Katastrofalna novica prihaja iz lige NBA, od koder je Sam Presti, generalni direktor ekipe Oklahoma City Thunder, sporočil, da je 20-letni Nikola Topić zbolel za rakom na modih. Ob tem je na srečo poudaril, da so zdravniki izjemno pozitivni glede Topićevega okrevanja, ki je s klubom celo treniral vse do začetka kemoterapije.

V začetku oktobra je bilo sicer objavljeno, da je Topić prestal poseg na modih, zaradi katerega naj bi bil odsoten od štiri do šest tednov. Resnost situacije takrat ni bila znana, zdaj so iz OKC sporočili naslednje: "Rad bi vas obvestil o stanju Nikole Topića. Kot veste, je imel pred začetkom sezone operacijo mod. Operacija je bila nujna in opravljena je bila v Houstonu, da bi ugotovili, ali ima Nikola raka. Rezultati biopsije so potrdili, da ima raka, vendar so zdravniki v Houstonu izjemno pozitivni glede izida njegove situacije. Treba je povedati, da je rak mod 'najvarnejša' oblika raka pri moških. Priporočili so mu kemoterapijo. Topić teh informacij ni želel objaviti, dokler ni začel zdravljenja, kar je pred kratkim tudi storil," je sporočil Sam Presti.

Sam Presti gives medical update on Nikola Topić pic.twitter.com/dWD0BANp2Z — OKC THUNDER (@okcthunder) October 30, 2025

"Ves čas je tukaj in tudi trenira, vendar se vsi zavedamo, da bo to zahteven proces. Zdravniška ekipa je optimistična glede dolgoročnega izida. Trenutno je njegovo okrevanje edina prednostna naloga. Edino, kar pričakujemo od njega, je, da se osredotoči na to. To je prioriteta. Vrnil se bo in igral košarko, ko bo lahko, glede tega nimamo nobenih pričakovanj. Ima našo polno podporo, ljubezen in spodbudo," so še sporočili iz tabora prvakov.

Leta 2024 je bil izbran na naboru. Foto: Guliverimage

Nikola Topić se je rodil leta 2005 in je košarko začel igrati v Novem Sadu, od koder je odšel k Crveni zvezdi. Tam je igral v mlajših kategorijah, od koder je odšel na posojo v Mego – prav v tem klubu je beležil odlične igre v ligi ABA. Nato se je vrnil v Zvezdo, a je zaradi poškodbe izpustil drugi del sezone 2023/24. Istega leta se je prijavil na nabor lige NBA, kjer ga je Oklahoma City Thunder izbrala kot 12. izbor, vendar je Topić zaradi okrevanja po poškodbi kolena in natrgane križne vezi izpustil celotno sezono.

Kljub temu je osvojil prstan lige NBA in postal eden najmlajših igralcev v zgodovini, ki mu je to uspelo. Ravno ko se je pričakovalo, da bi se Topić – ki je bil poleti uvrščen tudi na širši seznam srbske reprezentance – lahko prebil v rotacijo ekipe NBA prvakov, ki jo vodi Mark Daingolt, za kar je že med pripravami pokazal, da je pripravljen, je Topić znova doživel hud udarec, po katerem vsi ljubitelji košarke držimo/-jo pesti, da bo znova izšel kot veliki zmagovalec.

