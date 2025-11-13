Skoraj trideset let je Hannah Hauxwell živela povsem sama na odmaknjeni kmetiji v yorkshirskih hribih – brez elektrike, ogrevanja in tekoče vode. Njena zgodba je javnosti postala znana šele leta 1973, ko je dokumentarec Too Long a Winter razkril njeno življenje.

Hannah Hauxwell, rodila se je leta 1926, umrla pa leta 2018, je postala simbol vztrajnosti, samote in preprostega, a trdnega načina življenja, ki se je popolnoma zlival z mrzlimi, razgibanimi pokrajinami, ki jih je imenovala za dom. Imela je 47 let, ko je svet prvič slišal zanjo. Pred tem je tri desetletja živela povsem sama v yorkshirskih hribih – enem najhladnejših in najbolj neusmiljenih predelov Anglije, saj so temperature pogosto padle pod –20 stopinj Celzija. Brez elektrike, tekoče vode ali centralnega ogrevanja. Brez telefona in brez sosedov kilometre naokoli.

Samotna prizadevanja: življenje izven običajnega

V 50. letih je Hannah po smrti staršev in strica prevzela kmetijo v precej odmaknjenem, ponekod opustošenem področju blizu Barnard Castla. Brez elektrike, tekoče vode ali stalnih prihodkov je kmetijo upravljala sama. Njeno življenje je bilo preprosto, oblikovano po sezonskih ritmih in potrebah živali. Postala je simbol samostojnosti, ki je z natančnostjo gospodarila s svojimi omejenimi sredstvi in preživela v surovih razmerah Dalesa.

Leta 1988 je Hannah prodala svojo kmetijo in se preselila v majhno hiško v vasi Cotherstone. Foto: Profimedia

V središču pozornosti: nepričakovana zvezdnica

Čeprav je bilo njeno življenje bogato z izkušnjami, bi lahko ostalo neopaženo, če ne bi dokumentarni film „Too Long a Winter“ Yorkshire Televisiona iz leta 1973 predstavil njeno osamljeno življenje milijonom gledalcev. Film je osvetlil njene vsakodnevne borbe in osupljivo izolacijo, v kateri je živela. Hannah s svojo nežno naravo in neomajno voljo je osvojila narod.

Poznejša leta: selitve, knjige in priznanja

Leta 1988 je Hannah prodala svojo kmetijo in se preselila v majhno hiško v vasi Cotherstone, manj kot 8 kilometrov od Low Birk Hatt Farm. Travniki okoli njene nekdanje kmetije so danes znani kot Hannah's Meadows in so pod okriljem Durham Wildlife Trust, označeni kot območje posebnega naravnega pomena.

Hannah je svoje življenje dokumentirala tudi v knjigi Hannah Hauxwell—80 Years in the Dales in na DVD-ju Hannah Hauxwell—An Extraordinary Life, ki vključuje filme Too Long a Winter, A Winter Too Many in Innocent Abroad. Leta 2008 je bila gostja tudi v oddaji Woman's Hour, ob svojem 85. letu pa jo je intervjuval Yorkshire Post, kjer je razkrila, da še vedno živi skromno in ostaja zvesta poslušalka radia.

Leta 2016 se je preselila v dom za ostarele v Barnard Castle, naslednje leto pa v dom za ostarele v West Aucklandu, kjer je tudi umrla.