Srbi po bolečem šoku zaviti v molk #video

Košarkarji Finske so v soboto zvečer v Rigi poskrbeli za daleč največjo in najbolj odmevno senzacijo letošnjega evropskega prvenstva, potem ko so z 92:86 v osmini finala na kolena spravili in izločili prvega favorita turnirja, Srbe. Ti so se po porazu zavili v boleč molk, svoje je na novinarski konferenci povedal selektor Svetislav Pešić. Za slovenske medije v Rigi pa je spregovoril finski kapetan in stari ljubljanski znanec, Sasu Salin, ki je pokal od navdušenja in ponosa.

Mrki obrazi srbskih košarkarjev in mrtva tišina številnih predstavnikov sedme sile so bili prvi oris dogajanja po koncu tekme osmine finala med Srbijo in Finsko. Večina srbskih košarkarjev se je po šokantnem porazu zavila v molk, le redki so po povsem nepričakovanem porazu stopili pred medije in spregovorili o dogajanju na parketu.

Srbi po porazu:

Dogajanje, ki je v soboto zvečer šokiralo košarkarsko javnost po vsem svetu. Srbi so pred letošnjim prvenstvom s prav All-star zasedbo na čelu z Nikolo Jokićem in tudi tekom njega z naskokom veljali za prve favorite turnirja, a še enkrat več se je pokazalo dejstvo, da favorit ni vedno tisti, ki tekmo dobi in da so v košarki v vsakem trenutku možna velika presenečenja. Sploh če ekipa igra tako kot je igrala reprezentanca Finske. Ti so vodili večji del srečanja in že na uvodu z rezultatom 11:1 pokazali, da mislijo resno. Pomemben je bil tudi skok, ki so ga Finci dobili s 45:36, od tega so pobrali kar 20 žog v napadu, dosegli so 23 točk iz drugih priložnosti.

Sasu Salin po veliki zmagi:

Skok v napadu

Ravno na skok je v komentarju srečanja opozoril Svetislav Pešić, ki je po molku večine svojih košarkarjev spregovoril na novinarski konferenci." Čestitam Finski. Odlična tekma, nocoj so si zaslužili zmago. Vedeli smo, kakšna ekipa je Finska, kako igra, s koliko energije, z napadalnim skokom, najboljšim na tem turnirju. Nismo našli načina, kako ustaviti njihov napadalni skok, ki je pomemben del igre. Finska je imela le 31-odstotni met, pa je dosegla 92 točk, kar kaže, kako pomemben del igre je to," je dejal Pešić.

Brez besed je za svoje varovance po obračunu ostal tudi Pešić, ki se je sicer po lanskih olimpijskih igrah že poslovil od srbske reprezentance, a so ga nato v košarkarski zvezi prepričali, da podaljša svoje sodelovanje. "Nič, kaj naj rečem. Tekma je končana in o njej ne bomo govorili do jutri, recimo," je bil jasen 76-letni Srb.

"Tukaj lahko iščemo izgovore, a realnost je, da na takšni tekmi, na turnirju nismo bili pravi. Nekaj igralcev je danes igralo s poškodbo, to se je videlo. V ekipo je prišel tudi virus, tudi Nikola Jović je imel težave, zato ni treniral, razen danes. To ni neko opravičilo in iskanje izgovorov, a če na takem turnirju igraš proti taki ekipi, moraš biti v boljšem fizičnem stanju in mora nasprotnik čutiti fizični stik, da smo prisotni na igrišču," je bil jasen Pešić.

Svetislav Pešić Foto: Guliverimage

"Ne more se reči, da igralci niso dali, kar lahko. Zagotovo bi lahko bilo boljše, a se pač ni zgodilo. Oni so si dvigovali samozavest, kot je normalno. Vsi nas gledajo kot absolutnega favorita, kar je dodatna motivacija, da pride do vsega tega. Zadeneš, zadeneš, ne zadeneš, bog pomagaj, igraš proti favoritu. To so znani primeri in znane tekme, a če Srbija izgubi proti Finski, se vsi sprašujejo, kako se to lahko zgodi a pač se," je še vrelo iz srbskega selektorja.

Srbija je sicer še drugič zapored na Eurobasketih svojo zgodbo končala v osmini finala, saj jo je pred tremi leti v Nemčiji v osmini finala izločila Italija.

Kaj pa zdaj?

V zraku se je tudi že porajalo vprašanje, kako naprej. "Vsi smo do tega trenutka razmišljali le o Eurobasketu. O tem, kaj bo po tem, nihče ne razmišlja, niti ni pomembno. Vse je bilo usmerjeno v evropsko prvenstvo, da se čim bolje pripravimo in dosežemo čim boljši rezultat. Kaj bo in kako bo … Tudi zmage in porazi se morajo pametno, zavestno analizirati. Nihče ne mara izgubiti, mi še posebej, nam je težko, koliko je tudi našim navijačem si lahko mislim, saj so bila pričakovanja prevelika, ali so bila realna … Pri nas so cilji vedno visoki, včasih tudi brez argumentov. Poskusili smo doseči rezultat, pa smo naleteli na ekipo, ki je igrala kot tim. Tukaj se ne podcenjuje, nikogar nismo podcenili, ampak smo se dobro pripravili, a včasih tudi dobra priprava ne prinese rezultatov. Fokus je bil na tej tekmi, nismo izkoristili priložnosti in zgodilo se je, kar se je zgodilo," je še dodal Pešić.

Ekspresen in nepričakovan konec. Foto: Guliverimage

Salin: Napočil je čas, da smo začeli premagovati takšne ekipe

Povsem drugačno je bilo pričakovanje v taboru Finske, v kateri so prekipevali od zadovoljstva. Nekaj minut si je za slovenske medije vzel tudi kapetan in nekdanji član Olimpije Sasu Salin, ki je ob zmagi dosegel šest točk. "Finska je na papirju še vedno 'underdog', a naša košarka je res zrastla, zato je je napočil čas, da začnemo premagovati takšne ekipe. Res je odličen občutek in verjamemo vase," je dejal Salin, ki ga je ob tem prijateljsko dregnil Mikka Muurinen, ki na tem prvenstvu s predrznostjo in norimi zabijanji močno opozarja nase.

"Nor je, res nor. Ne vem, o čem razmišlja, a na parketu opravlja fantastično delo in dviga našo raven energije, ko to potrebujemo. Nekaj zabijanj in ostalih norih stvari, ki jih počne, nam res pomaga," je dejal Salin.

Sasu Salin je kot kapetan Finsko popeljal v četrtfinale. Foto: Guliverimage

Prvi strelec Fincev je bil sicer Lauri Markkanen z 29 točkami. "Lauri je izjemen, vedno, ko ga potrebujemo, naredi in opravi svoje." Finska je sicer v prvem delu tekmovanja v domačem Tampereju zabeležila tri zmage in dva poraza, kar je zadoščalo za tretje mesto v skupini B, na zadnjih dveh tekmah pred osmino finala so izgubili z Litvo, zatem jih je s kar tridesetimi točkami razlike povozila še Nemčija. "Res sem ponosen, kako smo se dvignili od skupinskega dela. Čutil sem, da smo bili po koncu skupinskega dela vsi malce slabe volje, zato je bilo nujno, da se danes dvignemo. Res sem zadovoljen nad našo reakcijo, še posebej, ker sem kapetan. To je zagotovo največja zmaga za finsko košarko, danes ni nihče pričakoval, da lahko premagamo Srbijo," je dejal Salin.

"Že pred tekmo smo verjeli, že to, kako smo tekmo odprli, je nakazalo, da nam lahko uspe. Vedno je težko, moraš se poriniti naprej, ker včasih pridejo slabe misli, a tudi ko so oni povedli, ni nihče od nas začel razmišljati o kakšnem porazu. Vsi smo verjeli in bili osredotočeni," je še dodal 34-letni branilec.

Veselje Fincev. Foto: FIBA

Ljubljana in Slovenija

Zatem je nekaj besed namenil tudi Ljubljani in Unionu Olimpiji, za katero je igral v letih 2010 do 2015. "Brez Ljubljane me ne bi bilo tukaj, tam sem naredil prve korake v moji profesionalni karieri in o Ljubljani res vse najlepše. Ker smo danes zmagali proti balkanski državi, je vse skupaj še nekoliko slajše," je dejal Salin.

In kaj napoveduje za srečanje Slovenije z Italijo? "Uf … ne vem, obe ekipi sem malce spremljal. Seveda Luka je Luka in vsako tekmo se lahko sname iz verige in z lastno kvaliteto in močjo dobi tekmo, a ne morem napovedati, kdo bo zmagovalec. Upam pa, da bo to Slovenija," se je še prešerno nasmehnil Salin, ki ga s soigralci v četrtfinalu čaka boljši iz para Francija – Gruzija.

