Luka Dončić na poti do nesmrtnosti: naslednji v vrsti legendarni Dražen Petrović

Luka Dončić kaže izjemne predstave tako v klubskem kakor tudi reprezentančnem dresu. Pred začetkom EuroBasketa, na katerem je najboljši strelec, je imel povprečje 19,4 točke na tekmo, po zadnji tekmi, na kateri je Izraelu natresel 37 točk, pa zdaj njegova strelska statistika znaša 22,5 točke na obračun. S tem dosežkom se je povzpel med najboljše strelce na evropskem prvenstvu. Zdaj so pred njim le še trije velikani Nikos Galis, Radivoj Korać in Dražen Petrović. Že po današnji tekmi proti Italiji bi lahko preskočil Mozarta košarke, kot so imenovali Petrovića.

Luka Dončić ruši mejnike na EuroBasketu, na katerem je tudi najboljši strelec. Pred začetkom turnirja je imel v dresu slovenske košarkarske reprezentance povprečje 19,4 točke na tekmo, zdaj ta po petih nastopih znaša 22,5. Strelska poezija s 37 točkami proti Izraelu ga je ponesla na četrto mesto večnih strelcev po povprečju točk. Kot so zapisali na Fibini uradni strani prvenstva, je prehitel Mieczysława Mlynarskega, Dennisa Schröderja (edini je še aktiven, op. a.), Dorona Jamchyja, Edwarda Jurkiewicza in Paua Gasola.

Najboljši strelci EuroBasketa po povprečju točk (min. 20 tekem)

Igralec Ekipa Povprečje Tekme Nikos Galis Grčija 31,2 33 Radivoj Korać Jugoslavija 24,8 34 Dražen Petrović Jugoslavija 23,2 26 Luka Dončić Slovenija 22,5 21 Dennis Schröder Nemčija 22,1 25

Koga je Dončić prehitel na EuroBasketu 2025

Igralec Ekipa Povprečje Tekme Mieczysław Mlynarski Poljska 21,9 22 Dennis Schröder Nemčija 22,1 25 Doron Jamchy Izrael 21,3 31 Edward Jurkiewicz Poljska 20,6 21 Pau Gasol Španija 20,4 58

Sekulić: Najboljši igralec na svetu

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je bil po Dončićevi izjemni tekmi proti Izraelu ponovno navdušen in se slikovito izrazil: "To, da se je Luka povzpel na četrto mesto, kaže na njegovo veličino. EuroBasket je poln odličnih igralcev in zgodb, a Luka pri 26 letih že stoji ob boku Galisu, Koraću in Petroviću."

Schröder, Gasol in preostali velikani

Edini aktivni igralec med elito Dončića je Dennis Schröder, ki na turnirju dosega 20,2 točke na tekmo. Legendarni Pau Gasol medtem ostaja rekorder po skupnih točkah EuroBasketa – na 58 tekmah je dosegel 1183 točk; ob tem pa je bil trikrat evropski prvak, dvakrat srebrn in dvakrat bronast.

Luka Dončić je najboljši strelec prvenstva. Foto: Guliverimage

Nova priložnost Dončića skupaj z reprezentančnimi kolegi čaka danes ob 17.30, ko se bo Slovenija v osmini finala pomerila z Italijo. Zmagovalec dvoboja se bo nato v četrtfinalu spopadel z Nemčijo, ki je imela nekaj težav s Portugalsko, sicer pa svetovni prvaki kažejo bleščeče predstave na letošnjem evropskem prvenstvu.