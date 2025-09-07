Sanjski Luka Dončić presegel Mozarta: padel je Dražen Petrović!

Slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić je eksplodiral v osmini finala EuroBasketa v Rigi. Italijani so bili brez odgovora, ko je kapetan Slovenije zasijal z nepozabno predstavo in nasul 42 točk za zmago s 84:77 . S tem je Slovenijo popeljal med najboljših osem, kjer jo čaka obračun s svetovnimi prvaki Nemci. Hkrati je stopil ob bok največjim legendam evropske košarke. Dončić je z novim dosežkom presegel tudi enega največjih evropskih košarkarjev vseh časov. Na večni lestvici po povprečju doseženih točk na evropskih prvenstvih je skočil na tretje mesto in za sabo pustil legendarnega Mozarta – Dražena Petrovića.

Slovenija slavi uvrstitev med najboljših osem ekip na EuroBasketu. In Slovenija slavi zvezdnika Luko Dončića, ki je najboljši košarkar na prvenstvu stare celine. Svojo veličino je pokazal tudi proti našim zahodnim sosedom Italijanom, ki niso našli odgovora za njegovo vročo roko.

Dončić prehitel Dražena Petrovića

Po sanjski predstavi proti Izraelu v zadnjem krogu skupinskega dela v Katovicah, ko je dosegel 37 točk, je vse skupaj nadgradil v osmini finala proti Italiji. Dodal je še pet točk in k zmagi s 84:77 prispeval 42 točk, kar je natanko polovica vseh slovenskih točk.

Iz igre je metal 11/19, od tega trojke 5/11, zadel pa je 15 od skupno 16 prostih metov. K strelskemu večeru je dodal še deset skokov in se podpisal pod dvojni dvojček.

Najboljši strelci EuroBasketa po povprečju točk (min. 20 tekem)

Igralec Ekipa Povprečje Tekme Nikos Galis Grčija 31,2 33 Radivoj Korać Jugoslavija 24,8 34 Luka Dončić Slovenija 23,4 22 Dražen Petrović Jugoslavija 23,2 26 Dennis Schröder Nemčija 22,1 25

Če smo pred začetkom izločilnih bojev pisali, da se je Luka približal najboljši trojici po doseženih točkah v povprečju na evropskih prvenstvih, se je to po bravuri proti Italiji zdaj dejansko zgodilo. Na tretjem mestu je prehitel velikega Mozarta košarke Dražena Petrovića. Lukovo povprečje zdaj znaša 23,4 točke, medtem ko jih je žal preminuli Petrović na EuroBasketih dosegal 23,2.

Pred njim še enega jugoslovanska legenda in Grk

Za Luka je to 22. tekma na evropskih prvenstvih, medtem ko jih je Dražen odigral 26. Pred njim sta zdaj na večni lestvici le še dva košarkarja. Na drugem mestu je še ena legenda jugoslovanske košarke Radivoj Korać (24,8 točke), ki bi lahko na letošnjem prvenstvu prav tako padel, medtem ko se zdi dosežek grškega ostrostrelca Nikosa Galisa preveč oddaljen – znameniti Grk je na 33 tekmah v povprečju dosegal 31,2 točke.

Luka Dončić je sosedom Italijanom natresel neverjetnih 42 točk. Foto: Guliverimage

Dončić z naskokom prvi strelec EuroBasketa

Luka je na letošnjem prvenstvu tudi najboljši strelec. V povprečju zdaj dosega kar 34 točk na tekmo. Na drugem mestu je Giannis Antetokounmpo z 28,7 točke na obračun.

Najboljše posamične strelske predstave na EuroBasketu

# Igralec Reprezentanca Nasprotnik Leto Točke 1. Eddy Terrace Belgija Albanija 1957 63 2. Luka Dončić Slovenija Francija 2022 47 3. Nikos Galis Grčija Švedska 1983 46 4. Nikos Galis Grčija Sovjetska zveza 1989 45 5. Miki Berkovich Izrael Turčija 1975 44 = Nikos Galis Grčija Romunija 1987 44 = Nikos Galis Grčija Jugoslavija 1987 44 = Doron Jamchi Izrael Romunija 1987 44 = Nenad Marković Bosna in Hercegovina Latvija 1997 44 10. Emiliano Rodríguez Španija Nizozemska 1967 43 = Giorgos Kolokithas Grčija Španija 1967 43 = Nikos Galis Grčija Bolgarija 1989 43 = Dirk Nowitzki Nemčija Španija 2001 43 = Lauri Markkanen Finska Hrvaška 2022 43 = Lauri Markkanen Finska Velika Britanija 2025 43 ... Luka Dončić Slovenija Italija 2025 42

Dončićeva predstava proti Italiji spada tudi med najboljše v zgodovini tekem EuroBasketa. Pod najboljši strelski podvig se je daljnega leta 1957 podpisal Belgijec Eddy Terrace (63 točk), v novodobni košarki pa ima najboljši dosežek prav Luka, ki je Francozom pred tremi leti nasul neverjetnih 47 točk. Kar nekaj košarkarjev se je lahko pohvalilo, da so presegli mejo 40 točk, Dončiću pa je to zdaj uspelo drugič. Na letošnjem prvenstvu je to uspelo še Fincu Lauriju Markkanenu na tekmi proti Veliki Britaniji, proti kateri se je pohvalil s 43 točkami.

Na novo predstavo Dončića in njegovih soigralcev bo treba počakati do srede, ko se bo Slovenija pomerila z Nemčijo. Videti je, da so svetovni prvaki zdaj prvi favoriti turnirja.