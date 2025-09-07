Slovensko košarkarsko reprezentanco danes ob 17.30 čaka najpomembnejša tekma na evropskem prvenstvu do zdaj. Slovenci se bodo v osmini finala pomerili z Italijo. "Italijani se pripravljajo na nas, njihov selektor me je ravno danes zjutraj pozdravil v slovenščini z 'dobro jutro'," je pred srečanjem poudaril debitant v slovenskem dresu Martin Krampelj.

"Ko sem igral v ZDA, so bile take množice novinarjev nekaj normalnega, sploh v kakšnem New Yorku," je dogajanje na četrtkovem večernem treningu ob snidenju s slovenskimi novinarji dejal 30-letni Martin Krampelj. Gruča novinarjev iz celotne Evrope je v soboto obkolila pomožno dvorano oziroma nato igrišče, ki je le streljaj od Xiami arene. Razlog? Seveda, Luka Dončić, ki ga s soigralci danes čaka izjemno pomembna preizkušnja. Na srečanju bo Slovenijo podpiralo tudi nekaj slovenskih navijačev, ki bodo na dan srečanja pripotovali iz Ljubljane. Cene vstopnic so sicer precej zasoljene, za posamično tekmo se gibljejo od sto evrov naprej, a tudi to ni ustavilo najbolj zagretih navijačev.

Sobotni trening reprezentance:

Gneča ob treningu izbrane vrste. Foto: Sportal

Pomembnosti obračuna se zaveda tudi Martin Krampelj, ki je letos pri 30 letih dočakal debi v slovenskem dresu in po številnih težavah in odpovedih dobil pomembno vlogo v četi Aleksandra Sekulića. "Mislim, da smo vsi fantje dokazali, da si zaslužimo, da nosimo dres reprezentance, in da vsi dajemo svoj maksimum. Je pa naša naloga, da pomagamo Luki, da igramo obrambo in komuniciramo ter se iz tekme v tekmo dvigujemo in smo boljši," je dejal Krampelj, ki je skupaj s soigralci povsem osredotočen na naslednjo nalogo.

"Nismo hoteli kalkulirati ali 'izbirati' tekmeca, na vsaki tekmo gremo na zmago in to je to. Kdorkoli nam stoji nasproti, je pomembno samo, da oddelamo svoje delo, tako kot je treba, in igramo za Slovenijo in državni grb. Italijani se pripravljajo na nas, njihov selektor me je ravno danes zjutraj pozdravil v slovenščini z 'dobro jutro'. Nekih skrivnosti ali sprememb v primerjavi s prejšnjimi tekmami ne bo, opravili smo dobro analizo, pogledali smo si videoposnetek, tako da bomo poskušali vse, kar smo se dogovorili, prenesti tudi na igrišče," je dejal Krampelj.

Slovence čaka boj za četrtfinale. Foto: FIBA

30-letni član Bilbaa je eden od šestih slovenskih reprezentantov, ki bodo danes prvič nosili dres reprezentance v izločilnih delih velikega tekmovanja. "Zavedamo se, da so to izločilni boji, a to ne spremeni ničesar. Že zdaj smo se vsi borili po najboljših močeh, verjamem, da bo tako tudi danes. Ni skrbi. Tudi sam se učim vsako tekmo, na vsakem obračunu sem tudi jaz boljši. Res je, da sem star 30 let, a zame je to nov oder in nova izkušnja. Zelo rad nastopam za Slovenijo, imam veliko podporo tudi od doma, tako da mi to res veliko pomeni," je povedal Krampelj.

Ta je v skupinskem delu nekajkrat navdušil z atraktivnimi zabijanji, tudi na zadnjem obračunu z Izraelom. "Sam sem v tistem trenutku samo porinil žogo dol, iskreno, sploh nisem videl, ali je pristala v košu, sem potem, ko sem obrnil in videl, da proslavljajo, dojel, da je bil koš, tako da je vse skupaj tudi mene malce presenetilo. Vedno rečem, da moramo pri Luki pričakovati nepričakovano, tako da res vse super," je še dodal.

Krampelj letos debitira v izbrani vrsti. Foto: Aleš Fevžer

Pripravljeni in nared

206 centimetrov visoki košarkar se veseli italijanskega izziva. Opozoril je predvsem na Simoneja Fontecchia. "Ta ima pri njih podobno vlogo kot Luka pri nas, a so hkrati v svoji igri še bolj raznoliki, veliko igrajo z vtekanji in prodori. Mislim, da smo dobro pripravljeni in nared za tekmo. Če hočemo zmagati, je pomembno, da ostanemo povezani. Po tisti tekmi s Srbijo v pripravah na prvenstvo smo opravili temeljit pogovor in mislim, da smo od takrat še bolj povezani, če pa nam bo uspelo še zdaj, bo vse samo še na višjem nivoju," je še dodal Krampelj.

