Član košarkarskega moštva iz Los Angelesa Clippers Bradley Beal si je zlomil kolk in bo operiran, kar pomeni, da je njegova sezona končana, je severnoameriška liga NBA objavila na spletni strani. Beal bo naslednji teden šel pod kirurški nož, okrevanje po takšni poškodbi in operaciji pa bo trajalo od šest do devet mesecev.

"Šlo je za poškodbo, ki ni značilna za košarko in mu se bi lahko primerila kjerkoli. Zdravnik je rekel, da je bilo, kot da bi bil udeležen v prometni nesreči," je dejal predsednik košarkarskih operacij pri ekipi Clippers Lawrence Frank.

Beal se je poškodoval v drugi četrtini sobotne tekme proti Phoenix Sunsom. Naslednji dan je opravil pregled z magnetno resonanco, ki je potrdil, da si je zlomil kolk.

Za Clipperse, ki so imeli začetek sezone za pozabo, za njimi je šest porazov zapovrstjo, je to še en udarec, saj se je od Beala pričakovalo, da bo v tej sezoni prevzel večjo vlogo pod obročema.

"Občutek ima, kot da nas je s poškodbo razočaral"

Trikratni udeleženec tekme All-Star Beal je v tej sezoni odigral šest tekem, v povprečju je dosegal 8,2 točke in 1,7 podaje na tekmo. Julija je podpisal dveletno pogodbo vredno 11 milijonov dolarjev (9,5 milijona evrov).

"Občutek ima, kot da nas je s poškodbo razočaral. Grozno se počuti, ker ne more biti na voljo soigralcem," je dejal Frank. "Upal je, da bo imel res dobro leto."

Clippers ne morejo računati na še enega košarkarja. Kawhi Leonard si je zvil gleženj in poškodoval stopalo, njegov datum vrnitve pa še ni znan.