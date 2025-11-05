Blizu bruseljskega letališča so v torek opazili drone, zato so zvečer dvakrat začasno ustavili letalski promet. Tudi danes na letališču nastajajo motnje v letalskem prometu. V težavah se je zaradi tega znašel tudi del ekipe Inštituta 8. marec, ki je na poti v Bruselj, kjer bodo danes v Evropskem parlamentu prvič glasovali o državljanski pobudi My voice, my choice za zagotavljanje varnega dostopa do splava v EU. Njihov let je bil zaradi drona preusmerjen v Koln.

Promet na bruseljskem letališču so prvič ustavili v torek okoli 20. ure, potem ko so v bližini opazili dron. Po približno eni uri je promet znova stekel. Malo pred 22. uro so zaradi več dronov iz varnostnih razlogov znova ustavili vse vzlete in pristanke, je poročala tiskovna agencija Belga, ki se je sklicevala na belgijsko službo za nadzor zračnega prometa in ponudnika prometnih storitev Skeyes.

Nekateri poleti so bili preusmerjeni na letališče Schiphol v Amsterdamu in na letališče Maastricht Aachen.

Promet na bruseljskem letališču je bil moten tudi danes zjutraj. Odpovedanih je bilo več odhodov, nekateri pa so preloženi, poročanje Belge povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Članice Inštituta 8. marec v težavah

V težavah so se znašle tudi članice Inštituta 8. marec, ki so na poti v Bruselj, kjer bodo danes poslanci Evropskega parlamenta prvič glasovali o državljanski pobudi My voice, my choice. Gre za mednarodno kampanjo za zagotavljanje varnega in dostopnega splava v vseh članicah EU.

Njihov polet je bil zaradi drona preusmerjen v Köln. "Smo okej. Kmalu bomo našle pot do Bruslja. Upamo, da cel kup slabega danes, pomeni dober rezultat jutri," je sporočila Nika Kovač.

Težave zaradi dronov tudi na drugih letališčih

Zaradi drona so v torek začasno ustavili promet tudi na letališču v Liegeu.

Brezpilotnike so v torek znova opazili tudi blizu letalskega oporišča Kleine-Brogel, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Nad oporiščem so v zadnjih dneh že večkrat opazili drone, nazadnje v nedeljo zvečer.

Po navedbah tamkajšnjega župana, na katerega se sklicuje Belga, so lokalni prebivalci v torek zvečer opazili šest dronov v bližini oporišča.

Vojaško oporišče Kleine-Brogel v Flandriji je bilo oktobra del letnih Natovih vaj jedrskega odvračanja. Glede na nepotrjena poročila, ki jih omenja dpa, naj bi bilo oporišče eno od lokacij v Evropi, na katerih je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Droni nad vojaškimi oporišči in ključno infrastrukturo

Belgijski minister za obrambo Theo Francken je zaradi incidentov prekinil sodelovanje v televizijski oddaji. Minister je potrdil, da so drone opazili tako nad oporiščem Kleine-Brogel v Flandriji kot tudi nad drugim vojaškim oporiščem v Valoniji.

Gre za zadnjega v nizu incidentov z droni, ki jih v zadnjih mesecih opažajo nad vojaškimi oporišči, ključno infrastrukturo in letališči v več evropskih državah.

Rusija zanika vpletenost v incidente

V nedeljo so za približno eno uro ustavili promet na nemškem letališču v Bremnu, potem ko so nad njim opazili dron. V petek je bilo zaradi drona dve uri zaprto letališče v Berlinu, v začetku oktobra pa letališče v Münchnu.

Več držav meni, da bi za incidenti lahko stala Rusija, ki to zanika.