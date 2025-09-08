Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
9.53

Osveženo pred

0 minut

smeh objemi EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Rudy Fernandez Luka Dončić Luka Dončić

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 9.53

0 minut

Dončićev objem nasmejal ves svet, a ne nekdanjega soigralca pri Real Madridu #video

Avtor:
R. Sp.

Luka Dončić je spisal novo poezijo in Italijanom v osmini finala EuroBasketa natresel kar 42 točk. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je spisal novo poezijo in Italijanom v osmini finala EuroBasketa natresel kar 42 točk.

Foto: Guliverimage

Zmaga Slovenije nad Italijo (84:77) in Dončićeva izjemna predstava z 42 točkami sta osupnili košarkarski svet. Med gledalci je bil tudi nekdanji kapetan Španije in nekdanji Dončićev soigralec iz Real Madrida Rudy Fernandez. A po koncu tekme ga je čakalo presenečenje, ki ga ni pričakoval.

Luka Dončić je blestel v osmini finala EuroBasketa. Za zmago proti našim zahodnim sosedom Italijanom je prispeval kar 42 točk in deset skokov. Dosegel je polovico točk Slovenije in našo državo popeljal v četrtfinale EuroBasketa.

Pred njegovim šovom so se klanjali vsi košarkarski navdušenci, tudi znani obrazi košarke. Med njimi je bil Španec Rudy Fernandez – preden je slovenski košarkarski virtuoz odpotoval onstran Atlantika v ligo NBA, sta bila soigralca pri Real Madridu.

Fernandez je bil vesel Lukove predstave in zmage, a ne tako bližnjega srečanja. Luka je namreč pristopil do njega ves preznojen, nasmejan in pripravljen na objem. Rudy pa ni bil najbolj navdušen. Posnetek njunega srečanja zdaj kroži po spletu in zabava košarkarske navdušence po vsem svetu. Igriv nasmeh slovenskega košarkarja v spodnjem videoposnetku pove vse.

smeh objemi EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Rudy Fernandez Luka Dončić Luka Dončić
