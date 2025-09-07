Nedelja, 7. 9. 2025, 20.14
Sanjski Luka Dončić presegel Mozarta: padel je Dražen Petrović!
Slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić je eksplodiral v osmini finala EuroBasketa v Rigi. Italijani so bili brez odgovora, ko je kapetan Slovenije zasijal z nepozabno predstavo in nasul 42 točk za zmago s 84:77. S tem je Slovenijo popeljal med najboljših osem, kjer jo čaka obračun s svetovnimi prvaki Nemci. Hkrati je stopil ob bok največjim legendam evropske košarke. Dončić je z novim dosežkom presegel tudi enega največjih evropskih košarkarjev vseh časov. Na večni lestvici po povprečju doseženih točk na evropskih prvenstvih je skočil na tretje mesto in za sabo pustil legendarnega Mozarta – Dražena Petrovića.
Slovenija slavi uvrstitev med najboljših osem ekip na EuroBasketu. In Slovenija slavi zvezdnika Luko Dončića, ki je najboljši košarkar na prvenstvu stare celine. Svojo veličino je pokazal tudi proti našim zahodnim sosedom Italijanom, ki niso našli odgovora za njegovo vročo roko.
Dončić prehitel Dražena Petrovića
Po sanjski predstavi proti Izraelu v zadnjem krogu skupinskega dela v Katovicah, ko je dosegel 37 točk, je vse skupaj nadgradil v osmini finala proti Italiji. Dodal je še pet točk in k zmagi s 84:77 prispeval 42 točk, kar je natanko polovica vseh slovenskih točk.
Iz igre je metal 11/19, od tega trojke 5/11, zadel pa je 15 od skupno 16 prostih metov. K strelskemu večeru je dodal še deset skokov in se podpisal pod dvojni dvojček.
Najboljši strelci EuroBasketa po povprečju točk (min. 20 tekem)
|Igralec
|Ekipa
|Povprečje
|Tekme
|Nikos Galis
|Grčija
|31,2
|33
|Radivoj Korać
|Jugoslavija
|24,8
|34
|Luka Dončić
|Slovenija
|23,4
|22
|Dražen Petrović
|Jugoslavija
|23,2
|26
|Dennis Schröder
|Nemčija
|22,1
|25
Če smo pred začetkom izločilnih bojev pisali, da se je Luka približal najboljši trojici po doseženih točkah v povprečju na evropskih prvenstvih, se je to po bravuri proti Italiji zdaj dejansko zgodilo. Na tretjem mestu je prehitel velikega Mozarta košarke Dražena Petrovića. Lukovo povprečje zdaj znaša 23,4 točke, medtem ko jih je žal preminuli Petrović na EuroBasketih dosegal 23,2.
Pred njim še enega jugoslovanska legenda in Grk
Za Luka je to 22. tekma na evropskih prvenstvih, medtem ko jih je Dražen odigral 26. Pred njim sta zdaj na večni lestvici le še dva košarkarja. Na drugem mestu je še ena legenda jugoslovanske košarke Radivoj Korać (24,8 točke), ki bi lahko na letošnjem prvenstvu prav tako padel, medtem ko se zdi dosežek grškega ostrostrelca Nikosa Galisa preveč oddaljen – znameniti Grk je na 33 tekmah v povprečju dosegal 31,2 točke.
Luka Dončić je sosedom Italijanom natresel neverjetnih 42 točk.
Dončić z naskokom prvi strelec EuroBasketa
Luka je na letošnjem prvenstvu tudi najboljši strelec. V povprečju zdaj dosega kar 34 točk na tekmo. Na drugem mestu je Giannis Antetokounmpo z 28,7 točke na obračun.
Najboljše posamične strelske predstave na EuroBasketu
|#
|Igralec
|Reprezentanca
|Nasprotnik
|Leto
|Točke
|1.
|Eddy Terrace
|Belgija
|Albanija
|1957
|63
|2.
|Luka Dončić
|Slovenija
|Francija
|2022
|47
|3.
|Nikos Galis
|Grčija
|Švedska
|1983
|46
|4.
|Nikos Galis
|Grčija
|Sovjetska zveza
|1989
|45
|5.
|Miki Berkovich
|Izrael
|Turčija
|1975
|44
|=
|Nikos Galis
|Grčija
|Romunija
|1987
|44
|=
|Nikos Galis
|Grčija
|Jugoslavija
|1987
|44
|=
|Doron Jamchi
|Izrael
|Romunija
|1987
|44
|=
|Nenad Marković
|Bosna in Hercegovina
|Latvija
|1997
|44
|10.
|Emiliano Rodríguez
|Španija
|Nizozemska
|1967
|43
|=
|Giorgos Kolokithas
|Grčija
|Španija
|1967
|43
|=
|Nikos Galis
|Grčija
|Bolgarija
|1989
|43
|=
|Dirk Nowitzki
|Nemčija
|Španija
|2001
|43
|=
|Lauri Markkanen
|Finska
|Hrvaška
|2022
|43
|=
|Lauri Markkanen
|Finska
|Velika Britanija
|2025
|43
|...
|Luka Dončić
|Slovenija
|Italija
|2025
|42
Dončićeva predstava proti Italiji spada tudi med najboljše v zgodovini tekem EuroBasketa. Pod najboljši strelski podvig se je daljnega leta 1957 podpisal Belgijec Eddy Terrace (63 točk), v novodobni košarki pa ima najboljši dosežek prav Luka, ki je Francozom pred tremi leti nasul neverjetnih 47 točk. Kar nekaj košarkarjev se je lahko pohvalilo, da so presegli mejo 40 točk, Dončiću pa je to zdaj uspelo drugič. Na letošnjem prvenstvu je to uspelo še Fincu Lauriju Markkanenu na tekmi proti Veliki Britaniji, proti kateri se je pohvalil s 43 točkami.
Na novo predstavo Dončića in njegovih soigralcev bo treba počakati do srede, ko se bo Slovenija pomerila z Nemčijo. Videti je, da so svetovni prvaki zdaj prvi favoriti turnirja.