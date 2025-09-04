Derek Fisher: Moji čevlji niso bili nikoli tako veliki kot Lukovi

Luko Dončića po koncu EuroBasketa čaka vrnitev onkraj luže, kjer bo 22. oktobra z dvobojem proti Golden State Warriors vstopil v svojo prvo polno sezono z Los Angeles Lakers. O slovenskem kapetanu, ki je poleg LeBrona Jamesa osrednji obraz franšize in naložba kluba za prihodnost, se je za portal basketnews.com razgovoril tudi legendarni Derek Fisher, ki je z Jezerniki osvojil pet naslovov v NBA ligi.

Če kdo, potem je Derek Fisher zagotovo eden tistih, ki ve, kaj predstavlja igranje za eno najznamenitejših košarkarskih franšiz. Organizator igre, ki so ga Lakersi leta 1996 izbrali na naboru, za moštvo pa je nastopal v dveh obdobjih in z njim osvojil pet šampionskih prstanov, je poudaril, da Luka Dončić z novo sezono stopa v velike čevlje.

"Odgovornost je ... Težko jo je opisati. Moji čevlji nikoli niso bili tako veliki kot Lukovi, v smislu dejanskega vodenja franšize v naslednjo fazo in generacijo. Mislim, da je najpomembnejša stvar biti prvak," je to, kar se od moštva vsako leto zahteva, zgolj potrdil 51-letnik, ki je se je ozrl tudi na Dončićevo preobrazbo v letošnjem poletju: "Navijači Lakersov in organizacija bodo vsako sezono vedno napadali naslov. Luka in fantje, za katere kaže, da bodo tukaj več let, morajo biti pripravljeni na igranje na dolgi rok. Trudiš se zmagati zdaj, ampak tvoje navade morajo trajati desetletje."

Dončića sicer pred vrnitvijo v ZDA čakajo najpomembnejši boji na evropskem prvenstvu. Najprej se bo z reprezentančnimi soigralci danes ob 17. uri na zadnji tekmi skupinskega dela udaril z Izraelom, že v nedeljo pa sledi srečanje za biti ali ne biti – osmina finala.