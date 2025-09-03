Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
15.32

Črnogorci ostali brez napredovanja

Nikola Vučević po bolečem porazu: Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija

Nikola Vučević | Nikola Vučević je po porazu z Veliko Britanijo, po katerem je Črna gora izgubila možnosti za napredovanje, napovedal konec reprezentančne kariere. | Foto Guliverimage

Nikola Vučević je po porazu z Veliko Britanijo, po katerem je Črna gora izgubila možnosti za napredovanje, napovedal konec reprezentančne kariere.

Foto: Guliverimage

Zvezdnik črnogorske reprezentance in center Chicago Bulls Nikola Vučević je po bolečem porazu na evropskem prvenstvu proti Veliki Britaniji, po katerem so Črnogorci ostali brez napredovanja v izločilne boje, napovedal reprezentančno upokojitev.

Nikola Jokić
"To je veliko razočaranje za nas, ampak moram čestitati Veliki Britaniji. Imeli smo lepo priložnost, a je nismo izkoristili. Žal mi je, da sem končal na tak način. Z veseljem bi še igral v Rigi, a je, kar je," je po bolečem porazu dejal Nikola Vučević.

"Rad bi se zahvalil soigralcem, trenerjem in predvsem navijačem za vse, kar sem z njimi doživel v reprezentančni karieri. Bilo mi je v čast igrati tukaj, a takšen je pač šport. Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija," so pri Eurohoops prenesli besede 34-letnika.

"Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija," pravi 34-letnik. | Foto: Guliverimage

Vučević je za člansko reprezentanco debitiral na evropskem prvenstvu leta 2011. Na prvenstvih stare celine (odigral je štiri) je z rojaki najvišje posegel v letih 2017 in 2022, ko so bili 13. Nastopil je na dveh svetovnih prvenstvih in leta 2023 z 11. mestom vpisal najboljši rezultat.

