Odhod direktorja Nica Harrisona iz vrst Dallas Mavericks v ligi NBA še naprej dviguje prah. Na dogajanje se je po zadnjem porazu Mavsov odzval tudi novinec Cooper Flagg, ki ga je na letošnjem naboru kot številko ena prvi pozdravil prav Harrison. Spregovoril je tudi trener Jason Kidd.

Pri Dallas Mavericks v letu 2025 ne gre nič po načrtih. Vse odkar so Mavsi februarja Luko Dončića zamenjali k Los Angeles Lakersom, se je jedro Dallasa zaradi poškodb in splošne erozije igralske zasedbe poslabšalo, zaradi česar imajo v tej sezoni nemalo težav. Dallas je na dvanajstih tekmah do zdaj zmagal le trikrat, s čimer je pri dnu zahodne konference. Želenega preobrata v novi sezoni ni prinesel niti prvi nabor na zadnjem naboru Cooper Flagg, ki s soigralci ne najde razlogov za zadovoljstvo.

Počasen začetek sezone in številne težave ob koncu prejšnjega tekmovalnega obdobja so v torek iz mesta direktorja kluba odnesle Nica Harrisona, ki se je poslovil od kluba iz Teksasa. Ravno Harrison je bil junija tisti, ki se mu je po loteriji in naboru najbolj smejalo, saj je Flagga pričakoval kot veliko odrešitev za Dallas in košarkarja, ki bo nasledil manko po odhodu Luke Dončića. A tako kot vse stvari tudi preboj v ligo NBA zahteva čas in delo, kar je na začetku sezone še kako jasno.

Flagg in Harrison Foto: Reuters

Flagg: S tem se ne smem preveč obremenjevati

Novica, da je Harrison že bivši, je z različnimi odzivi in dogajanjem preplavila ligo NBA. Po zadnjem porazu Dallasa proti Phoenixu (114:123), kar je bila hkrati tudi prva tekma Mavsov po Harrisonovem odhodu, so o omenjeni tematiki spregovorili tudi nekateri deležniki v vrstah ekipe Dallasa. Pred mikrofonom se je znašel tudi Cooper Flagg, ki je o Harrisonu govoril z izbranimi besedami.

"Na koncu se vse vrti okoli košarke. Zdel se mi je res odličen človek … navsezadnje pa sem tukaj, da igram košarko. Karkoli se dogaja nad mano, je enostavno nad mano. S tem se ne smem preveč obremenjevati, moja naloga je, da igram in sem to, kar sem, ter se skušam izboljšati čisto vsak dan," je dejal Flagg.

Flaggova vloga v Dallasu, kjer še vedno pogrešajo poškodovanega Anthonyja Davisa, je bila do zdaj nekoliko nestabilna. Mavericks namreč igrajo brez pravega organizatorja igre, saj se Kyrie Irving vrača po natrgani sprednji križni vezi, zato na trenutke skušajo Flagga postaviti tudi na mesto začetnega organizatorja igre, kar pa ni njegov naravni položaj.

Jason Kidd ni pretirano izgubljal besed o nastalem položaju. Foto: Reuters

Kidd: Moramo gledati naprej

Nič kaj bolj zgovoren ob dogajanju v pisarnah kluba ni bil trener Jason Kidd, ki je dejal, da je bil za celotno organizacijo to težek dan. "Sprejeta je bila poslovna odločitev in zdaj je na nas, da se usmerimo v prihodnost. Moj fokus je povsem na ekipi in naslednji tekmi. Povsem sem osredotočen na igralce in iskanje priložnosti za zmage," je dejal Kidd. Ob odhodu Harrisona sta mesto direktorjev ekipe začasno prevzela Michael Finley in Matt Riccardi. "Verjamemo, da sta zmožna opraviti to delo in da bosta opravila dober posel," je še dodal Kidd.

Z odhodom Harrisona se je tako v Dallasovi American Airlines areni končala tudi "kampanja" 'Odpustite, Nica', kar je bila stalnica vzklikov in posterjev navijačev ekipe iz Teksasa. "To je bilo precej nespoštljivo do igralcev. Vse od Lukove menjave so ti fantje dajali vse od sebe. Velikokrat niso bili deležni priznanja za trdo. Upam, da bodo za to začeli dobivati ​​vsaj malo priznanja. Košarkarji se počutijo res nespoštovane in težko je fante obdržati z glavo pri stvari, ko začnejo razmišljati o tem, da domača ekipa ni domača in da postane gostujoča," je še dodal Kidd.

