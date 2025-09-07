Atomska muha leti proti Dončiću in soigralcem

Naslednji tekmec slovenske košarkarske reprezentance na EuroBasketu bo zahodna soseda Italija, s katero se bodo Luka Dončić in soigralci pomerili danes ob 17.30 v osmini finala v Rigi. A soj luči ne bo uperjen le na dogajanje na parketu, temveč tudi ob njega, kjer je prostor za trenersko zasedbo in rezervno klop. Na italijanski strani je tam zelo burno dogajanje, za katerega skrbi neverjetno čustveni trener Gianmarco Pozzecco, ki s svojimi gestami poskrbi tudi za komične trenutke. Teh v njegovi trenerski karieri ne manjka.

La Mosca Atomica (Atomska muha po slovensko) je nadimek za italijanskega košarkarskega selektorja Gianmarca Pozzecca, ki se je rodil v Gorici. Z razlogom je tako. Ko se tekma začne, se v njem prebudi nekaj drugačnega. Eksplozija energije. Tekmo vselej vodi s srcem in nič drugače ne bo na današnji tekmi med Italijo in Slovenijo.

Takšne prizore bomo lahko videli tudi danes, če Italijanom morda ne bo šlo. Foto: Guliverimage

Z vsega 181 centimetri je bil med manjšimi na parketu, ko je še služboval v dresu aktivnega košarkarja. Že v času kariere je imel kot organizator igre dober pregled nad celotnim dogajanjem in bil tudi del zasedb, ki so žele uspehe. Z italijansko reprezentanco se je leta 2004 veselil srebrnega odličja na olimpijskih igrah v Atenah. Na prvenstvu na domačem Apeninskem polotoku je bil prav tako dvakratni prvak.

Njegovo vodenje je čustvena predstava, izključitev tudi na tem EuroBasketu

Že ko je bil igralec, so ga klicali La Mosca Atomica, saj je tudi takrat letel po igrišču z neverjetno energijo. In ko je postal trener, je to postalo le še izrazitejše.

Njegov stil vodenja tekme velja za nekaj posebnega. Je prava čustvena predstava. Ko se zaradi napetosti znajde na igrišču, ne taktizira, ampak z vsem telesom živi za akcijo. Nič drugače ni na letošnjem EuroBasketu, kjer je bil izključen na tekmi z Bosno in Hercegovino.

V tretji četrtini napete tekme med Bosno in Hercegovino ter Italijo na EuroBasketu 2025 se je zgodil nepričakovan zaplet. Gianmarco Pozzecco, temperamentni selektor Italije, se je ob nezadovoljstvu z obrambnim odzivom svojih igralcev, ki so prejeli točke iz hitrega protinapada, odzval v svojem slogu, a so sodniki razmišljali drugače. Stopil je namreč na igrišče in ob tem glasno grajal svojo ekipo. Sodniki so mu zaradi tega dosodili drugo tehnično napako, kar je pomenilo avtomatsko izključitev.

Pred vsako tekmo poseben klic

Ravno njegovo srčnost cenijo vsi v ekipi in košarki nasploh. Pred vsako tekmo EuroBasketa pokliče italijanskega košarkarja Achilleja Polonaro, ki je nedavno spregovoril o boju z levkemijo, ki so mu jo diagnosticirali le kratek čas po tem, ko je premagal raka na modih.

"Klical sem ga in mu rekel, da ga bom tudi iz slačilnice. Ko se oglasi, nam to pomaga. Morda kdo misli, da gre za naključje, ampak ni."

Spomin na Srbijo in Pozzeccov odziv po izključitvi

Prav posebej se bo vselej spominjal tekme osmine finala EuroBasketa 2022 med Italijo in Srbijo. Pozzecco je poskrbel za dramo že pred koncem tretje četrtine, ko je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen iz igre. Prvo je prejel zaradi burnega protestiranja pri sodnikih, ko so dosodili osebno napako njegovemu igralcu, drugo pa le nekaj minut kasneje, ko je ob vznemirjenosti stopil preblizu igrišča in se znova čustveno odzval. Sodniki so ga poslali v garderobo. A preden je odšel, je v solzah objel svoje igralce.

Izključitev in njegova gesta sta presenetljivo vlili dodatno energijo košarkarjem, da so v zadnji četrtini z izjemnim finišem slavili zmago s 94:86. Pozneje je Pozzecco dejal, da je bila to "morda najboljša tekma v zgodovini italijanske košarke".

Objem velikana Antetokounmpa

Po dramatični zmagi se čustva še lep čas niso umirila. Medtem ko je bil na hodnikih pri garderobah, je naletel na Giannisa Antetokounmpa in mu ves navdušen skočil v naročje, ga objel ter rekel: "Rad te imam, Giannis!" Naslednji dan se je zvezdniku košarke opravičil, ko sta se srečala v dvigalu hotela: "Seveda sem se mu opravičil, vendar sem bil tako vesel, da smo bili pred zmago. Giannis se je začel smejati."

Z Antetokounmpom se poti večkrat prekrižajo

A to ni edina anekdota z grškim velikanom. Pred tekmo letošnjega skupinskega dela EuroBasketa je izpostavil še en šaljiv trenutek: "Zabavno je bilo. Po zadnji prijateljski tekmi sva se srečala na sredini igrišča, in ko me je Giannis zagledal, je bil že pripravljen, da me dvigne v zrak. Jaz pa sem se ustrašil in kar obstal. Samo rekel sem mu: 'Oprosti, Giannis, nisem več v formi.'"

Vselej čustveni Gianmarco Pozzecco Foto: Guliverimage

Ko so ga novinarji vprašali, kako nameravajo zaustaviti neustavljivega Grka, je Pozzecco v svojem slogu postregel s šalo: "Prijatelj je ostrostrelec. Postavili ga bomo na vrh dvorane in najverjetneje bomo ukrepali že v prvi četrtini, da ne bo igral preostanka tekme. Ta prijatelj je res dober ostrostrelec. To je edina možnost, ki jo imam pripravljeno. Giannisa ni mogoče ustaviti. Če ga ne morejo v NBA, ali mislite, da ga bomo mi? Ni možnosti."

Antetokounmpo je na uvodni tekmi letošnjega evropskega prvenstva dosegel 31 točk in bil ključni igralec, da je Grčija premagala Italijo s 75:66.

Da bomo spremljali energičnega Pozzecca tudi danes, ko si bosta nasproti stala Slovenija in Italija, je praktično že zapisano. Ali bo kakšen nepredvidljiv dogodek, pa bomo morali počakati na obračun osmine finala, ki se bo začel ob 17.30.