Klemen Prepelič odločno prikimal besedam Luke Dončića #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del letošnjega evropskega prvenstva končala s tremi zmagami in dvema porazoma in se s skupno tretjega mesta zavihtela v osmino finala evropskega prvenstva. Zasedba Aleksandra Sekulića je v četrtek še posebej navdušila, potem ko je ugnala Izrael s 106:96. Njen nasprotnik v osmini finala bo v nedeljo Italija (17.30), ki je v skupini C zasedla drugo mesto. "Verjamem, da je mogoče," je glede napovedi Luke Dončića, da cilj Slovenije ostaja medalja, dejal izkušeni Klemen Prepelič.

Noč na petek je bila za slovenske košarkarje nekoliko krajša, saj so po zgodnji budnici nekaj čez 8. uro zjutraj iz Katovic že odleteli proti Rigi, kjer jih čakajo izločilni boji letošnjega evropskega prvenstva. A četudi so v slovenski izbrani vrsti po koncu prvega dela v Katovicah že obrnili nov list, je še kako svež spomin na četrtkovo junaško zmago proti Izraelu, s katero so Slovenci dokazali, da s pravo energijo in ekipno igro na čelu s fantastičnim Luko Dončićem lahko premostijo marsikatero oviro.

Nikolić vse boljši

Svoj delež so v četrtek prispevali vsi člani slovenske izbrane vrste, ki so stopili na parket, tudi ob težavah z osebnimi napakami na računu Dončića pa so slovenski košarkarji v najpomembnejših trenutkih strnili svoje vrste in potrdili tisto, kar govorijo že ves čas – da so ekipa. "Tisto, kar smo govorili že prej na igrišču – energija, fokus in pristop. To je tisto, kar mora biti vedno prisotno pri reprezentanci. Tudi na prvih dveh tekmah, ki smo ju izgubili, smo bili na pravi poti in v to smo verjeli. Verjamem, da gremo lahko tja zelo samozavestni, in kdorkoli bo nasprotnik, se moramo nanj pripraviti in z enakim pristopom zaigrati z nasmehom na licu," je v četrtek dejal Aleksej Nikolić, ki je bil s 16 točkami drugi najboljši slovenski strelec takoj za Luko Dončićem, ki jih je dosegel kar 37.

Tridesetletni Nikolić se je letos na reprezentančno akcijo podal po verjetno najboljši klubski sezoni v svoji karieri, v kateri je bil ena od gonilnih sil Cedevite Olimpije. V pripravljalnem obdobju z reprezentanco je nekaj časa še iskal pravo formulo, zdaj pa iz tekme v tekmo dokazuje svojo košarkarsko veličino. "Res smo se vso poletje pripravljali na to, da smo hitri in tečni, in skorajda smo jih dobili v njihovi igri. Tudi oni so bili nevarni, imeli so napad, ki pa smo ga ekipno odbili. To je tisto, kar veseli, in s takšnimi temelji gremo v Rigo. Kaj bo tam? Vsakega je treba zmagati, sploh ni nobenega dvoma o tem, da bomo pokazali pravo energijo in pristop," je še dodal Nikolić.

"Kar se tiče Alija Nikolića je to sezono že pokazal, da gre za vrhunskega organizatorja igre, ki je imel morda celo najboljšo sezono v svoji karieri in si lahko le želimo, da bo tako nadaljeval poletje, saj je zdaj res prišel v stabilno formo," je slovenskega organizatorja igre izpostavil in tudi pohvalil tudi selektor Aleksander Sekulić.

Prepelič prikimal napovedim Dončića

Ekipne samozavesti po zmagi ni skrival niti eden izkušenejših členov v izbrani vrsti Klemen Prepelič. "Zelo pomembna zmaga v razvrstitvi za tretje mesto. Pokazali smo, da smo sposobni premagati zelo solidne ekipe. Mislim pa, da Izrael ni tisti test, kjer si mi želimo biti. Zagotovo je zelo pomembno, da se s tako predstavo odpravljamo v Rigo. Vedno je lažje iti v izločilne boje z zmago in ne s porazom. Vrhunska predstava. Ne samo napadalno, ampak tudi v obrambi smo imeli zelo dober test proti dominantnemu igralcu, kot je Avdija. Enako velja za preostale," je dejal Prepelič.

Klemen Prepelič in Luka Dončić Foto: Guliverimage

Član Dubaja je po srečanju odločno prikimal napovedim Luke Dončića, ki je po zmagi nad Izraelom jasno povedal, da je cilj reprezentance ne glede na vse dogodke še vedno medalja. "Normalno. Če tega ne bi verjeli, tega ne bi govorili. Verjamem, da imamo kakovost, talent, izkušnje. Skozi to smo že enkrat šli oz. velikokrat smo bili v takšnem položaju. Recept poznamo, dejstvo pa je, da je to težko narediti. Lahko je reči, težje narediti. Verjamem pa, da je mogoče," je bil jasen Prepelič.

Izkušeni člen reprezentance je ob tem pohvalil vse člane izbrane vrste, ki so dodali svoje tudi v trenutkih, ko na parketu ni bilo Dončića. "Zagotovo sem verjel, vedno pravim, da je košarka timski šport. Igra se pet na pet in ne ena na pet. Ponovno se je izkazala tudi ta kakovost, ki jo imajo drugi soigralci, predvsem Ali je potegnil ta voz, Rok je bil v teh trenutkih zelo dober, Alen je bil dominanten pod košem. Verjamem, da so se počasi te vloge porazdelile, vsak ve, kaj dela. Tako kot smo rekli, dvigujemo se iz tekme v tekmo in dokazujemo, da smo lahko tudi v minutah, ko Dončića ni na parketu, enakovredni ali pa boljši od nasprotnika," je bil jasen Prepelič.

Slovenci so v prvem delu prvenstva Katovicah najprej izgubili s Poljsko in Francijo, nato pa nanizali zmage proti Belgiji, Islandiji in Izraelu. Foto: FIBA

"V reprezentanci sem dovolj dolgo, tudi v košarki, da vem, da je to igra trenutkov. Slabe je treba skrajšati, dobre podaljšati. Jaz verjamem v to ekipo, to moštvo vidim na vsakem treningu, vsakokrat v teh oknih za reprezentanco. Te fante poznam predobro, da bi me kakšni padci v igri skrbeli," je bil kot vedno neposreden Prepelič.

Preberite še: