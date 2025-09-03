Zvezdnik črnogorske reprezentance in center Chicago Bulls Nikola Vučević je po bolečem porazu na evropskem prvenstvu proti Veliki Britaniji, po katerem so Črnogorci ostali brez napredovanja v izločilne boje, napovedal reprezentančno upokojitev.

"To je veliko razočaranje za nas, ampak moram čestitati Veliki Britaniji. Imeli smo lepo priložnost, a je nismo izkoristili. Žal mi je, da sem končal na tak način. Z veseljem bi še igral v Rigi, a je, kar je," je po bolečem porazu dejal Nikola Vučević.

Nikola Vucevic has confirmed his retirement from international basketball, marking this #Eurobasket as his final competition 🫡🇲🇪 pic.twitter.com/jITH7uBNio — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 3, 2025

"Rad bi se zahvalil soigralcem, trenerjem in predvsem navijačem za vse, kar sem z njimi doživel v reprezentančni karieri. Bilo mi je v čast igrati tukaj, a takšen je pač šport. Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija," so pri Eurohoops prenesli besede 34-letnika.

"Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija," pravi 34-letnik. Foto: Guliverimage

Vučević je za člansko reprezentanco debitiral na evropskem prvenstvu leta 2011. Na prvenstvih stare celine (odigral je štiri) je z rojaki najvišje posegel v letih 2017 in 2022, ko so bili 13. Nastopil je na dveh svetovnih prvenstvih in leta 2023 z 11. mestom vpisal najboljši rezultat.