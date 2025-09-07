Zmaga nad Italijo s 84:77 je slovenskim košarkarjem prinesla četrtfinalni obračun z Nemci. Tako Martin Krampelj kot Rok Radović poudarjata, da Slovenija na tem prvenstvu še ni rekla zadnje besede.

"Mi smo od začetka verjeli v zmago. Vedeli smo, da bo težko do konca in da se ne bodo predali," je z nasmehom na obrazu pred predstavniki sedme sile v Rigi razlagal nepopustljivi Martin Krampelj, ki je tudi na srečanje osmine finala navdušil s svojo borbenostjo, na koncu pa se ustavil pri štirih točkah in prav toliko skokih.

Na vprašanje, kako je igrati z Luko Dončićem, sploh ob takšnem uvodnem šovu, kot gaje prikazal na uvodu v srečanje, je huomušno pripomnil: "Luko je lepo gledati, z njim igrati pa še lepše. Dobro so nas tepli, a smo se dobro uprli. Odigrali smo čvrsto nazaj, tak je bil tudi plan. Da se zoperstavimo njihovi fizični obrambi. Mislim, da smo naredili dobro delo in gremo naprej. Zame je to prvo tako tekmovanje in je res super, da gremo naprej, sam gremo gas."

Radović: Naš cilj je, da se vrnemo z medaljo

Rok Radović ne skriva, kaj je cilj reprezentance. Foto: Guliverimage Dobro razpoložen je bil tudi Rok Radović, ki je ob številnih obrambnih zadolžitvah v statistiko vpisal trojno dvojko - dosegel je po dve točki, skoka in asistenci. Svoj pogovor v mešani coni je začel z opravičilom: "Se opravičujem, če ste se tresli pred ekrani. Čestitam Italiji, niso se predali in se vrnili. Ni nam steklo v zadnji četrtini, a na koncu smo veseli zmage. Prvo bi čestital vsem za tekmo, borbo. Rastemo iz tekme v tekmo. Odigrali smo na najboljšo obrambo na tem prvenstvu. Ta ekipa lahko naredi še marsikaj."

Nato je priznal, da imajo še veliko prostora za izboljšave, predvsem v luči četrtfinalnega dvoboja s svetovnimi prvaki: "Storili smo veliko napak, ampak vesel sem, da je zadostovalo za zmago. Proti Nemčiji pa jih bomo morali storiti manj."

"Luka je izjemen. Vsaka čast za predstavo, pokazal je, da je lider ekipe in samo kapa do tal. Čestitke vsem fantom. A s tem se ne bomo zadovoljili in gremo premagati Nemčijo in nato dalje. Imamo veliko problemov s poškodbami, tega ne izpostavljamo javno. Naš cilj je, da se vrnemo z medaljo. Stisnili bomo zobe in igrali za reprezentanco," pa je sklenil svoj pogled na srečanje in dal jasno vedeti, po kaj je Slovenija prišla v Rigo.