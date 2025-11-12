Bizarna sprememba Nica Harrisona sprožila različne debate

V ligi NBA odmeva prav posebna zgodba, ki je povezana s klubom Dallas Mavericks. Lastniki so namreč odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona le nekaj mesecev po tem, ko je sprožil največji pretres v klubski zgodovini in se odločil za menjavo Luke Dončića v Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa. Kako pa je Harrison potrdil novico, da so ga odpustili? Z enim samim dejanjem na družbenem omrežju Instagram.

Nico Harrison je bil glavni odločevalec pri februarski šokantni menjavi, s katero je Luka Dončić po več letih zapustil Dallas in odšel k LeBronu Jamesu v Los Angeles. V zameno so Mavericksi prejeli Anthonyja Davisa, kar je bila po mnenju analitikov "tvegana poteza brez pravega smisla".

Čeprav naj med Dončićem in Harrisonom ne bi bilo osebnega spora, so v klubu našteli kar nekaj pomislekov v povezavi s slovenskim košarkarskim čarovnikom. Harrison je želel "na novo zgraditi moštvo", vendar je s tem povzročil upor navijačev.

Navijači Dallasa besni, Mavsi slabo začeli

Po Dončićevi menjavi se je vzdušje v Dallasu popolnoma spremenilo. Navijači so na družbenih omrežjih zahtevali Harrisonov odstop, na domačih tekmah pa so se s tribun slišali žvižgi in transparenti v podporo slovenskemu zvezdniku.

Tudi klubsko vodstvo naposled ni ostalo ravnodušno. Po seriji slabih rezultatov na začetku nove sezone – le tri zmage in osem porazov – je napetost dosegla vrhunec. V torek je klub uradno sporočil, da je Harrison razrešen s položaja – prav tisti Harrison, ki je za to sezono napovedal boj za naslov prvaka lige NBA.

"Nezaposlen" – ena beseda, tisoč pomenov

Le nekaj ur po odpustitvi je Harrison spremenil svoj opis na Instagramu v eno samo besedo: "Unemployed", kar v slovenskem prevodu pomeni nezaposlen. To preprosto, a pomenljivo dejanje je eksplodiralo na družbenih omrežjih. Komentatorji so se spraševali, ali gre za samoironijo, sporočilo klubu ali celo poskus, da pritegne pozornost drugih franšiz.

Nekateri strokovnjaki so dejanje označili kot "hladen, a iskren odziv", medtem ko so navijači Dallasa zapisali, da je to najmanj, kar bi lahko naredil po uničenju kluba.