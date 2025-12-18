Na zadnji tekmi Los Angeles Lakersov in Phoenix Sunsov je pošteno vrelo med LeBronom Jamesom in Dillonom Brooksom, ki je bil v zadnji četrtini po drugi prejeti tehnični napaki izključen. Nekaj dni po srečanju pa je Kanadčan po pričakovanjih brez dlake na jeziku spregovoril o 40-letnem tekmecu.

Košarkarji Los Angeles Lakersov so na svoji zadnji tekmi s 116:114 zmagali na gostovanju pri Phoenix Sunsih. Obračun v Arizoni je postregel s precej vroče krvi, še posebej se je iskrilo med LeBronom Jamesom in Dillonom Brooksom, ki je znan po tem, da se z nasprotniki večkrat zaplete v besedne in tudi fizične obračune.

Brooks je bil v zadnji četrtini celo izključen, po še drugem zapletu z Jamesom, Lakersi pa so dosegli tesno zmago. Medtem ko skoraj 41-letni James po tekmi dogajanja z Brooksom ni hotel podrobneje komentirati in je dejal le, da je to zgolj odraz tekmovanja dveh košarkarjev, pa je bil v sredo glede tega precej bolj zgovoren Brooks. Že po obračunu je brez zadržkov dejal, da James po njegovem mnenju pričakuje, da se mu bodo vsi prilagajali in klanjali.

Lakersi so na koncu srečanje dobili, a skoraj zapravili prednost 20 točk. Foto: Reuters

"Videti je, da je LeBron odvisnik od družbenih omrežij in je zato videl, kaj sem govoril. Povedal sem že, da je prepričan, da bi ljudje morali o njem razmišljati in govoriti na način, kot ga želi sam, enako velja za igro. Jaz ne bom igral na takšen način, če je zaradi tega užaljen ali jezen, pa mi je to čisto v redu," je dejal Brooks.

Na koncu je bil ravno James tisti, ki je s črte prostih metov odločil srečanje, potem ko je Devin Booker nad njim pri metu za tri točke naredil osebno napako. "Želim si, da bi mu pustili tisti met za tri točke in bi to sr... od poskusa poletelo mimo oziroma bi povsem zgrešil koš," je dejal Brooks. Vročekrvni kanadski košarkar je v preteklosti že večkrat obračunal s tekmeci, zaradi česar je dobil vzdevek Dillon the Villain oziroma zlobnež Dillon. Slovenski navijači se ga spomnijo s tekme v osmini finala svetovnega prvenstva 2023 med Kanado in Slovenijo, na kateri je bil izključen, nato pa so ga kamere ujele v garderobi, ko je z boksarskimi rokavicami boksal v prazno.

V preteklosti je med drugim že obračunal z Donovanom Mitchllom in Garyjem Paytonom II, Daniela Theisa pa je udaril v dimlje.

