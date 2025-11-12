Vlada obiskala goriško regijo: to so odločitve, ki so jih sprejeli

Vlada se danes v sklopu delovnega obiska mudi v severnoprimorski regiji. Najprej se je sestala na redni seji v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi, sledili pa so ločeni obiski posameznih ministrov in predstavnikov vlade na terenu. Predsednik vlade Robert Golob bo obiskal šempetrsko bolnišnico, ob koncu obiska pa se bodo predstavniki vlade sestali z župani in gospodarstveniki v Novi Gorici. Novinarsko konferenco po delovnem obisku vlade na Siol.net spremljamo v živo.

Vlada je na seji med drugim obravnavala zakon o vinu. "Obravnavali smo prvo branje zakona o vinu, ki prinaša novosti, predvsem zato, ker ta zakon 20 let ni bil v obravnavi in se z njim nihče ni ukvarjal. Prinaša tudi birokratske olajšave za vinogradnike in vinarje. Uvaja se digitalni register, ki jim bo omogočil prijavo na razpise in različne oddaje poročil," je pojasnil podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Zakon o vinu med drugim naslavlja tudi trend zaraščanja vinogradov in omogoča odkup vin takrat, ko pride slaba letina, bolezen ali suša. "Do zdaj ni bilo mogoče, da so vinogradniki odkupili vino in ga prodajali glede na velikost vinograda," je pojasnil Arčon.

Drugo branje zakona bo prihodnji teden, ko bo pristojna ministrica sporočila vse dodatne ukrepe.

Ustanovitev zavoda za sodobni ples

V luči zaključka evropske prestolnice kulture, je vlada sprejela akt o ustanovitvi zavoda za sodobni ples. "Ustanovili smo zavod za sodobni ples. To bo pionirski zavod, kjer bomo sodelovali trije ustanovitelji, in sicer država, občina Nova Gorica in občina Celje. Zavod bo skrbel tako za razvoj in promocijo sodobnega plesa, kot tudi za zaščito plesalk in plesalcev," je pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič pa je podpisal pismo o nameri o začetku aktivnosti, da Univerza v Novi Gorici pridobi status javne univerze.

Golob na obisk v šempetrsko bolnišnico

Predsednik vlade Robert Golob bo po seji vlade najprej obiskal šempetrsko bolnišnico, po delovnem kosilu s severnoprimorskimi župani se bo ob obisku Primorskega tehnološkega parka srečal s predstavniki visokotehnoloških in start-up podjetij.

Predstavniki vlade z gospodarstveniki

V popoldanskem delu bodo s predstavniki gospodarstva govorili o vplivih Evropske prestolnice kulture na gospodarski razvoj v regiji.

Ministri so se dotaknili tudi nekaterih aktualnih vprašanj, od sanacije velikih plazov, gradnje 200 milijonske investicije v Biotehnopolis v Ajdovščini, težav prebivalcev Vrtojbe zaradi tamkajšnje asfaltne baze ter začetku aktivnosti, da Univerza v Novi Gorici pridobi status javne univerze.

Severnoprimorska regija zajema 13 občin in približno šest odstotkov slovenskega prebivalstva. V regiji je lani poslovalo nekaj čez 3300 družb, od tega dobre tri odstotke srednjih in velikih podjetij. Podobno kot drugje po državi se tudi tu podjetja soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Število brezposelnih namreč v zadnjih letih upada, sredi letošnjega leta jih je bilo manj kot tri odstotke.

Regijo sicer pesti dokaj slaba demografska slika. Po podatkih statističnega urada je bila povprečna starost prebivalcev v letu 2023 45,6 leta, kar je leto več od slovenskega povprečja.