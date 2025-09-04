Slovenski košarkarji se bodo danes ob 17. uri na peti tekmi letošnjega evropskega prvenstva pomerili z Izraelom. Šlo bo za obračun, ki bo imel neposreden vpliv na to, na katerem mestu bo prvi del v skupini D sklenila Slovenija, hkrati pa gre za tekmo, pred katero je govora tudi o drugih zadevah kot le o športu in košarki.

"Ni na mestu, da mešamo politiko in šport," je bil pred obračunom z Izraelom jasen slovenski reprezentant Gregor Hrovat, ki želi s soigralci ostati osredotočen le na delo na igrišču. Stanje okoli vojne v Gazi in Izraelu zagotovo ne spada na športna področja, vsekakor pa je jasno, da se trenutnemu položaju v svetu ni mogoče izogniti niti se mu ne sme izogniti. "Navsezadnje sledimo fairplayu v športu in tudi na igrišču verjamem, da bosta obe ekipi pokazali pravi obraz. Naj zmaga boljša ekipa. Vemo, kaj se dogaja v svetu, mimo teh novic ne moremo, mislim, da si vsi lahko le želimo mir, da bi šlo brez tega. Kar zadeva rokovanje, bomo po dogovoru z ekipo verjetno vse storili povsem običajno," je dodal Hrovat.

Pred tedni je v javnosti odmeval predvsem odziv slovenskih odbojkaric, ki se ob srečanju z Izraelkami niso želele rokovati z nasprotnicami, ob tem pa požele številne različne odzive. "Trenutno nismo imeli nobenega pogovora glede tega, smo pa z Izraelom že igrali februarja in takrat je potekalo vse normalno, verjamem, da bo tako tudi tokrat," je povedal Hrovat.

O rokovanju z Izraelci:

Slovenci na EuroBasketih še brez zmage proti Izraelu

Nato so tematike prešle predvsem na košarkarski parket. Slovenci se v obračun z Izraelom, ki ga Slovenci v boju vsaj za tretje mesto v skupini nujno morajo dobiti, podajajo po zmagi nad Islandijo. Ob tem so ugnali še Belgijo, medtem so bili za uvod za prvenstvo prekratki proti Poljski in Franciji. "Ne glede na to, da smo igrali proti vsaj na papirju dvema najslabšima ekipama v skupini, sta bili ti dve zmagi pomembni za našo samozavest. A vemo, da nismo storili še ničesar, čaka nas tekma proti zelo močni reprezentanci, ki je ugnala tudi Francijo, in če ne bomo tisti pravi in tisti prvi, ki bodo naredili prvi udarec na srečanju, se lahko hitro opečemo," je dejal Hrovat.

Slovenija Izraela v zgodovini evropskih prvenstev še ni premagala, na treh tekmah je bila trikrat za las prekratka, nazadnje sicer pred 22 leti. "Rekordi so za to, da se jih podre, in verjamem, da lahko to storimo tudi mi. Nobene kalkulacije ne pridejo v poštev, ker se tudi v drugi skupini igra še tekma za nami, tako da do konca tiste tekme ne bomo vedeli, proti komu bomo igrali. Kalkulacije so enostavno brez pomena, ker se lahko res hitro opečeš. Verjamem, da bomo šli maksimalno v tekmo in bomo pokazali pravi obraz," je prepričan 31-letni košarkar.

Foto: Guliverimage

"Tudi sami imamo svoje prednosti, mogoče nismo toliko fizično dominantni, bomo pa poskušali z ekipno igro tehtnico prevesiti na našo stran. Vemo, kje so njihove glavne nevarnosti, predvsem v obliki trojke Avdija – Sorkin – Madar, saj gre za izjemno kakovostne igralce, a verjamem, da lahko mi s čvrsto ekipno igro v obrambi onemogočimo te tri igralce in posledično pridemo do zmage," je dodal Hrovat.

Tega je Slovenija v zadnjih tekmah pogrešala predvsem pri napadalnem učinku. "Mislim, da odkar igram za reprezentanco, pa tudi pred tem, sem se vedno dvignil z igro v obrambi. Tudi zdaj po tekmah, ko sem bil morda malce slabši v napadu, potem z obrambo iščem zagon. Če bom v obrambi tisti pravi, bo zagotovo steklo tudi v napadu, tako da me to sploh ne skrbi," je prepričan Hrovat.

Poudarek na tranzicijski igri

Izrael se v svoji igri močno opira na tranzicijsko igro. "Verjetno imajo največ protinapadov, če želimo to nevtralizirati, bo treba imeti tudi bolj nadzorovan napad in imeti čim manj izgubljenih žog, igrati neumnosti in individualnih potez v napadu, da se potem lahko kot ekipa vračamo v obrambo in nevtraliziramo to njihovo moč," je prepričan Hrovat.

Na tranzicijsko igro Izraelcev je opozoril tudi pomočnik v slovenski izbrani vrsti Dejan Mihevc. "So ena najboljših ekip v tranzicijski igri, sploh med ekipami, ki so tukaj. So hitri, a na malce drugačen način kot Islandci, predvsem pri prehodu iz obrambe v napad, ker vsako napako kaznujejo z lahkim košem," je opozoril Mihevc.

Mihevc o Izraelu:

"V obrambi kombinirajo consko obrambo s 'switchanjem' in iz tega so najbolj neugodni, ker iz tega tudi najlažje prihajajo v tranzicijo, sploh ko pride do 'mismatchev', kjer njihovi zunanji igralci pokrivajo naše visoke in obratno. Potem se velikokrat njihovi visoki igralci znajdejo na zunanjih položajih in hitro stečejo v protinapad – tukaj moramo biti res zelo pozorni na zaustavljanju tega. S prihodom Avdije okoli štirideset odstotkov svojih košev dosegajo na ta način, če bomo imeli tukaj težave, se bomo verjetno mučili," je bil še jasen Mihevc.

Glavni zvezdnik: Deni Avdija

Zagotovo največjo vlogo v zasedbi Izraela ima član Portlanda Deni Avdija, ki je s 24 točkami prvi strelec ekipe. "Ko ima on žogo, mora bit pozornost na njem, tako kot jo imajo druge ekipe na Luki. Dejansko je ključ, da mu ne pustimo videti prodora proti košu, ker vsako takšno stvar rešuje, ker ima tudi telo in atletiko za takšne stvari. Tukaj bomo morali proti njemu napraviti predvsem dobro individualno delo, potem pa delovati kot ekipa in mu preprečiti prehod v raketo," je poudaril Mihevc.

Deni Avdija Foto: FIBA

Slovenija se je z Izraelom pomerila že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, kjer sta si ekipi razdelili zmagi, a je v primerjavi s tisto zasedbo ta zdaj povsem spremenjena. "Moramo imeti dober nadzor nad žogo, tudi igralci morajo biti po tem, ko dosežejo koš, pripravljeni na njihovo hitro tranzicijo v napad. To bo eden izmed ključev. In če je prej njihova igra temeljila na ekipni igri, je zdaj veliko več pozornosti na glavnih nosilcih igre. Še vedno več prodirajo kot mečejo, a hkrati ne moreš in ne smeš nikogar pustiti pri metu. Čaka nas izjemno zanimiv in dober obračun," je dodal Mihevc.

Pogled proti Rigi in osmini finala

Ob tem bo slovenska pozornost zagotovo segala tudi do Cipra, kjer tekme prvega dela igra skupina C, s katero se bo Slovenija križala v osmini finala, a so karte v obeh skupinah še kako odprte in so morebitne kalkulacije brezpredmetne. "Velike razlike pri prehodu v Rigo ne bo, časovni okvir bo isti, delo pa imamo dobro organizirano in razdeljeno, imamo ritem, ki mu sledimo in mu bomo še naprej sledili. A vseeno ne morem reči, da ne spremljamo, kaj se dogaja v skupini, s katero se križamo. Tam je stanje toliko zapleteno, da velikih kalkulacij ne more biti, tako da se pripravljamo po načrtu in smo z glavo samo pri Izraelu," je bil jasen Mihevc.

Glede želja in razmišljanj za naprej je bil jasen tudi Hrovat. Na Cipru sta si napredovanje za zdaj priigrali le Grčija in Italija, svojo računico pred zadnjim kolom pa imajo še v taborih Španije, Gruzije ter Bosne in Hercegovine. "Želje nimamo, verjamem, da lahko premagamo vsakogar. V izločilnih bojih so prisotne najboljše reprezentance na prvenstvu, in če hočeš nekaj narediti, moraš premagati tudi najboljše," je dodal slovenski reprezentant.

Preberite še: