Arčon: Orožje lahko izročite do konca januarja 2026 #vŽivo

Podpredsednik vlade Matej Arčon je sporočil, da je vlada na današnji seji po nujnem postopku potrdila dopolnitve zakona o orožju. Zakon bo veljal do 31. januarja 2026. Če bo imetnik orožje ali strelivo predal do omenjenega datuma, ne bo kaznovan.

Premier Robert Golob je pred dnevi napovedal, da zakon o prostovoljni predaji nezakonitega orožja. Golob je pojasnil, da bodo posamezniki lahko izročili orožje policiji brez posledic, še preden začne veljati Šutarjev zakon.

"Tisti, ki se bo odločil, da orožje odda od sprejema zakona do konca januarja 2026, ne bo kaznovan. S tem bomo na nek način prispevali k varnosti državljank in državljanov. Zakon predlaga, da bo policija orožje prevzemala na domu," je pojasnil Arčon.

Ob tem je znova poudaril, da bo policija v stanovanja in avtomobile vstopala samo takrat, ko bo zaznan sum posedovanja orožja.