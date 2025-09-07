Italijanska reprezentanca je v osmini finala letošnjega evropskega prvenstva izgubila s Slovenijo (77:84) in se poslovila od tekmovanja. Italijani so bili po porazu precej čustveni in razočarani, selektor Gianmarco Pozzecco pa je v solzah napovedal slovo od selektorske pozicije.

"To je bila moja zadnja tekma na klopi reprezentance," je z velikim cmokom v grlu na novinarski konferenci po koncu srečanja med Slovenijo in Italijo sporočil italijanski selektor Gianmarco Pozzecco. Čustveni Italijan je svojo reprezentanco vodil od junija 2022, zdaj pa se je odločil, da je njegove poti konec. Potem ko je na novinarski konferenci odgovarjal na vprašanja o slovenski reprezentanci in srečanju, pa o primerjavah Dončića z Giannisom Antetokounmpom, je bilo jasno, da italijanskega selektorja muči še nekaj drugega.

Zatem je sredi enega od odgovorov zajel sapo in sporočil, da je sprejel odločitev o koncu svoje selektorske poti. "Rad bi se zahvalil predsedniku zveze, ki mi je omogočil, da prevzamem to funkcijo, in mi namenil to čast. Iz dna srca, to so bili najlepši trenutki v mojem življenju. Bila je res velika čast, da sem opravljal to vlogo, in rad bi se res zahvalil vsem v Košarkarski zvezi Italije. Hvala vsem, ki so verjeli vame, in seveda mojemu štabu, ki so mi še več kot bratje. Na koncu pa tudi mojim igralcem, res jih imam rad," je vrelo iz Pozzecca, ki je znan po svoji čustveni plati.

Pozzecco je v solzah odkorakal iz tiskovne konference. Foto: Sportal

"Vseeno mi je, kakšen trener sem, to mi ni pomembno, vseeno mi je za mojo kariero. J*** vseeno mi je tudi, kaj si mislite o meni. V moji trenerski karieri sem vedno osredotočen na moje igralce. Danes sem zelo žalosten, ne, ker sem jaz izgubil tekmo, temveč, ker vidim, kako igralci trpijo. Lahko sem najslabši trener na svetu, pa mi je vseeno, a fantom sem po koncu v garderobi povedal, da jih nihče ne spoštuje toliko, kot jih jaz, in nihče jih ne bo imel rad toliko kot jaz. Mogoče bodo našli nekoga, ki jih bo imel vsaj približno rad tako, kot jih imam jaz, a zagotovo ne toliko kot jaz," je bil vidno čustven Pozzecco, ki je komaj zadrževal solze.

Pozzecco ob govoru Mellija odkorakal v solzah

Po čustvenem nagovoru zdaj že bivšega selektorja je besedo dobil še italijanski kapetan Nicolo Melli, ki je spregovoril o odnosu s selektorjem, ki je Italijo med drugim v svojih prvih mesecih na klopi reprezentance popeljal do osmega mesta na evropskem prvenstvu in leto kasneje tudi svetovnem prvenstvu. "Bilo je zabavno. Gianmarco je še dvignil nivo dela, ki ga je uvedel predhodnik Meo Sacchetti. Bila je velika čast delati pod njegovim vodstvom, res je bil užitek in vsi smo komaj čakali začetke trening kampov, da smo se videli," je bil čustven tudi Melli.

Gianmarco Pozzecco je bil od junija 2022 selektor Italije. Foto: Guliverimage

Ob tem pa je moči zmanjkalo tudi Pozzeccu, ki je v solzah odkorakal iz novinarske konference. "Naš odnos je presegel vse dosežke, ki na žalost niso bili odraz tega, česar smo bili sposobni. Nekajkrat smo bili blizu. Hkrati pa je bila to tudi čustvena izkušnja, a res dobra. Lahko je ponosen na to, kar je storil za reprezentanco. Žal pa tega nismo uspeli pretvoriti v rezultat, a nekatere stvari so še večje od tega. Naredil je dobro torto, a brez češnje na vrhu. Upam, da bomo njegovo dobro delo znali nadaljevati tudi v prihodnosti," je še dodal Melli.

Pozzecco čestital Sloveniji Pred sporočilom o slovesu je Pozzecco spregovoril tudi o tekmi s Slovenijo, s katero je Italija izgubila še četrtič v zgodovini evropskih prvenstev in osmič zapored. "Najprej čestitke celotni ekipi Slovenije, ki je odigrala fantastično tekmo. Seveda je Luka storil nekaj neverjetnega, a ne samo on, tudi ostali. Čestitke tudi mojim fantom, ker nikoli niso obupali. Borili smo se do konca, tako kot so se vedno do zdaj," je bil že v prvem komentarju po porazu čustven Pozzecco.

