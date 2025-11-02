Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Nedelja, 2. 11. 2025, 17.41

29 minut

Trump: Ši se zaveda posledic morebitnega napada na Tajvan

Donald Trump

Trump sicer ni izrecno povedal, ali bi ameriške sile ukrepale, če bi do tega res prišlo.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v danes objavljenem pogovoru za ameriško televizijo CBS News dejal, da se kitajski voditelj Ši Džinping zaveda posledic morebitnega napada Kitajske na Tajvan.

"To boste izvedeli, če se bo to zgodilo, in on (Ši) razume odgovor na to vprašanje," je na vprašanje, ali bi v primeru kitajskega napada na Tajvan ameriškim silam ukazal, naj ukrepajo, odgovoril Trump.

Svojih besed v pogovoru, ki ga je televizija CBS News v petek opravila v njegovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi, ni hotel pojasniti.

"Ne morem izdati svojih skrivnosti. Druga stran ve," je le dejal, rekoč da so mu tako Ši kot njegovi bližnji sodelavci odkrito povedali, da ne bi nikoli storili ničesar, dokler je on predsednik, saj da poznajo posledice.

Ameriški predsednik se je v četrtek s kitajskim voditeljem sestal v Južni Koreji. Po srečanju, ki ga je označil za velik uspeh, je povedal, da nista govorila o samoupravnem otoku, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema kot svoje ozemlje.

Da tega vprašanja nista odprla, je zatrdil tudi v petkovem intervjuju. "Nikoli ga ni omenil. Ljudje so bili zaradi tega nekoliko presenečeni," je povedal.

Donald Trump
