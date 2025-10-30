Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
7.58

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
redke zemlje carine Ši Džinping Donald Trump Južna Koreja Kitajska ZDA

Četrtek, 30. 10. 2025, 7.58

9 minut

Trump srečanje s Šijem označil za velik uspeh

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Donald Trump, Ši Džinping | Ameriški predsednik je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila obiskal Kitajsko, Ši pa naj bi kmalu zatem obiskal ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Ameriški predsednik je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila obiskal Kitajsko, Ši pa naj bi kmalu zatem obiskal ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je danes po zaključku pogovorov s kitajskim voditeljem Ši Džinpingom v Južni Koreji njuno srečanje označil za velik uspeh. S Šijem sta dosegla enoletni sporazum o redkih zemljah, je dejal in naznanil, da bo Washington takoj znižal carine na kitajsko blago, sprejete kot odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Kot je dejal Trump, je dosegel dogovor s Šijem v sporu glede kitajskega nadzora izvoza redkih zemelj. "Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet," je dejal novinarjem na krovu letala Air Force One ob odhodu iz Južne Koreje, kjer je potekalo srečanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal, je sporazum sklenjen za eno leto in se ga lahko podaljša, drugih podrobnosti pa ni pojasnil. Trump je sicer nedavno Kitajski zaradi poostritve nadzora nad izvozom redkih zemelj zagrozil s 100-odstotnimi carinami na uvoz, a je nato grožnjo umaknil.

Napovedal je tudi, da bo Washington znižal vse carine na kitajsko blago, ki jih je sprejel v odgovor na pritok fentanila v ZDA, in sicer s takojšnjim učinkom. Napovedal je, da se bodo te carine znižale z 20 na 10 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Washington je Peking večkrat obtožil odgovornosti za dotok fentanila v ZDA, kjer je ta droga v zadnjih letih povzročila pravo epidemijo in zahtevala več deset tisoč smrtnih žrtev.

Malo tudi o Ukrajini

Trump je tudi zagotovil, da bosta Washington in Peking "sodelovala" glede vojne v Ukrajini, po njegovih besedah pa s kitajskim predsednikom v pogovorih nista odprla vprašanja Tajvana.

Ameriški predsednik je dejal še, da bo Kitajska od ZDA kupila "znatne količine" soje in drugih kmetijskih proizvodov. Kitajska je ključni trg za ameriške pridelovalce soje, vendar je država zaradi trgovinskih napetosti zamrznila svoj uvoz.

Trump je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila prihodnje leto obiskal Kitajsko, Ši pa naj bi kmalu zatem obiskal Združene države. Predsednik ZDA je Šija pohvalil kot "izjemnega voditelja zelo močne države", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogovori med voditeljema dveh največjih svetovnih gospodarstev, ki sta se med Trumpovo turnejo po Aziji sestala v Južni Koreji, so trajali več kot poldrugo uro. To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.

Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
Milorad Dodik
Novice ZDA odpravile sankcije proti Dodiku
Donald Trump
Novice Trump: Tega ne bi storil po ovinku
Ši Džinping
Novice Nevarna kitajska past za Zahod. To je znano.
Vladimir Putin in Ši Džimping
Novice Reuters izbrisal posnetek Ši Džinpinga in Putina. Kaj je v ozadju?
redke zemlje carine Ši Džinping Donald Trump Južna Koreja Kitajska ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.