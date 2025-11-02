Predsednik ZDA Donald Trump je v danes objavljenem pogovoru za ameriško televizijo CBS News dejal, da se kitajski voditelj Ši Džinping zaveda posledic morebitnega napada Kitajske na Tajvan.

"To boste izvedeli, če se bo to zgodilo, in on (Ši) razume odgovor na to vprašanje," je na vprašanje, ali bi v primeru kitajskega napada na Tajvan ameriškim silam ukazal, naj ukrepajo, odgovoril Trump.

Svojih besed v pogovoru, ki ga je televizija CBS News v petek opravila v njegovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi, ni hotel pojasniti.

"Ne morem izdati svojih skrivnosti. Druga stran ve," je le dejal, rekoč da so mu tako Ši kot njegovi bližnji sodelavci odkrito povedali, da ne bi nikoli storili ničesar, dokler je on predsednik, saj da poznajo posledice.

Ameriški predsednik se je v četrtek s kitajskim voditeljem sestal v Južni Koreji. Po srečanju, ki ga je označil za velik uspeh, je povedal, da nista govorila o samoupravnem otoku, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema kot svoje ozemlje.

Da tega vprašanja nista odprla, je zatrdil tudi v petkovem intervjuju. "Nikoli ga ni omenil. Ljudje so bili zaradi tega nekoliko presenečeni," je povedal.