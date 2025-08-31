Slovenski košarkarji so v soboto proti Poljski (95:103) na drugi tekmi evropskega prvenstva kljub porazu pustili izjemno pozitiven vtis. Poleg izjemne borbe na parketu za prav vsako žogo, pa je na koncu odmevalo tudi precej nešportno dejanje najboljšega francoskega strelca Sylvaina Francisca.

Ko je Sylvain Francisco 33 sekund pred koncem srečanja drugega kroga evropskega prvenstva v dvorani Spodek zadel oba poskusa iz prostih metov za vodstvo Francije s 101:92 je bilo jasno, da je srečanje dokončno odločeno. To je bilo jasno tako košarkarjem na parketu kot tudi vsem ostalim. Francozi so nato v svojem zadnjem napadu že ustavili svojo igro, Slovencem segli v roke, nato pa je sledila nepričakovana poteza Francisca, ki je zdirjal proti košu in dobro sekundo pred koncem žogo položil v koš.

😮 Unbelievable. Sylvain Francisco greets Luka Doncic and then scores while the teams are standing still. Was it a mistake by the Slovenian defence or unsportsmanlike behaviour by the French player? 🇫🇷🇸🇮 pic.twitter.com/q4aiyCq8El — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 30, 2025

Slovenci, ki jih je v Katovicah spremljalo okoli tisoč glasnih slovenskih navijačev, so nad potezo 27-letnega člana Žalgirisa ponoreli, na igrišču pa se je potem zanetil velik prepir, ki je nato kar nekaj časa ostal brez epiloga. Zatem sta tehnični napaki prejela Francisco in Hrovat, izključen je bil Martin Krampelj, saj je kot košarkar iz klopi za rezerve skočil na parket. Klemen Prepelič je nato izkoristil še sekundo do konca srečanja in zadel trojko za končnih 95:103.

Prepelič: To je bilo res pod nivojem

Ravno Prepelič je ob koncu izmenjal nekaj besed s Franciscom, s katerim si je delil garderobo v sezoni 2017/18, ko sta bila oba še člana Levalloisa Metropolitans, vodil pa ju je ravno zdajšnji francoski selektor Frederic Fauthoux. "Ko sva bila soigralca, je bil še zelo mlad. Od samega začetka mi je bil všeč, ima pravi značaj, prehodil je že pomembno pot, zelo je talentiran in tudi trdo dela. Vesel sem, kako je odrastel in kako je naredil preskok v svoji karieri. A hkrati sem mu danes povedal, da je to, kar je storil precej nespoštljivo in da je šele prišel čas, ko si je začel pridobivati spoštovanje košarkarskega sveta. Če potem storiš nekaj takšnega, torej daš nasprotniku že roko, nato pa ob takšnih predstavi, ko je dosegel 32 točk, storiš nekaj takšnega, je to res nekaj pod vsakim nivojem. Na nek način je dobro sprejel moje besede in mi dejal, da česa podobnega ne bo več storil," je bil jasen Prepelič.

Sylvain Francisco in Klemen Prepelič. Foto: Guliverimage

Z njim se je strinjal tudi Edo Murić. "Mislim, da je bila to zelo nešportna poteza, a pravila so takšna kot so. Sodniki so bili povsem korektni in danes se nimamo kaj pritoževati glede dela sodniške trojice," je bil jasen Murić. O dogajanju je spregovoril tudi Luka Dončić, ki je dejal, da takšnega zaključka ni pričakoval, a so si na koncu igralci vendarle segli v roke.

To so storili po zelo razburljivem srečanju, v katerem je bila Slovenija 35 minut celo boljši tekmec od favorizirane Francije. "To je težek poraz, 35 minut smo igrali odlično tekmo sploh v obrambi. Na žalost so v zadnjih treh, štirih minutah dosegli 20 točk. Pri izenačenju na 83:83 smo imeli nekaj lepih priložnosti, a se ni izšlo, ko je steklo še Franciscu, ga je bilo res težko držati. Bila je solidna tekma, igrali smo proti enim izmed favoritov za odličja in res sem ponosen na ekipo. Poznal se je tudi manko v naši rotaciji. A kot vedno rečem, to je reprezentanca in najboljša ekipa, za katero boš lahko kadarkoli igral. Ne sme biti izgovorov glede energije in truda, tako da sem glede tega res ponosen in mislim, da lahko na tem gradimo," je prepričan Prepelič.

Murić: Na koncu je delovalo, kot da nam je zmanjkalo moči

S pozitivnim prizvokom je svoje videnje tekme ubesedil tudi Murić. "Verjamemo vase, sigurno nam manjka kakšen centimeter ali malce več fizičnosti, a se borimo. Vemo, kakšno zasedbo imajo Francozi, imajo odlične košarkarje in res sem ponosen na fante, kako smo se borili in smo dali vse od sebe. Zelo mi je žal, a na koncu je delovalo kot da nam je malce zmanjkalo moči. Lahko bi se izteklo povsem drugače, če bi zadeli zadnjih nekaj metov.

Edo Murić je dosegel 16 točk. Foto: FIBA

"Naš načrt je bil, da jih poskušamo upočasniti, ker vsi vemo, kako letijo po parketu, pomembno pa je bilo tudi, da smo jih zaustavili pri skoku. Vse to nam je uspevalo. Na koncu mi je žal, da so se ob koncu zgodile napake, a je težko, res so močni, atleti in včasih nekaj pozabiš pa te takoj kaznujejo. Dva skoka sta jima prinesla zmago," je še dodal Murić.

Sekulić: Včasih se vprašam, ali smo res na košarkarskem parketu

Francozi so bili ves čas tekom srečanja pričakovano izjemno agresivni, o tem med drugim priča tudi podatek, da je imela Slovenija na voljo kar 46 prostih metov. "Bila je zelo razburljiva tekma, tudi zelo fizična. Že celotno poletje igramo proti ekipam, ki igrajo res fizično, včasih se vprašam, ali smo res na košarkarskem parketu ali na kakšnem drugem terenu, ki bi bil bolj primeren za kakšen borilni šport. Bilo je veliko prekrškov, težko je igrati na takšen način, imeli smo res veliko prostih metov," je bil slikovit selektor Aleksander Sekulić.

"Bila je res težka tekma proti dobremu nasprotniku in iz tega lahko črpamo le pozitivne stvari," je prepričan Sekulić. Foto: FIBA

"Razen tega smo 35 minut nadzorovali stvari, ki smo jih morali, nismo prejeli lahkih košev v raketi, v zadnji četrtini je Francisco prodiral na desno, kar je bilo nesprejemljivo za nas in našo obrambo. Nato so prišli v ritem, mi smo zgrešili nekaj metov, ko je bilo to najbolj pomembno. Na drugi strani je nasprotnik v zadnjih minutah tudi za napadalnimi skoki izkoristil prednost pri teh zadevah in na koncu smo na žalost izgubili tekmo," je dejal Sekulić.

V slovenskem taboru so bili kljub porazu zadovoljni s prikazanim. "Veseli me dejstvo, da smo proti zelo, zelo zahtevni reprezentanci večino časa kazali res zrelo igro. Praktično vsak, ki pride na igrišče je nevaren za koš ali skok. Bila je res težka tekma proti dobremu nasprotniku in iz tega lahko črpamo le pozitivne stvari. Na žalost se nam ni izšlo, mislim, da bi lahko to tekmo tudi zmagali. Vemo, kakšno tekmovanje je to in da se moramo prilagoditi nastali situaciji," pa se je proti naslednji tekmi, ki Slovenijo čaka že danes ob 14.00 proti Belgiji, še obrnil Sekulić.

