Nikola Vučević po bolečem porazu: Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija
Zvezdnik črnogorske reprezentance in center Chicago Bulls Nikola Vučević je po bolečem porazu na evropskem prvenstvu proti Veliki Britaniji, po katerem so Črnogorci ostali brez napredovanja v izločilne boje, napovedal reprezentančno upokojitev.
"To je veliko razočaranje za nas, ampak moram čestitati Veliki Britaniji. Imeli smo lepo priložnost, a je nismo izkoristili. Žal mi je, da sem končal na tak način. Z veseljem bi še igral v Rigi, a je, kar je," je po bolečem porazu dejal Nikola Vučević.
"Rad bi se zahvalil soigralcem, trenerjem in predvsem navijačem za vse, kar sem z njimi doživel v reprezentančni karieri. Bilo mi je v čast igrati tukaj, a takšen je pač šport. Užival sem v igranju, a čas je, da svoj pečat pusti nova generacija," so pri Eurohoops prenesli besede 34-letnika.
Vučević je za člansko reprezentanco debitiral na evropskem prvenstvu leta 2011. Na prvenstvih stare celine (odigral je štiri) je z rojaki najvišje posegel v letih 2017 in 2022, ko so bili 13. Nastopil je na dveh svetovnih prvenstvih in leta 2023 z 11. mestom vpisal najboljši rezultat.