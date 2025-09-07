Nedelja, 7. 9. 2025, 11.02
Luka Dončić na poti do nesmrtnosti: naslednji v vrsti legendarni Dražen Petrović
Luka Dončić kaže izjemne predstave tako v klubskem kakor tudi reprezentančnem dresu. Pred začetkom EuroBasketa, na katerem je najboljši strelec, je imel povprečje 19,4 točke na tekmo, po zadnji tekmi, na kateri je Izraelu natresel 37 točk, pa zdaj njegova strelska statistika znaša 22,5 točke na obračun. S tem dosežkom se je povzpel med najboljše strelce na evropskem prvenstvu. Zdaj so pred njim le še trije velikani Nikos Galis, Radivoj Korać in Dražen Petrović. Že po današnji tekmi proti Italiji bi lahko preskočil Mozarta košarke, kot so imenovali Petrovića.
Luka Dončić ruši mejnike na EuroBasketu, na katerem je tudi najboljši strelec. Pred začetkom turnirja je imel v dresu slovenske košarkarske reprezentance povprečje 19,4 točke na tekmo, zdaj ta po petih nastopih znaša 22,5. Strelska poezija s 37 točkami proti Izraelu ga je ponesla na četrto mesto večnih strelcev po povprečju točk. Kot so zapisali na Fibini uradni strani prvenstva, je prehitel Mieczysława Mlynarskega, Dennisa Schröderja (edini je še aktiven, op. a.), Dorona Jamchyja, Edwarda Jurkiewicza in Paua Gasola.
Najboljši strelci EuroBasketa po povprečju točk (min. 20 tekem)
|Igralec
|Ekipa
|Povprečje
|Tekme
|Nikos Galis
|Grčija
|31,2
|33
|Radivoj Korać
|Jugoslavija
|24,8
|34
|Dražen Petrović
|Jugoslavija
|23,2
|26
|Luka Dončić
|Slovenija
|22,5
|21
|Dennis Schröder
|Nemčija
|22,1
|25
Koga je Dončić prehitel na EuroBasketu 2025
|Igralec
|Ekipa
|Povprečje
|Tekme
|Mieczysław Mlynarski
|Poljska
|21,9
|22
|Dennis Schröder
|Nemčija
|22,1
|25
|Doron Jamchy
|Izrael
|21,3
|31
|Edward Jurkiewicz
|Poljska
|20,6
|21
|Pau Gasol
|Španija
|20,4
|58
Sekulić: Najboljši igralec na svetu
Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je bil po Dončićevi izjemni tekmi proti Izraelu ponovno navdušen in se slikovito izrazil: "To, da se je Luka povzpel na četrto mesto, kaže na njegovo veličino. EuroBasket je poln odličnih igralcev in zgodb, a Luka pri 26 letih že stoji ob boku Galisu, Koraću in Petroviću."
Schröder, Gasol in preostali velikani
Edini aktivni igralec med elito Dončića je Dennis Schröder, ki na turnirju dosega 20,2 točke na tekmo. Legendarni Pau Gasol medtem ostaja rekorder po skupnih točkah EuroBasketa – na 58 tekmah je dosegel 1183 točk; ob tem pa je bil trikrat evropski prvak, dvakrat srebrn in dvakrat bronast.
Luka Dončić je najboljši strelec prvenstva.
Nova priložnost Dončića skupaj z reprezentančnimi kolegi čaka danes ob 17.30, ko se bo Slovenija v osmini finala pomerila z Italijo. Zmagovalec dvoboja se bo nato v četrtfinalu spopadel z Nemčijo, ki je imela nekaj težav s Portugalsko, sicer pa svetovni prvaki kažejo bleščeče predstave na letošnjem evropskem prvenstvu.