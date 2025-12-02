Aretirana nekdanja šefica evropske diplomacije

Belgijska policija je izvedla racijo v diplomatski službi EU, Evropski akademiji in zasebnih domovih. Ena od treh oseb, ki jih je v torek aretirala v obsežni preiskavi domnevne goljufije, povezane s financiranjem akademije za mlade diplomate v Brugesu, je tudi nekdanja šefinja evropske diplomacije Federica Mogherini, poroča Politico.

Belgijska policija je v torek na zahtevo Evropskega javnega tožilstva (EJT) preiskala prostore Evropske službe za zunanje delovanje in Evropskega kolidža v Brugesu zaradi suma, da je prestižna podiplomska visokošolska ustanova prejela predhodne informacije o natečaju za usposabljanje diplomatov.

"Na zahtevo EJT, ki jo je odobril preiskovalni sodnik, je zvezna policija preiskala več stavb Evropskega kolidža v Brugesu, Evropske službe za zunanje delovanje v Bruslju in domove osumljencev," je sporočilo EJT in dodalo, da so bile pridržane tri osebe.

Pridržan tudi visoki uradnik Evropske komisije

Poleg Mogherinijeve je bil pridržan tudi visoki uradnik Evropske komisije Stefano Sannino. Sannino je bil generalni sekretar Evropske službe za zunanje delovanje v času, ko jo je vodila Mogherinijeva.

Komisija potrdila, da preiskava poteka, podrobnosti niso izdali

Komisija je potrdila, da je bila policija v prostorih Evropske službe za zunanje delovanje in zunanjega ministrstva EU, vendar ni želela podati nadaljnjih komentarjev. Dejali so, da preiskava še poteka.

Preiskava poteka v zvezi s projektom Diplomatske akademije Evropske unije – devetmesečnim programom usposabljanja za mlajše diplomate v državah članicah, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje dodelila Evropskemu kolidžu v Brugesu v obdobju 2021–2022 po javnem razpisu.

"Potrdimo lahko, da je bila policija prisotna v Evropski službi za zunanje delovanje. Gre za tekočo preiskavo, ki se nanaša na dejavnosti iz prejšnjega mandata (Komisije, op. p.). In medtem ko preiskava poteka, o njej ne moremo povedati ničesar več," je dejala tiskovna predstavnica za zunanjo politiko Anitta Hipper.

Tiskovni predstavnik fakultete molči

Tiskovni predstavnik fakultete, kjer je Mogherinijeva rektorica od leta 2020, je dejal, da ne ve, ali je bila aretirana. Mogherinijeva je od leta 2014 do 2019 vodila Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), od leta 2022 pa je direktorica akademije.