Slovenska košarkarska reprezentanca se je z najboljšo obrambno predstavo na tem EuroBasketu prek Italije prebila v četrtfinale. Tam jo čakajo svetovni prvaki Nemci, ki bodo, sploh glede na rezultate na prvenstvu, zagotovo najtrši oreh do sedaj. S tem sta se strinjala tudi gosta v studiu Šport TV Peter Vilfan in Dino Murić, ki hkrati poudarjata, da je mogoče prav vse.

Peter Vilfan ni skoparil s pohvalami na račun predstave slovenske izbrane vrste, ki se je kljub težavam v zaključku tekme prebila med najboljših osem v Evropi: "Težko je karkoli dodati. Kot sem rekel že pred tekmo. Luka je v sijajni formi, Luka uživa v igranju, Luka želi igrati, Luka želi zmagovati. Bila je specifična tekma, na kateri je dosegel polovico naših točk, imel pa samo eno asistenco, kar je težko verjeti. A on se je že v prvem polčasu odločil, da bo to tekma, na kateri bo prevzel večino bremena nase. In v prvem polčasu ga je. Dosegel je 30 točk, igral je v obrambi, skakal, delal vse, kar najbolje zna. V drugem polčasu je bil nekoliko bolj pasiven, tudi učinek je bol manjši, a z 42 točkami še vedno izvrsten, vrhunski."

Poudaril je še, da bo za analizo srečanja čas kdaj drugič: "Razmišljati, da bi karkoli naredili drugače, je nesmiselno, saj v osmini finala šteje samo zmaga. In mi smo do zmage prišli na način na kakršnega smo."

Slovenija se je prek Italije uvrstila v četrtfinale EuroBasketa. Foto: Guliverimage

Z njim se je strinjal tudi Dino Murić, ki je priznal, da so bile zadnje minute tekme infarktne: "Hvala bogu, da smo na koncu zdržali. Vedeli smo, da se bodo na Luko v drugem polčasu drugače osredotočili. Večinoma ga je pokrival Niang, niso prevzemali in so ga prisiljevali, da podaja drugim. V tretji četrtini je še šlo, v četrti pa nam met ni šel. Na koncu so se zgodili še prosti meti, predvsem Prepelič nas je postavil v tisti razcep, ali bomo tekmo dobili ali ne, a nato smo odigrali dve dobri obrambi, Luka pa je izkoristil proste mete in tekmo smo mirno pripeljali do konca ter zasluženo slavili. To je velik uspeh, fantom čestitam iz srca, zaslužili so si."

Vilfan: Logično je, da pride do padca

Italijani se niso predali in vztrajali ter počasi lovili Slovenijo, ki ji v zadnji četrtini v napadu ni steklo. A Vilfan v tem ni videl prevelikega problema in poudaril, da se na izjemnem nivoju celo tekmo pač ne da odigrati: "Ne bi rekel, da so se težave začele zaradi Gallinarija. Logično je, da tak ritem, kot smo igrali, težko držiš vseh 40 minut. Več kot 30 minut smo imeli tekmo pod popolnim nadzorom in držali dokaj visoko razliko. Logično pa je, da pride tudi do padca. A nisem bil zaskrbljen, da te tekme ne bi dobili. Italijani me niso prepričali in zato sem bil prepričan, da tekme ne bomo izgubili. Problem Italijanov je, da nimajo niti približno takega igralca kot je Luka. Nimajo zunanjega igralca, ki bi jim dajal samozavest, ki bi znal prevzeti odgovornost. Ja, igrajo kolektivno, igrajo vsi, a vedno tako pač ne gre. Imam samo pohvale za naše, tudi za Prepeliča, kot je omenil Dino. Ja začudili smo se, kako je zgrešil tista prosta meta, zadel pa nekaj pomembne trojke v ključnih trenutkih. To pomeni, da se vrača. Če pogledamo naprej na sredo, tudi če bo dal Luka 40 točk ob polčasu, bo proti Nemcem. Potrebovali štiri, pet razigranih košarkarjev."

Murić: Z Luko je vse mogoče

"Z Luko je vse mogoče, fantje pa so res v dobri formi. Ta zmaga me ne preseneča. Do zmage smo prišli na čvrst način, igrali dobro obrambo. Italijani so dali 77 točk, to je korektno. Zdaj pa prihaja Nemčija, svetovni prvaki. Druga zgodba, daljša klop. Imajo superzvezdnika na položaju organizatorja, Dennisa Schröderja. Vemo, česa je sposoben, vemo, da je zelo kvaliteten igralec. Na vseh položajih so dobro pokriti, tako da bomo morali odigrati fantastično, da pridemo v položaj za zmago. Je pa vse mogoče, favoriti ne zmagujejo vedno. Verjamem v naše fanta, da z dobro igro in malo slabšim dnevom Nemcev lahko to tekmo dobimo," je optimistično sredino srečanje napovedal Murić, ki je pohvalil odlično igro v obrambi.

Luka Dončić je blestel predvsem v prvem polčasu. Foto: Guliverimage

Nemci so favoriti, a favoriti ne zmagujejo vedno

Vilfan se je nato ozrl še na sredin obračun z Nemčijo: "Nemci so ekipa, ki sijajno igra, je maksimalno fokusirana in grejo svojo pot proti naslovu evropskega prvaka. A pripravljalne tekme in tekme v skupinskem delu so nekaj drugega kot tekme na izpadanje. Videli smo v osmini finala, da favoriti tu niso niti približno igrali, kot v uvodnem delu. Skupinski del je priprava na to, kar nas čaka. Ne bi toliko govoril o Nemcih. Bodimo najprej zadovoljni, ker smo danes zmagali. A čakajo nas, v sredo igramo z njimi. Prepustimo jim vlogo favoritov, dvignimo jih še malo z izjavami, obenem pa se maksimalno pripravimo. Luka bo svoje naredil, ostali pa bodo res morali biti na svojem maksimumu, da bi jih lahko ugnali."

Z njim se je glede vloge favorita strinjal tudi Murić, ki je poudaril tudi pomen regeneracije in rehabilitacije poškodb: "Mislim, da je dva dni počitka dovolj, da se regeneriraš in ostaneš v ritmu. Videli smo nekaj malih poškodb. Luka ni šel na stranišče, šel se je masirat. Verjetno je padel na kolk. Nikolić je dobil udarec v stegensko mišico, Radović se je držal za koleno, težave sta imela še Murić in Omić. Danes bo imela fizioterapevtska služba dovolj dela. Da se regenerirajo in ostanejo v ritmu bo dovolj časa, tekma z Nemci pa bo najbolj fizična do sedaj. Tako da se morajo spočiti in iti po domače na polno. Nemci so favoriti, a v četrtfinalu je vse možno. Vsi znajo igrati, tudi naši. Vidi se, da imajo energijo, da se veselijo, da je vzdušje fenomenalno in to morajo držati. Kot je rekel Peter, Luka je tu da zmaguje in to prenaša na ostale, fantje pa verjamejo v to. Vse je možno, upam na dobro tekmo."

Komentatorja sta pohvalila izjemno Dončićevo predstavo. Foto: Reuters

Je možno Dončića preveč hvaliti?

"Je možno Luko sploh preveč hvaliti. Ker to, kar počne na prvenstvu, si nič drugega ne zasluži kot hvalo. Po tekmi s Poljsko so se stvari spremenile. Fantje so začeli sodelovat, se pogovarjati in vidiš to na igrišču. Med tekmi se jih v obrambi celo sliši in to je pravi recept. Luka logično in prav je, da poudarja, da so vsi skupaj. Še bolj prav je, da to počne pred tekmo z Nemčijo, ker bomo res potrebovali vse, ki so takrat sposobni karkoli dati na parketu. Do srede je dovolj časa za počitek. Spomnimo se, v Nemčiji smo imeli takrat tri proste dneve, in kaj se je zgodilo. Lahko se zgodi, da izgubiš ritem. Nemci morajo od sobote do srede čakati, trenirati, razmišljati. Upajmo, da jih bo to malo zmotilo," je svoje razmišljanje sklenil Vilfan, Murić pa se je nato navezal tudi na izjavo Roka Radovića, ki je priznal, da imajo reprezentanti tudi kar nekaj težav s poškodbami: "Mislim, da se ljudje včasih ne zavedamo, kašen napor je iti skozi take priprave in igrati toliko tekem. Verjamem, da je veliko manjših poškodb, skozi katere greš skozi celotno kariero, a to ne pride na plano, saj ljudje nato mislijo, da je to izgovor. Tako sam, kot verjetno Peter sva šla čez milijon takih poškodb. Še enkrat, kapa dol fantom, ki se borijo za slovenski dres. Mi pa smo tu, da se zavedamo, da to res počnejo za dres in jim lahko samo čestitamo."