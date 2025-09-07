Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
7. 9. 2025,
20.11

5 minut

Slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić EuroBasket 2025

Nedelja, 7. 9. 2025, 20.11

Dončićmanija v Rigi

Luka Dončić povzročil izredno stanje v mešani coni

Avtor:
R. Sp.

THUMB - Luka Dončić | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Po naravnost epski predstavi Luke Dončića, ki je k zmagi Slovenije nad Italijo (84:77) v osmini finala evropskega košarkarskega prvenstva prispeval več kot polovico točk (42), tem pa dodal še deset skokov, je bil izjemni Ljubljančan najbolj oblegana oseba v mešani coni dvorane v Rigi, kjer košarkarji dajejo prve izjave za medije. Dončić je zažarel tudi na družbenih omrežjih.

Italija - Slovenija, Eurobasket, Luka Dončić
Sportal Dončić Slovenijo popeljal v četrtfinale, italijanski selektor odstopil

Obleganje slovenskega košarkarskega čarovnika:

Dončić se je po zmagi odlično razpoložen takole "spravil" na nekdanjega moštvenega kolega in mentorja iz madridskega Reala Rudyja Fernandeza:

Dončić je skuhal veliko zmago:

Selektor Aleksander Sekulić v garderobi po tekmi (via: KZS):

Iz slovenskega prvaka Cedevite Olimpije sta pohvalo dobila tudi člana ljubljanskega kluba Nikolić in Radović:

Viralno postaja tudi Dončićevo draženje tekmecev:

 

Slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić Luka Dončić EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
