Izrael bo v četrtek ob 17. uri zadnji nasprotnik Slovenije v prvem delu letošnjega evropskega prvenstva. Pred srečanjem s slovensko izbrano vrsto so v izraelskem taboru spregovorili o igri slovenske reprezentance, predvsem pa so poudarili, da so povsem osredotočeni le na igranje košarke.

Po torkovih tekmah predzadnjega kroga rednega dela evropskega prvenstva je danes pred reprezentancami v Katovicah prost dan. Te je večina izkoristila za pripravo na še zadnje dejanje prvega dela Eurobasketa. Slovenci se bodo na svoji peti tekmi turnirja pomerili še z Izraelci, ta tekma pa bo tudi ob razpletih preostalih tekem podala odgovor, ali bo na vstopnicah Slovencev za Rigo pisalo tretje ali četrto mesto v skupini D.

O tekmecu osmine finala je za Slovenijo še brezpredmetno sklepati, saj je možnosti za razplet zadnjega skupinskega dela nešteto, sploh ob predpostavki, da se pred zadnjimi tekmami obeta tudi kaos v skupini D, kjer se lahko tudi zgodi, da se bo Španija morala posloviti. Tako kot v slovenskem taboru poudarjajo že od časa priprav, je zato zdaj edina možnost, da so Slovenci osredotočeni le na naslednje srečanje.

V četrtek popoldne bo Sloveniji nasproti stal Izrael, ki ga skozi celoten turnir zaradi vojne v Gazi in dogajanja na političnem parketu spremlja večje število članov varnostne službe. Ob tem se s pritiski ob prisotnosti Izraela soočajo tudi druge reprezentance. Še posebej pod drobnogledom so bili Islandci, saj so imeli velik pritisk svojih rojakov, da srečanja z Izraelom ne odigrajo, a so kljub temu stopili na parket.

Guy Palatin: O drugih stvareh ne bom govoril

Čeprav je šport zgodba zase, pa se je ob tem brezpredmetno pretvarjati, da trenutni položaj v svetu ne obstaja. A izraelski košarkarji so se glede nastale situacije pričakovano zavili v molk. Tako je bilo tudi po sredinem treningu, ko je pred kamere stopil Guy Palatin. "Zelo sem ponosen, da sem tukaj in zastopam Izrael. Če hočete, me lahko vprašate karkoli o košarki in bom odgovoril, o drugih stvareh pa ne bom govoril in odgovarjal na vprašanja," je bil jasen izraelski košarkar.

"Luki bomo poskušali zlezti pod kožo"

Zatem se je pogovor vrnil na dogajanje na košarkarskem parketu. Izraelci so do zdaj zabeležili tri zmage in en poraz. Najprej so ugnali Islandijo (83:71), nato jih je ugnala Poljska (64:66), zatem pa so na kolena spravili Francijo (82:69) in Belgijo (92:89). Zdaj jih čaka še obračun s Slovenijo, ki je trenutno pri izkupičku dveh zmag in dveh porazov.

"Slovenija je zelo talentirana ekipa z enim najboljših košarkarjev na svetu. Pomembno bo, da ga zaustavimo, ob tem pa imajo tudi veliko veteranov, ki lahko igrajo, tako da bo pomembno igrati res dobro obrambo. A pripravili smo odličen načrt in verjamem v to ekipo," je dejal Palatin, ki je nato nekaj besed namenil še prvemu zvezdniku slovenske izbrane vrste Luki Dončiću. "Kar se tiče Lukove predstave, je več odvisno od njega kot od nas. Njegov talent je res neverjeten. Naredili bomo vse, da bomo dovolj agresivni, mogoče, da najdemo način, da mu pridemo do živega oz. zlezemo pod kožo. Dali bomo vse od sebe," je še dodal.

Stari znanci iz kvalifikacij

Slovenci so do zdaj z Izraelci odigrali 12 medsebojnih tekem, dobili so jih polovico. Izrael je bil sicer tekmec Slovenije prav v kvalifikacijah za tokratni Eurobasket, a sta bili obe zasedbi takrat precej spremenjeni, predvsem pa brez glavnih zvezdnikov. Prva tekma v Kopru je sicer v začetku lanskega februarja pripadla Sloveniji, druga letos februarja v Rigi, kjer je domače tekme igral Izrael, pa je pripadla Izraelcem.

Izrael se lahko pohvali z izjemno zasedbo. V svojih vrstah ima enega člana lige NBA in šest članov evrolige. Glavni zvezdnik je član Portland Trail Blazers, Deni Avdija, ki je s povprečjem 22 točk tudi prvi strelec ekipe na tem prvenstvu. Izredno pomemben člen je tudi član Maccabija iz Tel Aviva Roman Sorkin, zelo pomembno ime je tudi 24-letni branilec Yam Madar, vlogo prvega skakalca na prvenstvu v ekipi ima član Hapoela Tomer Ginat.

"Nismo pričakovali, da bomo tako uspešni in nam bo uspelo premagati Francijo in druge velike ekipe. Tudi Slovenija je odlična ekipa, če bi nam uspelo premagati še njih, bi bil to odličen uvod v turnir. Trenutno je še preveč zapleteno, da bi računali, kaj se bo dogajalo v Rigi. Naredili bomo največ, kar lahko, da bi dobili tekmo s Slovenijo, potem pa kdorkoli bo naš tekmec, se bomo z njim spopadli," je še dejal Palatin.

V prvi vrsti bodo Izraelci v četrtek iskali zmago. "Za nas je pomembno, da prvi del zaključimo z zmago, ker je to pomembno tudi za nadaljnjo samozavest tako za igralce kot za strokovni štab. Dali bomo vse od sebe, da zmagamo, še posebej proti nasprotniku, ki ima v svojih vrstah Luko Dončića. Ta tekma bo dober zaključek prvega dela," je še dodal član Hapoela.

EuroBasket, peti krog: Četrtek, 4. september:

17.00 Izrael – Slovenija Kader Izraela: Deni Avdija (Portland Trail Blazers, ZDA), Ethan Burg (Bnei Herzeliya, IZR), Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv, IZR, Evroliga), Nimrod Levi (Hapoel Jerusalem, IZR), Yam Madar (Hapoel Tel Aviv, IZR), Rafi Menco (Hapoel Jerusalem, IZR), Khadeen Carrington (Hapoel Jerusalem, IZR), Guy Palatin (Hapoel Tel Aviv, IZR), Itay Segev (Hapoel Tel Aviv, IZR), Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv, IZR), Bar Timor (Hapoel Tel Aviv, IZR), Yovel Zoosman (Hapoel Jerusalem, IZR).

