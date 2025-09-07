Po naravnost epski predstavi Luke Dončića, ki je k zmagi Slovenije nad Italijo (84:77) v osmini finala evropskega košarkarskega prvenstva prispeval več kot polovico točk (42), tem pa dodal še deset skokov, je bil izjemni Ljubljančan najbolj oblegana oseba v mešani coni dvorane v Rigi, kjer košarkarji dajejo prve izjave za medije. Dončić je zažarel tudi na družbenih omrežjih.

Obleganje slovenskega košarkarskega čarovnika:

Dončić se je po zmagi odlično razpoložen takole "spravil" na nekdanjega moštvenega kolega in mentorja iz madridskega Reala Rudyja Fernandeza:

Luka Doncic foi abraçar o Rudy Fernandez todo suado 🤣🤣🤣🤣



Dončić je skuhal veliko zmago:

Luka Dončić sent Italy packing with a MASTERCLASS! 🇸🇮🔥



Selektor Aleksander Sekulić v garderobi po tekmi (via: KZS):

Iz slovenskega prvaka Cedevite Olimpije sta pohvalo dobila tudi člana ljubljanskega kluba Nikolić in Radović:

Slovenija 🇸🇮 je v četrtfinalu EuroBasketa 2025 po zmagi nad Italijo! 🔥🔥



BRAVO, #mojtim!



Aleksej Nikolić je tekmo zaključil s 7 točkami, 2 skokoma in prav toliko podajami, Rok Radović pa s po 2 točkama, skokoma in podajama.#ZmajevaDruzina | 📸: @EuroBasket pic.twitter.com/aGUnyDB1At — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) September 7, 2025

Viralno postaja tudi Dončićevo draženje tekmecev: