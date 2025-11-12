Sreda, 12. 11. 2025, 15.00
56 minut
Bizarna sprememba Nica Harrisona sprožila različne debate
V ligi NBA odmeva prav posebna zgodba, ki je povezana s klubom Dallas Mavericks. Lastniki so namreč odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona le nekaj mesecev po tem, ko je sprožil največji pretres v klubski zgodovini in se odločil za menjavo Luke Dončića v Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa. Kako pa je Harrison potrdil novico, da so ga odpustili? Z enim samim dejanjem na družbenem omrežju Instagram.
Nico Harrison je bil glavni odločevalec pri februarski šokantni menjavi, s katero je Luka Dončić po več letih zapustil Dallas in odšel k LeBronu Jamesu v Los Angeles. V zameno so Mavericksi prejeli Anthonyja Davisa, kar je bila po mnenju analitikov "tvegana poteza brez pravega smisla".
Čeprav naj med Dončićem in Harrisonom ne bi bilo osebnega spora, so v klubu našteli kar nekaj pomislekov v povezavi s slovenskim košarkarskim čarovnikom. Harrison je želel "na novo zgraditi moštvo", vendar je s tem povzročil upor navijačev.
Navijači Dallasa besni, Mavsi slabo začeli
Po Dončićevi menjavi se je vzdušje v Dallasu popolnoma spremenilo. Navijači so na družbenih omrežjih zahtevali Harrisonov odstop, na domačih tekmah pa so se s tribun slišali žvižgi in transparenti v podporo slovenskemu zvezdniku.
Tudi klubsko vodstvo naposled ni ostalo ravnodušno. Po seriji slabih rezultatov na začetku nove sezone – le tri zmage in osem porazov – je napetost dosegla vrhunec. V torek je klub uradno sporočil, da je Harrison razrešen s položaja – prav tisti Harrison, ki je za to sezono napovedal boj za naslov prvaka lige NBA.
"Nezaposlen" – ena beseda, tisoč pomenov
Le nekaj ur po odpustitvi je Harrison spremenil svoj opis na Instagramu v eno samo besedo: "Unemployed", kar v slovenskem prevodu pomeni nezaposlen. To preprosto, a pomenljivo dejanje je eksplodiralo na družbenih omrežjih. Komentatorji so se spraševali, ali gre za samoironijo, sporočilo klubu ali celo poskus, da pritegne pozornost drugih franšiz.
Nico updated his bio 😅— NBACentral (@TheDunkCentral) November 11, 2025
(h/t @pickuphoop ) pic.twitter.com/LiIbQg5SmU
Nekateri strokovnjaki so dejanje označili kot "hladen, a iskren odziv", medtem ko so navijači Dallasa zapisali, da je to najmanj, kar bi lahko naredil po uničenju kluba.