Aleksandra Sekulića ne skrbi #video

"Glede na to, kaj sem videl do zdaj in koliko napredujemo iz dneva v dan sem zelo optimističen," pred tekmo osmine finala letošnjega evropskega prvenstva v košarki med Slovenijo in Italijo (17.30) opozarja slovenski selektor Aleksander Sekulić.

V petek v zgodnjih jutranjih urah je iz Katovic odpotovalo čartersko letalo z "dragocenim tovorom" v obliki košarkarskih reprezentanc, ki so si na Poljskem v prvem delu priborile štiri vstopnice za izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva. Med njimi je bila tudi slovenska izbrana vrsta, ki je v latvijsko prestolnico pripotovala kot tretja najboljša ekipa skupine D.

Slovencem bo v nedeljo ob 17.30 v boju za četrtfinale evropskega prvenstva stala Italija, ki je v skupini C zasedla drugo mesto. Zasedba Aleksandra Sekulića je petkov dan izkoristila za regeneracijo in analizo naslednjega tekmeca, v soboto popoldne pa so Slovenci opravili tudi ekipni trening in preizkusili taktične zamislice strokovnega štaba pred nedeljsko preizkušnjo, v kateri jim bo nasproti stala zasedba Gianmarca Pozzecca.

Aleksander Sekulić bo skušal v nedeljo Slovenijo popeljati med najboljših osem ekip na letošnjem prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija z drugim najboljšim napadom na prvenstvu

Slovenske navijače lahko z optimizmom navdaja dejstvo, da Slovenci iz tekme v tekmo na letošnjem turnirju igrajo boljše, ob tem pa v ekipi vlada dobro in optimistično vzdušje. Slovenska zasedba se predvsem ob enormnem strelskem vložku Luke Dončića, ki je s povprečjem 32,4 točke prvi strelec Eurobasketa, pohvali z drugim najboljšim napadalnim učinkom turnirja, saj je na prvih petih tekmah skupno dosegla 469 točk, več jih je do zdaj dosegla le Nemčija (529), v povprečju pa Slovenija dosežek 93,8 točk na obračun. Italija je po tem aspektu na 15. mestu s povprečjem doseženih 79,2 točke.

"V obrambi imajo zelo veliko rotacij, tudi če naredijo napako, eden drugemu krijejo hrbet, hitro stečejo v rotacije, hitro so na roki, tako da je čas, ki je na voljo za odprt met res kratek. Včasih jih je res užitek opazovati, kako igrajo obrambo," je pred srečanjem po sobotnem večernem treningu ob množici slovenskih in tujih predstavnikov sedme sile opozoril selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija je do zdaj na prvenstvu odigrala pet tekem, dobila je zadnje tri. Foto: Guliverimage

"Kar lahko najbolj izpostavimo je to, da igrajo zelo timsko, mislim, da imajo dva košarkarja, ki dosegata več kot deset točk na tekmo, to sta Fontecchio in Diouf, ostali pa dosegajo med šest do deset točk, kar kaže, da imajo široko klop in da igrajo zelo timsko. Po številu prejetih točk na tekmi imajo najboljšo obrambo na prvenstvu, veliko se hranijo tudi s protinapadi, poleg tega pa so ena izmed bolj nevarnih ekip v skoku v napadu, ker dosegajo v povprečju več kot 14 točk iz drugih akcij, tako da moramo biti pozorni na kar nekaj stvari in poskušati izpeljati naš plan do potankosti," je dejal slovenski selektor.

Kako nad Dončića?

Zelo zanimivo bo tudi videti, kako in s kakšnimi obrambnimi zamislicami se bo tekmec spravil nad Luko Dončića. "Pregledali smo vse te tekme, poskušali smo se orientirati tudi na tisto zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu, ko so bili v zelo podobni zasedbi z istim trenerjem proti Luki, tako da bomo videli, ali se ga bodo lotili na kakšen drugačen način. Je pa res, da vsaka ekipa poskuša nekaj, na kar se moramo prilagoditi, a ko imamo Luka imamo kar nekaj orožij v napadu," je prepričan Sekulić.

Kako se bodo tekmeci v obrambi lotili Dončića? Foto: Guliverimage

Slovenija je do zdaj z Italijo odigrala 21 tekem, dobila jih je 15, dobila je zadnjih sedem, nazadnje je bila prekratka 20. avgusta leta 2006 na svetovnem prvenstvu. Zadnji obračun pa sta reprezentanci odigrali pred dvema letoma v Manili, ko je bila v tekmi za sedmo mesto z 89:85 boljša Slovenija. "Italija je zelo podobna tisti verziji, naša zasedba je malce drugačna, a kot vedno poudarjam, bo to povsem druga tekma z drugačnim nabojem. Še vedno smo vsi v boju za medalje tako da pričakujemo predvsem drugačen naboj kot takrat. Igrali bomo svojo tekmo, skušali bomo vzpostaviti ravnotežje, ki odgovarja nam, bomo pa videli koliko bomo v tem uspešni. Glede na to, kaj sem videl do zdaj in koliko napredujemo iz dneva v dan pa sem zelo optimističen," je še dodal Sekulić.

Pomanjkanje izkušenj ne skrbi

Za kar šesterico slovenskih košarkarjev bo to prva tekma izločilnih bojev na velikih tekmovanjih, a pomanjkanje izkušenj selektorja ne skrbi. "Nisem še opazil, da bi imeli košarkarji težave s tem, da je za mnoge to prva tekma v izločilnih bojih velikega tekmovanja. Sigurno pa bo to imelo določen efekt, a ne samo za nas, temveč tudi za nasprotnika. Tisto, kar me navdaja z optimizmom je to, da imamo v naši zasedbi Luko, ki je zelo motiviran in odlično pripravljen, hkrati pa ima ob sebi nekatere izkušene igralce, ki so že okusili takšne tekme, na račun tega pa bo zagotovo lažje tudi ostalim," je prepričan Sekulić.

Slovenci so nazadnje z Italijo igrali pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu. Foto: FIBA

Njegovi varovanci bodo prvič na tem prvenstvu koše v dvorani v Rigi preizkusili šele na dan tekme, saj so v soboto trenirali v pomožni dvorani. "Saj nas je več reprezentanc v istem položaju, to nas ne skrbi, v Rigi smo igrali tudi v pripravah na to prvenstvo in odigrali dobro tekmo, tako da bo to zagotovo dobra popotnica," se je na zadnje srečanje ozrl Sekulić, saj so Slovenci namreč v sredini avgusta v Rigi z 88:100 klonili proti domači zasedbi.

Selektorja ob vsem naštetem z zadovoljstvom navdaja tudi dejstvo, da se Slovenija dviga iz tekme v tekmo. "To nas veseli vse, ne samo mene, ker se na račun tega dviga samozavest celotni ekipi in je cela ekipa na višjem nivoju, kar je zelo pozitivno, sam pa vesel, da nam je uspelo vzpostaviti to ravnotežje," je še dodal slovenski selektor.

Preberite še: