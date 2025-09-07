Nedelja, 7. 9. 2025, 20.11
Dončićmanija v Rigi
Luka Dončić povzročil izredno stanje v mešani coni
Po naravnost epski predstavi Luke Dončića, ki je k zmagi Slovenije nad Italijo (84:77) v osmini finala evropskega košarkarskega prvenstva prispeval več kot polovico točk (42), tem pa dodal še deset skokov, je bil izjemni Ljubljančan najbolj oblegana oseba v mešani coni dvorane v Rigi, kjer košarkarji dajejo prve izjave za medije. Dončić je zažarel tudi na družbenih omrežjih.
Obleganje slovenskega košarkarskega čarovnika:
All eyes on Luka Doncic. #mojtim #EuroBasket #LakeShow pic.twitter.com/4QOQO7nhTF— Christos Tsaltas (@Tsaltas46) September 7, 2025
Dončić se je po zmagi odlično razpoložen takole "spravil" na nekdanjega moštvenega kolega in mentorja iz madridskega Reala Rudyja Fernandeza:
Luka Doncic foi abraçar o Rudy Fernandez todo suado 🤣🤣🤣🤣— AD Brasil 🇧🇷 (@BrasilAD) September 7, 2025
pic.twitter.com/3KozFAvdcN
Dončić je skuhal veliko zmago:
Luka Dončić sent Italy packing with a MASTERCLASS! 🇸🇮🔥— LALSource (@LALSource) September 7, 2025
42 PTS • 10 REB • 3 STL pic.twitter.com/LLKMEqphs8
Selektor Aleksander Sekulić v garderobi po tekmi (via: KZS):
Ekipa. 💙 Četrtfinale, here we come!#mojtim pic.twitter.com/Gi2xCR0BAV— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 7, 2025
Iz slovenskega prvaka Cedevite Olimpije sta pohvalo dobila tudi člana ljubljanskega kluba Nikolić in Radović:
Slovenija 🇸🇮 je v četrtfinalu EuroBasketa 2025 po zmagi nad Italijo! 🔥🔥— Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) September 7, 2025
BRAVO, #mojtim!
Aleksej Nikolić je tekmo zaključil s 7 točkami, 2 skokoma in prav toliko podajami, Rok Radović pa s po 2 točkama, skokoma in podajama.#ZmajevaDruzina | 📸: @EuroBasket pic.twitter.com/aGUnyDB1At
Viralno postaja tudi Dončićevo draženje tekmecev:
NEW LUKA MEME JUST DROPPED 😭#EuroBasket pic.twitter.com/omOn9gM4hh— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025