Trump srečanje s Šijem označil za velik uspeh

Predsednik ZDA Donald Trump je danes po zaključku pogovorov s kitajskim voditeljem Ši Džinpingom v Južni Koreji njuno srečanje označil za velik uspeh. S Šijem sta dosegla enoletni sporazum o redkih zemljah, je dejal in naznanil, da bo Washington takoj znižal carine na kitajsko blago, sprejete kot odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Kot je dejal Trump, je dosegel dogovor s Šijem v sporu glede kitajskega nadzora izvoza redkih zemelj. "Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet," je dejal novinarjem na krovu letala Air Force One ob odhodu iz Južne Koreje, kjer je potekalo srečanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal, je sporazum sklenjen za eno leto in se ga lahko podaljša, drugih podrobnosti pa ni pojasnil. Trump je sicer nedavno Kitajski zaradi poostritve nadzora nad izvozom redkih zemelj zagrozil s 100-odstotnimi carinami na uvoz, a je nato grožnjo umaknil.

Napovedal je tudi, da bo Washington znižal vse carine na kitajsko blago, ki jih je sprejel v odgovor na pritok fentanila v ZDA, in sicer s takojšnjim učinkom. Napovedal je, da se bodo te carine znižale z 20 na 10 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Washington je Peking večkrat obtožil odgovornosti za dotok fentanila v ZDA, kjer je ta droga v zadnjih letih povzročila pravo epidemijo in zahtevala več deset tisoč smrtnih žrtev.

Malo tudi o Ukrajini

Trump je tudi zagotovil, da bosta Washington in Peking "sodelovala" glede vojne v Ukrajini, po njegovih besedah pa s kitajskim predsednikom v pogovorih nista odprla vprašanja Tajvana.

Ameriški predsednik je dejal še, da bo Kitajska od ZDA kupila "znatne količine" soje in drugih kmetijskih proizvodov. Kitajska je ključni trg za ameriške pridelovalce soje, vendar je država zaradi trgovinskih napetosti zamrznila svoj uvoz.

Trump je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila prihodnje leto obiskal Kitajsko, Ši pa naj bi kmalu zatem obiskal Združene države. Predsednik ZDA je Šija pohvalil kot "izjemnega voditelja zelo močne države", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogovori med voditeljema dveh največjih svetovnih gospodarstev, ki sta se med Trumpovo turnejo po Aziji sestala v Južni Koreji, so trajali več kot poldrugo uro. To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.