Kitajskega predsednika Ši Džinpinga in ruskega predsednika Vladimirja Putina so mikrofoni pred sredino vojaško parado v Pekingu ujeli, ko sta se med drugim pogovarjala o nesmrtnosti. Med sprehodom po rdeči preprogi sta voditelja govorila še o presaditvah organov in podaljševanju življenja.

V kitajski prestolnici so se v sredo ob vojaški paradi, s katero je Kitajska obeležila 80. obletnico kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni, prvič doslej srečali Putin, Ši in severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Med sprehodom po rdeči preprogi na Trgu nebeškega miru so mikrofoni ujeli ruskega in kitajskega voditelja med pogovorom o podaljševanju življenja in nesmrtnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

V pogovoru, ki je potekal prek tolmačev, je 72-letni Putin dejal, da bi lahko napredek v biotehnologiji in presaditev organov omogočila, da se ljudje "počutijo mlajše in celo dosežejo nesmrtnost".

Njegove besede so se nanašale na predhodno izjavo kitajskega kolega, da so ljudje nekoč veljali za stare pri 70 letih, danes pa da jih pri tej starosti dojemamo kot mlade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako 72-letni Ši, ki je govoril v nekoliko previdnejšem tonu, je nato omenil napovedi, glede na katere naj bi bilo kmalu mogoče podaljšati človeško življenjsko dobo celo do 150. leta starosti.

Ši in Putin sta na oblasti že 13 oziroma 25 let, nobeden od njiju pa še ni izrazil namere, da bi v prihodnosti odstopil, navaja britanski BBC.