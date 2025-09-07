Na uvodu strelski šov Dončića, nato pa po drami v četrtfinale

Slovenska košarkarska reprezentanca je po drami s 84:77 ugnala Italijo in se prebila v četrtfinale EuroBasketa, kjer jih čaka Nemčija. V prvem obračunu dneva so se v četrtfinale uvrstili Poljaki, ki so z 80:72 premagali Bosno in Hercegovino, v drugem pa je Gruzija z 80:70 presenetila Francijo. Zvečer sledi še dvoboj Grčije in Izraela.

Nedelja, 7. september:

Strelski šov Dončića na uvodu

Slovenija je srečanje osmine finala z Italijo začela v postavi Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Martin Krampelj. Dončić je srečanje odprl z dvema ukradenima žogama v obrambi, prva meta Slovenije na drugi strani pa nista našla poti skozi obroč. Kot prvi so nato na srečanju povedli Italijani. Po vodstvu Italije s 4:0 se je med strelce kot prvi za Slovenijo vpisal Krampelj, ki je v koš pospravil odbitek po zgrešenem metu Nikolića, v naslednjem napadu pa je Dončić izid hitro poravnal. Hrovat napad kasneje je s trojko varovancem Aleksandra Sekulića zagotovil prvo vodstvo na srečanju. Slovenija je nadaljevala z odlično igro v obrambi, po trojki Dončića za 12:4 pa je Gianmarco Pozzecco zahteval minuto odmora.

A tudi odmor ni pomagal, Italijani so zapravili žogo, Dončić pa s "step-back" trojko še povišal prednost. Italijani so nato vendarle spet našli pot do koša, na drugi strani pa je v napadu še vedno blestel slovenski kapetan. Že minuto in 23 sekund do konca prve četrtine je imel na kontu 20 točk, Pozzeccu pa pri 25:9 ni preostalo drugega, kot da svoje moštvo še enkrat pokliče na odmor. Prva četrtina se je končala z 29:11. Dončić jo je sklenil z 22 točkami, takoj po koncu prvega dela igre pa odhitel v garderobo.

Italijani zaigrali bolje in se približali

Dončića na uvodu v drugo četrtino ni bilo na parketu, ta del igre pa so s prvima točkama otvorili Italijani, prvi slovenski koš pa je z metom za tri točke prispeval Klemen Prepelič. Po dveh minutah in pol igre se je Dončić vrnil na klop za rezerve. Italijani so med tem dosegli sedem točk zapored in po prvem "time-outu" je posegel tudi Sekulić. Nalet Italije je nato s košem po prodoru prekinil Rok Radović, v igro pa se je vrnil tudi Dončić in hitro prispeval novo trojko.

Slovenska obramba ni bila več na takšnem nivoju kot v prvi četrtini, Italijanom pa je stekel met za tri in nekaj manj kot štiri minute do polčasa so se približali na minus deset. A vroči so bili izza črte tudi Slovenci, med strelce se je vpisal še Murić. Po nekaj raztrgane igre so Italijani nato s trojko prvič zaostanek znižali pod deset točk, slovenska klop pa je zahtevala še drugo minuto odmora. Slovenija je po odmoru ponovno začela s trojko, natančen je bil Nikolić. V zadnjem napadu je stvari v svoje roke ponovno vzel Dončić in dve sekundi pred koncem četrtine z dvema prostima metoma postavil izid polčasa 50:40. Dončić je polčas sklenil s kar 30 točkami in petimi skoki, ob tem, da je bil izjemno strelsko razpoložen, pa dodal za njegove standarde "zgolj" eno asistenco. Edini, ki je dosegel še več kot en koš, je bil Krampelj s štirimi točkami. Gianmarco Pozzecco v prvi četrtini ni našel odgovora na strelski šov Luke Dončića, v drugi četrtini pa se je Italija vendarle približala. Foto: Reuters

Omić kraljeval pod Italijanskim košem

Tretji del igre je z neuspešnim napadom po dobri italijanski obrambi otvorila Slovenija, na drugi strani pa je Simone Fontecchio slovenske zahodne sosede spet nekoliko približal. Po še enem italijanskem košu je njihov nalet s trojko prekinil nihče drug kot Dončić. Kot drugi poleg Kramplja z drugim košem med Slovenci je nato ponovno za dvomestno prednost poskrbel Nikolić. Po slovenski prednosti s plus 15 so Italijani dvakrat zapored zadeli izza črte in se ponovno približali na manj kot deset točk zaostanka.

Nov nalet Italije je prekinil Alen Omić, ki je kar dvakrat dobil skok v napadu, z drugim pa žogo tudi pospravil skozi obroč. Po še enem uspešnem skoku Omića v napadu, je bila nad njim storjena še osebna napaka, nekaj predaha pa je končno dobil tudi Dončić, ki se je dobri dve minuti pred koncem tretjega dela igre usedel na klop. Ob koncu četrtine se je z dvema trojkama razigral še Prepelič in kot drugi zbral dvomestno število točk pri Sloveniji. V zadnji sekundi je "step-back" trojko dodal še Nikolić in Slovenija je pred zadnjo četrtino vodila z 72:56.

Črne minute, nato drama s srečnim koncem

Tudi zadnji del igre so s košem odprli Italijani, kmalu pa je z novo trojko vrnil Murić. Sledile so črne minute Slovenije, Italijani so dosegli sedem zaporednih točk, vmes pa je Murić po izgubljeni žogi prejel tudi nešportno osebno napako. Nalet je ponovno prekinil Dončić, ki je zadel ob osebni napaki, izkoristil pa tudi dodaten prosti met. A Italija se ni predajala in prek izkušenega Danila Gallinarija ponovno stopila zaostanek na manj kot deset. Nicolo Melli je s trojko znižal na minus šest, Sekulić pa je bil primoran zahtevati minuto odmora.

Slovencem v napadu še kar ni šlo, Italijani pa so se iz prostih metov nekaj več kot tri minute do konca približali le na minus tri. Prepelič je nato zgrešil oba prosta meta, Italijani pa so na srečo zapravili neoviran met za tri. Po zgrešeni trojki Radoviča je Fontecchio znižal zgolj na točko zaostanka, nato pa je Dončić izsilil osebno napako na drugi strani in zadel oba prosta meta. Slovenci so nato z odlično obrambo prisilili Italijane v to, da se je njihov napad iztekel. Dončić se je zapletel, a Slovenci so žogo nekako le rešili. Ostala jim je zgolj sekunda, Sekulić pa je še pred izvajanjem iz avta vzel minuto odmora. Akcija ni uspela, a napako so storili tudi Italijani, Gallinari pa je nato napravil prekršek nad Dončićem. Ta je ponovno zadel oba prosta meta, klop Italije pa je zahtevala "time-out". Italijani so met zgrešili, napad pa so nato zapravili tudi Slovenci. Italiji je ostalo še 11 sekund, a Radović je ukradel žoge, Hrovat pa iz protinapada potrdil zmago s 84:77.

Dončić je srečanje sklenil z dvojnim dvojčkom (42 točk, 10 skokov), Prepelič jih je dodal 11, Nikolić in Omić pa sedem. Pri Italiji je blestel Fontecchio z 22 točkami.

Slovenijo četrtfinalni obračun s svetovnimi prvaki Nemci čaka v sredo.

Mateusz Ponitka je bil najboljši košarkar pri Poljakih. Foto: Guliverimage

Prvi sta na parket stopili reprezentanci Poljske ter Bosna in Hercegovina. Tekma je bila zelo izenačena, a na koncu je Bosni in Hercegovini zmanjkalo nekaj moči, tako da so se Poljaki zasluženo veselili uvrstitve v četrtfinale. Tekma se je končala z izidom 80:72

Bosna in Hercegovina je tekmo zelo dobro začela, potem ko je naredila delni izid 13:2. Pozneje se je Poljska vrnila in ob polčasu zaostajala le še za štiri točke (44:40). V tretji četrtini so bosanski košarkarji znova pobegnili na 55:47, nato pa dovolili Poljakom, da so razigrali. S tem jim je uspel preobrat in delni izid 10:1. Takrat so Poljaki sploh prvič na tekmi povedli (57:56), ob koncu tretje četrtine pa so imeli prednost 62:61. V odločilnih minutah so Poljaki stopili na plin in zasluženo dobili tekmo.

Kapetan Poljske Mateusz Ponitka je bil najboljši igralec ekipe, potem ko je dosegel 19 točk, 9 skokov in 3 ukradene žoge. Pri Bosni in Hercegovini je najbolj blestel Jusuf Nurkić, ki je dosegel 20 točk. John Roberson je prispeval 19 točk, a se je v zaključku tekme poškodoval, kar je bila velika izguba za bosanske košarkarje.

Poljake v četrtfinalu čakajo Turki, ki so v soboto v napeti tekmi premagali Švedsko.

Gruzija izločila podprvake

Po tem, ko se je že po skupinskem delu poslovila branilka naslova Španija, v soboto pa so prvenstvo sklenili tudi prvi favoriti Srbi, je tudi drugi nedeljski četrtfinalni dvoboj poskrbel za slovo enega favoritov turnirja. Francozi, ki so sicer po OI v Parizu pomladili ekipo, so morali položiti orožje proti Gruzijcem, ki so slavili z 80:70.

Gruzijci so izločili Francoze. Foto: Reuters

Po uvodnem vodstvu Francije so že v prvi četrtini Gruzijci hitro preobrnili izid in vodili največ za sedem. V drugem delu igre so Francozi počasi a vztrajno lovili nasprotnike, jih za trenutek tudi prehiteli, a na glavni odmor je s prednostjo 38:37 vendarle odšla Gruzija. Po vrnitvi iz garderob so ponovno kot prvi udarili Francozi, a Gruzijci so se še enkrat več vrnili in na zadnji odmor odšli s plus štiri. Franciji je v zadnjih desetih minutah nekajkrat uspelo izenačiti, a do preobrata ni več prišlo, varovanci Aleksandra Džikića pa so ob koncu ohranili mirno kri in poskrbeli za velik skalp.

Pri Gruzijcih sta prednjačila predvsem Tornike Šengelia in Kamar Baldwin, ki sta se zaustavila pri 24 točkah, prvi pa je ob tem dodal še osem skokov. Prvi strelec Francije je bil Sylvain Francisco s 14 točkami.

Gruzijo v četrtfinalu čaka dvoboj z drugim presenečenjem osmine finala, Finsko.

Zvečer bosta igrala Grčija in Izrael

Zelo zanimiv bo tudi obračun med Grčijo in Izraelom. Grčija, kjer igra Giannis Antetokounmpo, je zmagala v skupini C, Izrael pa je pod vodstvom Denija Avdije pokazal že zelo dobro igro.

