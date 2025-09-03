V teh dneh je v prvi vrsti dvorane Spodek v Katovicah vselej mogoče ugledati kakšno znano ime vrhunskega športa. Med najbolj zavzetimi in zvestimi gledalci je nogometaš Lukas Podolski, ki si je v torek ogledal že drugo srečanje Slovenije na tem evropskem prvenstvu, po koncu pa se je srečal tudi z Luko Dončićem.

"Bomo videli," se je na vprašanje, ali se bo po tekmi srečal z Luko Dončićem med polčasom obračuna med Slovenijo in Islandijo v torek dejal nemški reprezentant poljskih korenin Lukas Podolski. Je velik oboževalec košarke, ob dejstvu, da brani barve Gornika iz Zabrzeja, kjer je med drugim soigralec Erika Janže, pa izkoristi vsako prosto minuto, da se odpravi v dvorano Spodek, kjer je bil tudi v torek.

"Na splošno sem oboževalec košarke, igram za klub, ki je od tu oddaljen le 20 minut vožnje, zato izkoristim prosti čas za ogled drugega športa in izjemnih športnikov, ki tu stopijo na igrišče," je v pogovoru za slovenske medije dejal 40-letni nogometaš.

Dončiću podaril dres

Tako kot za mnoge je tudi zanj eden od magnetov letošnjega prvenstva Luka Dončić. "Pustimo najprej fante igrati, bomo videli, kdo bo zmagal," je o srečanju s Slovencem dejal Podolski. "Je pa izjemno za to mesto in celotno Poljsko, da gosti to prvenstvo. Kot sem že dejal, rad imam šport in lepo je videti sijajno vzdušje, ki je trenutno prisotno v mestu. Navijači so odlični in to je bistvo športa," je bil nasmejan nekdanji nemški reprezentant.

Lukas Podolski in Luka Dončić Foto: FIBA

Po srečanju se je nato nekdanji nogometaš Arsenala, Bayerna in Kölna tudi srečal s slovenskim kapetanom in mu podaril dres, ta pa njemu v zameno par svojih športnih copat. "Na žalost je navijač Reala (smeh, op. p.). Ampak to je normalno, saj je tam igral košarko. Je velik navijač. Mislim, da gresta košarka in nogomet dobro skupaj. Veliko nogometašev je ljubiteljev košarke in obratno. Vedno je lepo spoznati fante iz drugega športa in se z njimi pogovoriti o različnih stvareh," zadovoljstva ni skrival Podolski.

Beseda je nato nanesla tudi na ligo NBA in Los Angeles Lakers. "Nisem navijač LA Lakers, všeč so mi Chicago Bulls, morda je to še iz otroštva. Zaradi loga in vsega ostalega, seveda tudi zaradi igralcev. Ni šlo le za Jordana, ampak za celotno ekipo. Odraščal sem s košarko, vedno smo jo igrali v dvoranah," je pripovedoval, zatem pa se dotaknil tudi legendarnega nemškega rojaka Dirka Nowitzkega. "Seveda je Dirk legenda. Igral je enako kot Luka za Dallas, a ga je na žalost zdaj zapustil. Dirk je resnično izjemen človek, za njim je neverjetna kariera," je dejal Podolski.

Z izbranimi besedami je spregovoril o Eriku Janži. Foto: Sportal

Seveda ni manjkalo niti pogovora o nogometu, kjer Podolski skupaj z Erikom Janžo brani barve Gornika iz Zabrzeja. O slovenskem nogometašu, ki se je pred dnevi prav tako mudil v dvorani Spodek, je spregovoril z izbranimi besedami. "Zelo lepo je, da je končno v začetni enajsterici reprezentance. To je fantastično zanj in za naš klub. Upam, da bo še dolgo ostal pri nas. Je odličen fant s pravim karakterjem in je igralec, ki ga potrebujemo. Vemo, da Slovenci in športniki iz Slovenije znajo pokazati svoja čustva in to nam je všeč pri Eriku. Tudi meni je to všeč in tako kot sem rekel: lepo je, da je z nami," je dejal 40-letni nogometaš.

Še kako živ je spomin na lansko evropsko prvenstvo v nogometu, ko je Janža po junaškem remiju z Anglijo s pomočjo klubskega soigralca Podolskega soigralce presenetil s slastnimi kebabi. Podolski si je namreč v domovini ustvaril uspešno verigo lokalov s hitro hrano, v kateri prednjačijo kebabi. Pa bo Podolski zdaj pogostil tudi slovenske košarkarje? "Nihče me ni poklical glede tega. Če me bo kdo poklical, lahko vse uredim. To ni težava," je v smehu dejal Podolski.

Podolski o Janži:

Želi si finala Poljska – Nemčija

40-letni legendarni nemški nogometaš si je v torek zvečer v družbi Roberta Lewandowskega ogledal še srečanje med Poljsko in Francijo. "To je tako kot v nogometu. Naprej je na vrsti skupinski del, včasih je v njem nekoliko lažje, a vsi vemo, da se na teh turnirjih prave tekme začnejo šele kasneje. Zdaj gre pravzaprav za ogrevanje. Bomo videli, katero mesto bo kdo osvojil v skupini, nato pa se vse šele začne," je previden Podolski.

Z Robertom Lewandowskim Foto: FIBA

Čeprav je rojen na Poljskem in ima poljske korenine, pa je njegovo celotno življenje in kariera zrastlo v Nemčiji. Svojo kariero je začel v Kölnu, nato pa je med drugim igral za Arsenal, Inter Milan in Galatasaray. "Odraščal sem kot Nemec, imamo izjemno reprezentanco v nogometu, v zadnjih letih pa smo svetu pokazali, da znamo igrati tudi košarko. Liga napreduje, reprezentanca je uspešna, opravljajo odlično delo in mislim, da je ena izmed favoritov tukaj. Morda bomo videli finale med Nemčijo in Poljsko, kar bi bilo res lepo," je še dodal Podolski.

