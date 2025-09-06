Reuters izbrisal posnetek Ši Džinpinga in Putina. Kaj je v ozadju?

Tiskovna agencija Reuters je odstranila štiriminutni videoposnetek ruskega voditelja Vladimirja Putina in kitajskega predsednika Xi Jinpinga, v katerem razpravljata o možnosti, da bi človek dočakal 150 let.

Kitajska državna televizija CCTV je preklicala zakonito dovoljenje za uporabo posnetka, na katerem ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Ši Džinping med srečanjem na veliki vojaški paradi v Pekingu ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne zasebno govorila o doseganju zelo visokih starosti ali celo nesmrtnosti s presajanjem organov in napredkom v biotehnologiji.

Reuters: Stojimo za standardi nepristranskega novinarstva

Reuters je štiriminutni videoposnetek uredil in distribuiral več kot tisoč mednarodnim medijskim hišam, vključno z vodilnimi svetovnimi televizijskimi mrežami. Podobno gradivo so distribuirale tudi druge agencije z licenco CCTV. Posnetek smo objavili tudi na naši spletni strani.

Potem ko so odvetniki CCTV zahtevali odstranitev posnetka, je Reuters videoposnetek odstranil s svojega spletnega mesta in svojim strankam poslal uradno obvestilo o umiku gradiva. V pismu je agencija navedla, da jim CCTV očita prekoračitev licenčnih pogojev in kritizira "uredniško obravnavo tega gradiva". Več podrobnosti niso navedli.

Reuters je videoposnetek umaknil, ker ni imel več zakonitega dovoljenja za objavo te avtorsko zaščitene vsebine. Vendar je agencija ob tem poudarila, da še vedno zagovarja točnost objavljene vsebine in da v tem primeru ni kršila svojih standardov nepristranskega novinarstva.

Putin na oblasti četrt stoletja

Kitajski državni mediji in kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu se na prošnjo Reutersa za komentar niso odzvali. Kljub temu je pogovor Putina in Šija o podaljševanju življenja zaokrožila praktično po vseh svetovnih medijih in na družbenih omrežjih.

Ni si težko predstavljati, zakaj je kitajska državna televizija CCTV zahtevala umik posnetka pogovora med voditeljema. Iz njega je namreč razvidno, da nimata nobe želje, da bi se kmalu umaknila z oblasti, nasprotno, jasno je, da kujeta načrte, kako bi si s pomočjo znanosti življenje še podaljšala in s tem podaljšala tudi svojo vladavino. Ši in Putin sta sicer na oblasti že 13 oziroma 25 let.

V Rusiji intenzivne raziskave upočasnjevanja staranja

Mediji so poročali o tem, da v Rusiji trenutno res potekajo intenzivna prizadevanja znanstvenikov, da najdejo morebitni ključ do "večnega življenja". Nove raziskave, ki bi lahko prinesle preboje na področju dolgoživosti in doseganju res visokih starosti ob nezmanjšani kakovosti življenja oz. z izogibanjem resnim zdravstvenim težavam, je lani ukazal zdravnik Mihail Kovalčuk, tesni Putinov zaveznik.

V raziskavah naj bi se osredotočali na zaviranje celičnega staranja in razvoja oz. stopnjevanja kognitivnih in senzoričnih bolezenskih stanj. Rusko ministrstvo za zdravje se po poročanju časnika The Times zelo zanima tudi za področje 3D-biotiskanja, ki bi lahko nekoč omogočilo "tiskanje" organov in drugega tkiva.