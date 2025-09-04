Četrtek, 4. 9. 2025, 13.58
23 minut
Neverjeten met Dončića in izgubljena stava Omića #video
V slovenski košarkarski reprezentanci očitno vlada odlično vzdušje. Le nekaj ur pred tekmo z Izraelom (17.00) je Alen Omić poskrbel za dobro voljo v ekipi. V šali je namreč izzval Luko Dončića, naj zadene koš z velike razdalje in to z nahrbtnikom na ramenih! Če mu uspe, je obljubil, da bo takoj opravil 50 sklec. Dončić seveda ni okleval. Z značilno lahkotnostjo je sprejel izziv in zadel. Omiću tako ni preostalo drugega, kot da drži besedo. Posnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, si lahko ogledate na spodnji povezavi.
