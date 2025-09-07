Srbska tragedija stoletja

"Jaz vem, da on mene ne mara, tudi jaz njega ne maram preveč. Nihče iz zveze ni kriv, reprezentanca je imela vse. Mora sprejeti svojo odgovornost," je odkrito po srbskemu selektorju Svetislavu Pešiću udaril nekdanji srbski trener Vlade Đurović.

V soboto je na košarkarskem evropskem prvenstvu prišlo do velike senzacije, potem ko je v osmini finala Finska izločila Srbijo. Tekma se je končala z izidom 92:86. V šoku ni samo srbska javnost, ampak vsa okoliška regija in Evropa. Poraz Srbije ni odmeval samo pri njih doma, ampak širše po Evropi. Na naslovnicah so se vrstili naslovi kot so: Šok, Senzacija, Potres na EuroBasketu, To je največje presenečenje stoletja, …

Mnogi so prepričani, da ne poškodbe, ne zelo razpoložen nasprotnik, ne karkoli drugega ne more biti opravičilo za šokantni poraz. V naslednjih dneh bo verjetno sledila podrobna analiza in verjetno bodo morali sprejeti tudi kakšne neprijetne odločitve.

Brez dlake na jeziku je bil tudi nekdanji trener Vlade Đurović, ki je po tekmi za Areno Sport pokazal s prstom na selektorja Svetislava Pešića. Znano je, da se s Pešićem nista v najboljših odnosih. Kot je sam dejal, je povsem jasno, kdo mora prevzeti odgovornost.

"Jaz vem, da me ne mara, tudi jaz njega ne maram preveč. Velikokrat sva bila v sporu prek medijev, a zdaj ne more reči ‘ne vem, ni bilo Bogdanovića’. Mora sprejeti svojo odgovornost. Nihče iz zveze ni kriv, ne more reči ‘imamo slabo zdravniško ekipo’. Zveza je vse naredila, reprezentanca je imela vse. Trener 50 odstotkov, igralci 50 odstotkov … Kdo sem jaz, da govorim, kaj bi bilo treba narediti več. Ne obstaja beseda, to je tragedija," je povedal Đurović.

So bile težave v garderobi?

Svojega velike razočaranja ni mogel skrivati Ognjen Dobrić, eden boljših igralcev na tekmi proti Finski. Sam je dejal, da so igrali daleč pod njihovimi zmožnostim, imeli težave v obrambi in s tem Fincem dopustili, da so prihajali do lahkih točk. "Vsi bi morali biti boljši, nihče ni bil tisti pravi. Reprezentanca si v tej fazi turnirja ne bi smela dovoliti takšne tekme. Zelo nam je žal, vsi smo žalostni, ne vem, kaj naj rečem," je uvodoma povedal Dobrić in pozneje odgovoril ali morda v slačilnici ni bila prvo vzdušje.

"Ne, ne, to ni problem. To je ista ekipa, ki že leta igra. Vzdušje ni problem, vsi smo tukaj uživali, ampak nekaj ni delovalo v igri. Vedno izpostavljam obrambo, ker mislim, da je ključ do uspeha in rezultat naše slabe igre. V zadnji četrtini so zadeli nekaj pomembnih metov, ampak vse je bila njihova zasluga, ker so od začetka igrali motivirano. Vedeli so, kaj počnejo, kaj napadajo, izkoristili so svoje prednosti, čeprav jih nimajo veliko. Na papirju smo boljša ekipa, ampak to ne pomeni ničesar."

Je to konec te generacije? "Zdaj je res težko reči, ta generacija lahko še vedno lahko igra glede na svojo starost. Je pa odvisno od tega, kako se bodo stvari razvile. Upam, da nam bo zdravje služilo in da se bomo spet zbrali."

Aleksa Avramović Foto: Reuters

"Saj veste, skozi kaj smo šli v zadnjih 72 urah …"

Aleksa Avramović je bil eden tistih, ki je prav tako govoril s cmokom v grlu. Po tekmi je dejal, da je ponosen na vse soigralce v reprezentanci in da je vsak dal svoj maksimum na parketu. Prav tako je pohvali finsko reprezentanco, ob tem pa se dotaknil poškodb, ki so jih pestile. "Saj veste, skozi kaj smo šli v zadnjih 72 urah ... Imeli bomo priložnost za popravni izpit, imeli bomo svoje priložnosti, da razveselimo naš narod. To je bila Božja volja," je na robu solz dejal Avramović za RTS.

