Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je pritrdil dopolnjenemu predlogu zakona o varstvu javnega reda in miru. Sprejeli so vsa dopolnila koalicije in več dopolnil, ki sta jih vložili Svoboda in SD, dopolnila SDS pa so zavrnili. Z dopolnilom so med drugim določili, kdaj igranje glasbenega instrumenta ni prekršek.

Z dopolnilom Svobode in SD so člani odbora določili, da se z globo od 150 do 300 evrov kaznuje osebo, ki z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali glasbila zaradi njegove prekomerne glasnosti, pogostosti ali trajanja moti mir ali počitek ljudi. Ravnanje pa ni prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe naprave oziroma glasbila in glasnost ne presegajo ravni, ki je značilna za njegovo običajno uporabo.

Kaj prinaša novi zakon

S predlogom zakona o varstvu javnega reda in miru naslavljajo temeljni zakon za delo policije, je uvodoma izpostavila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin. Spomnila je, da je bil trenutno veljavni zakon od sprejetja v letu 2006 dopolnjen le dvakrat. Tako zadnji še vedno določa globe za prekrške v tolarjih, zato je sprejem novega zakona po skoraj 20 letih nujen, je izpostavila.

S predlogom zakona se po pojasnilih Dobrin na novo določajo globe za posamezne prekrške z upoštevanjem načela prevencije in sorazmernosti, globe pa se "na splošno zvišujejo." Poleg izobešanja tujih zastav se po novem ureja razkazovanje tujih zastav in simbolov, podrobneje se ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov, zaradi uskladitve z zakonom o nalogah in pooblastilih policije je določena obravnava nasilnega in drznega vedenja v povezavi s športnimi prireditvami. Posebej se določa nasilno in drzno vedenje proti družinskim članom, je naštela.

S predlogom se med drugim bolj določeno opredeljuje tudi nedostojno vedenje na javnem kraju in prenočevanje v vozilih na javnih krajih, ki temu niso namenjeni. Podrobneje se ureja tudi prepoved vzbujanja nestrpnosti, s čimer se želi preprečiti diskriminacijsko delovanje, je poudarila.

Poziv Društva klavirskih pedagogov

V Društvu klavirskih pedagogov Slovenije pozivajo zakonodajalca, da v zakonu natančno opredeli, da je igranje akustičnih instrumentov podnevi dovoljeno. "Glasbeno izobraževanje ne more potekati brez tega, da otroci doma vadijo," je poudaril predsednik društva Miha Haas. Ob tem je med drugim izpostavil primer, ko je ljubljanska policija zaradi vztrajnih klicev soseda na policijo spisala obdolžilni predlog zoper mladoletno učenko, ki je ob 16.30 vadila klavir. Sodišče pa je presodilo, da pri tem ni šlo za intenzivno ali neobičajno raven hrupa, pa tudi, da pravica soseda do možnosti počitka v popoldanskem času ni absolutna.

Do ravnanja policije ob primerih igranja glasbenih instrumentov so kritični tudi v stranki SDS. Po mnenju poslanca Andreja Kosija odgovornost nosi tudi vodstvo policije, ki policistom ni dalo ustreznih navodil, kako ravnati ob takih primerih, je poudaril. Meni sicer, da je sprememba zakona "glede na vse, kar se dogaja v zadnjem času", nujna.

Posebej opredelili nasilje v družini

Poslankam Svobode Janji Sluga, Tamari Kozlovič in Sandri Gazinkovski se zdi pomembno, da so s predlogom zakona posebej opredelili prekrške nasilnega in drznega vedenja proti družinskim članom. V Sloveniji se na leto zgodi do sedem femicidov, je opozorila Janja Sluga.

Kozlovičova se med drugim sprašuje, kaj se dogaja z družbo, "da nas moti igranje glasbila pri enem otroku." Gazinkovski pa je bila kritična do ravnanj opozicije. Kot je opozorila, je bila opozicija v zadnjih dvajsetih letih večkrat na oblasti, pa ni posodobila zakona, v katerem so globe še vedno napisane v tolarjih.

Po mnenju Vide Čadonič Špelič (NSi) bo presoja, ali je igranje instrumenta moteče ali ne, tudi poslej prepuščeno posameznemu policistu, zato meni, da je treba policistom na terenu izdati jasna navodila glede igranja instrumentov ali poslušanja zvočnih knjig. Po njenem bi bilo primerno tudi, da bi policisti v tovrstnih primerih najprej izrekali opozorila.