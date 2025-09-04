Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Četrtek,
4. 9. 2025,
13.58

Neverjeten met Dončića in izgubljena stava Omića #video

R. Sp.

Alen Omić, Luka Dončić | Luka Dončić in Alen Omić sta pred tekmo z Izraelom (17.00) prešerno razpoložena. | Foto Filip Barbalić

Luka Dončić in Alen Omić sta pred tekmo z Izraelom (17.00) prešerno razpoložena.

Foto: Filip Barbalić

V slovenski košarkarski reprezentanci očitno vlada odlično vzdušje. Le nekaj ur pred tekmo z Izraelom (17.00) je Alen Omić poskrbel za dobro voljo v ekipi. V šali je namreč izzval Luko Dončića, naj zadene koš z velike razdalje in to z nahrbtnikom na ramenih! Če mu uspe, je obljubil, da bo takoj opravil 50 sklec. Dončić seveda ni okleval. Z značilno lahkotnostjo je sprejel izziv in zadel. Omiću tako ni preostalo drugega, kot da drži besedo. Posnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Zadnja tekma skupinskega dela: Slovenci v boj za tretje mesto z Izraelom

