Slovenska košarkarska reprezentanca je četrtfinalu evropskega prvenstva. Slovenci so v osmini finala velikega tekmovanja na krilih 42 točk Luke Dončića s 84:77 ugnali Italijo in si zagotovili četrtfinalni obračun z Nemčijo."Bilo je naporno, zelo je bila fizična tekma," je v kratkem komentarju po srečanju dogajanje povzel slovenski kapetan Dončić, ki je vidno izmučen in utrujen zatem odkorakal v garderobo.

Aleksej Nikolić o tem, kaj jim pomeni uvrstitev v četrtfinale:

Če kaj, nas je zgodovina slovenske košarkarske reprezentance naučila, da brez drame v zadnjih minutah ne gre. Tudi srečanje z Italijo v osmini finala evropskega prvenstva je postreglo z zanimivim dogajanjem, ki se je na koncu na srečo razpletlo v slovensko korist. Četudi je Edo Murić slabih devet minut pred koncem zadel trojko za vodstvo Slovenije s 75:58, pa so Italijani počasi, a vztrajno lovili priključek, z delnim izidom 17:3 so pričarali dogajanje, ki ga lahko postreže le izločilni del velikih tekmovanj.

O razsežnostih igre Luke Dončića je težko povedati kaj novega. Za kako vrhunskega košarkarja gre, je slovenski as še enkrat več na svoj edinstven način pokazal tudi proti Italiji, ko je v prvem polčasu na lastnih krilih nosil reprezentanco in se poigraval s celotno zasedbo sicer kakovostne zasedbe Italije. Slovenci so sicer po zaostanku z 0:4 nanizali 15 zaporednih točk, od takrat pa vodstva, kljub dramatični končnici, niso več izpustili iz rok.

Zanimanje za slovenskega asa je na vsakem koraku v Rigi ogromno. Foto: Sportal

"Bilo je naporno, zelo je bila fizična tekma, vemo, da ima Italija veliko orožij, a na koncu smo zdržali. Vsakič pohvalim fante, tudi tokrat jih bom, fantje igrajo super, vsi izgubimo ali vsi zmagamo. Vsa čast vsem, igramo eden za drugega. Na meni so začeli obrambo s prevzemanjem, a sem zatem prišel v ritem in dosegel nekaj točk … no nekaj (smeh, op. p.), potem pa so podvajali, a je igra stekla. Že pred prvenstvom sem dejal, da verjamemo in gremo naprej. Čaka nas zelo težka tekma proti Nemčiji, a gremo naprej," je po zmagi pred množico novinarjev dejal izmučeni Dončić.

Dončić v prvem polčasu letel po parketu

Dončić je slabo minuto in pol pred koncem prve četrtine s svojo 20. točko na srečanju Slovenijo popeljal do vodstva s 25:9, že v prvi četrtini se je podpisal pod 22 točk, do polčasa, ko je Slovenija vodila s 50:40, jih je imel na svojem računu že 30. Na koncu se je ustavil pri 42 točkah in desetih skokih, zadel je pet trojk in med drugim znova izvrstno opravil tudi svoje delo v obrambi, v svoji statistiki je imel tudi tri ukradene žoge. "Seveda me vse boli, a bomo zdaj opravili terapije in bo vse na svojem mestu. Upam, da bo v redu, bomo se potrudili," je dejal slovenski as.

Slovenci so uspeli zaustaviti italijanska orožja. Foto: Guliverimage

"Zakaj smo posebni? Vsak igra za vsakega, imamo se dobro, kemija je na vrhuncu, včasih se 'skregamo', a to je del športa, na terenu želimo zgolj pomagati eden drugemu. Kot sem že rekel, vsa čast vsem fantom," je še sklenil Dončić in utrujen odšel proti garderobi. Tja je odšel tudi med srečanjem in znova dvignil obrvi javnosti. "Kolikor vem jaz, mi je dejal, da gre na stranišče. To je rekel meni, če je bilo kaj drugega pa ne vem. Bomo vedeli zdaj po srečanju," je o dogajanju z nasmeškom dodal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenci ostajajo trn v peti Italiji

Tudi slovenski selektor je bil po zmagi razumljivo izjemno zadovoljen in nasmejan. Ob tem je izjemno zanimiv tudi podatek, da je Slovenija dobila še svojo 18. tekmo na evropskih prvenstvih, potem ko je ob polčasu vodila z dvomestno razliko. Do zdaj proti Sloveniji tako na turnirju stare celine ni zmagala še nobena ekipa, ki je ob polčasu zaostajala vsaj deset točk. To ni uspelo niti Italiji, ki je proti Sloveniji izgubila še četrto tekmo na evropskih prvenstvih, njena zadnja zmaga pa še vedno sega v leto 2006.

"Vedeli smo, s kom se merimo. Italija je odlična ekipa, ki igra morda najboljšo obrambo na tem prvenstvu. Tekmo smo res dobro začeli, Luka je zadeval, a vedeli smo, da ima Italija dobro ekipo in se ne bodo predali. Borili so se in našli pot nazaj v tekmo, a na koncu smo pokazali naš značaj, tudi, ko so bili težki trenutki, smo našli pot. Imeli smo izjemnega Luko in podporo vseh fantov, v prvi vrsti Eda Murića, čeprav so te v statistiki ne vidi, se je res boril in je ekipo držal skupaj. Tudi Alen Omić ne dobi dovolj pohval za vse, kar naredi na parketu, še posebej s skoki v napadu. Vsak košarkar, ki je prišel na parket, je dal vse od sebe in izvršil naš načrt," je svoje varovance pohvalil Sekulić.

Aleksander Sekulić je lahko zaploskal svojim varovancem. Foto: Reuters

Spregovoril je tudi o Dončiću. "Luka dobiva udarce vsakič, ko stopi na parket. Če ste gledali prvi del, ste lahko videli, kakšne osebne napake so delali nad njim. Ni mu lahko in velike zasluge gredo njemu, ker premaga vse izzive na parketu. Veliko je nelegalnih kontaktov nad njim in se mora soočati še s tem. Res ga je treba pohvaliti, ker nikomur v takem primeru ne more biti lahko, tudi ko nima žoge. Vsi vedo, da je on naš najboljši igralec na turnirju in upamo, da bo nared tudi za našo naslednjo tekmo," je še dodal Sekulić.

V sredo proti svetovnim prvakom

Slovenska reprezentanca se je tako znova uvrstila med najboljših osem reprezentanc evropskega prvenstva. V sredo jo čaka obračun s svetovno prvakinjo Nemčijo. "Ekipo poznamo, z njo smo se dvakrat srečali v pripravah. Ob tem, ko je izpadla Srbija, mislim, da so oni zdaj glavni favoriti za končno zmago. So le svetovni prvaki in tretji iz zadnjega evropskega prvenstva, kar pove vse o tej ekipi. Imajo izjemno individualno kakovost in res dobro igrajo, ob tem pa imajo še najboljši napad na prvenstvu. Dosežejo res veliko število točk na srečanje, a tudi mi jih veliko. To bo zagotovo odlična tekma, a zdaj hočemo najprej na kratko uživati in se veseliti ob tej zmagi, že v ponedeljek pa bo sledila priprava na četrtfinale," je še sklenil nasmejani Sekulić.

Preberite še: