvakrat zadel za ekipo Inter Miami in ji pomagal, da se je uvrstila v zgodovinski polfinale vzhodne konference lige MLS.